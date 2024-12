Stavba / Architektura staveb / Od modulárních reaktorů k chytrým městům: Budoucnost staví na modularitě

Od modulárních reaktorů k chytrým městům: Budoucnost staví na modularitě Konference o modularitě II.

Od teorie civilizací a mikro modulárních továren, přes malé modulární reaktory, až po futuristické vize chytrých měst a vesmírné architektury – konference „Modularita v našem životě II.“ ukázala, že modulární přístup není jen stavebnicí, ale zásadním konceptem pro řešení výzev budoucnosti. Zlín se stal centrem inovativního myšlení, které oslovilo odborníky i veřejnost.

Tomáš Baťa, český podnikatel: „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“



Prostor na myšlenky



Konference Modularita v našem životě

Dva roky uplynuly jako voda a máme zde další KONFERENCI O MODULARITĚ, tedy konferenci Modularita v našem životě II., nyní v roce 2024. Pokud se zeptáte, zda jsem se těšil, ptáte se správně, odpověď je totiž na místě a pravdivě říkám: „Ano, těšil jsem se.“ Opět totiž téma, které se jeví být nevyčerpatelným, nezklamalo. Nezklamali hosté, kteří byli veskrze hvězdní a opět již obligátně nezklamal hostitel a organizátor v jedné osobě, tedy KOMA MODULAR s.r.o., její majitel a ředitel Ing. Stanislav Martinec a v neposlední řadě marketingová ředitelka Mgr. Marie Schüller. Ty hvězdné představitele si posléze přiblížíme.



Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.



Minule jsem si zde hrál se slovy, která postihnou modularitu. Odvozoval jsem od nehezkého výrazu stavebnicovosti, skladebnosti nebo sestavitelnosti. Dále můžeme odvozovat spoustu dalších atributů a souvislostí modularity. Ale to tady budu vypisovat ještě dlouho. Počínaje prostředím, pro které je modularita určena, způsobem použití, hierarchií komponent, jejich zaměnitelností, případně další využitelnosti, hlediska konstrukční, stavební, estetická, ekonomická, hledisko udržitelnosti a udržitelného rozvoje. Ke každému dílčímu hledisku existuje spousta výrazů, jež hledisko determinují a vystihují. Opět jsme narazili na myšlenku, že modularita by mohla být směle samostatnou disciplínou jako třeba MODULARITOLOGIE a mohla by být samostatným učebním oborem na školách, což není vůbec scestné. Tento termín je totiž tak všeobjímající a obsažný, že ho nalezneme takřka všude. Všude? Není se čemu divit. Ať už procházíme přírodou a jejími zákony, architekturou a stavebnictvím, koncepcí myšlení, ekonomikou, automobilovým průmyslem, vesmírným výzkumem, strojírenstvím, stále narážíme na modularitu. Je to opravdu nekonečné, a hlavně stále se vyvíjející téma. Ostatně o tom zmíněném, ale hlavně o spoustě dalších možností tohoto nevyčerpatelného zdroje vás přesvědčí hosté. Dá se najít modularita v práci a myšlení neurochirurga, historika a egyptologa, vesmírného architekta nebo architekta bytových a občanských staveb, manažéra útvaru strategie rozvoje malých modulárních reaktorů nebo specialistu na procesy? Minule nás skvělý člověk, a hlavně doktor, Tomáš Šebek přesvědčil, že modularita je základem jeho práce lékaře na každém kroku, na jeho misích v postižených oblastech a tam, kde je jeho pomoc žádaná. I ostatní hosté byli před dvěma lety úžasní, tudíž teď již chápete moje nadšení pro další ročník konference.



Dotazy z řad diváků



K samotné konferenci Modularita 2024

Zahájení skvěle organizované konference proběhlo na FAME UTB ve Zlíně. Čas byl i na ranní kávu, což je skvělý začátek. Celou konferenci uvedl a posléze zkušeně konferoval Ing. Stanislav Martinec, majitel společnosti KOMA MODULAR s.r.o. Pak už jednotliví protagonisté dokazovali hostům, že modularitu nalezneme opravdu všude.

Konference Modularita v našem životě II. ve Zlíně ukázala, že modularitu lze najít i v oblastech, kde ji vůbec nečekáte. Konference zaměřená na roli modularity v rozličných odvětvích se stala inspirativním místem setkání pro více než 220 účastníků. Akce přilákala odborníky z různých oblastí vědy, průmyslu a technologií, kteří sdíleli své pohledy na to, jak může modularita proměnit budoucnost.

Hlavním cílem konference bylo ukázat širokou škálu možností, kde všude může modularita najít své uplatnění. Řečníci se věnovali tématům od architektury, přes civilizační analýzu, až po nové technologie v medicíně a energetice.

Tak pojďme ke skvělým řečníkům a jejich myšlenkám na téma MODULARITA.

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. od roku 2010 vede výzkumy pyramidového pole v Abúsíru. Kromě egyptologie se dlouhodobě zabývá srovnávacím studiem civilizací. Je autorem teorie sedmi zákonů vývoje civilizací (česky vyšlo v r. 2021). Celosvětově uznávaný historik a egyptolog představil modulární myšlení jako klíčový nástroj pro pochopení vzestupů a pádů civilizací. Vysvětlil, jak rozdělení civilizací na jednotlivé „moduly“ umožňuje analyzovat jejich vývoj v čase a prostoru. „Každá civilizace je souborem modulů, které se mění na základě dostupnosti zdrojů a technologických inovací. Tímto způsobem lze sledovat dynamiku změn a transformací v průběhu dějin,“ uvedl Bárta.

Další přednášející je specialista na procesy prof. Ing. Ján Košturiak, PhD. a představil nám koncept micro modular factory, který umožňuje flexibilní a rychle přizpůsobitelnou výrobu v malém měřítku. Tento přístup by mohl transformovat výrobní odvětví směrem k větší efektivitě a udržitelnosti.



Ing. Lukáš Novotný



Jedním z dalších řečníků byl také Ing. Lukáš Novotný, manažer útvaru strategie rozvoje malých modulárních reaktorů (SMR) ve společnosti ČEZ, a. s., který mluvil o rozvoji těchto reaktorů. Tyto reaktory jsou považovány za budoucnost energetiky, protože umožňují škálovatelnou, bezpečnou a nízkoemisní výrobu energie. Novotný zdůraznil, že SMR kombinují osvědčené technologie z větších jaderných elektráren s výhodami modularity. „Modularita v energetice nám umožní rychlejší a levnější výstavbu, zároveň zvyšuje bezpečnost a stabilitu dodávek energie,“ uvedl. Dále upozornil, že české společnosti by mohly hrát významnou roli v tomto odvětví, včetně výroby komponentů a vývoje designů přizpůsobených pro místní podmínky. Tento modulární přístup by mohl výrazně urychlit přechod k čisté energetice a posílit energetickou soběstačnost České republiky.

Ing. arch. Monika Zvonková, architektka a stavební inženýrka, spolumajitelka architektonického a projekčního atelieru Semela Ateliers, nabídla odvážnou futuristickou vizi Zlína a vysvětlila, jak by se město mohlo vyvíjet, kdyby Baťův odkaz pokračoval. „Baťa už ve své době využíval modulární přístup, což umožňovalo snižování nákladů a zefektivňování výstavby. Naším cílem je navázat na tuto tradici a propojit ji s moderními koncepty, jako je chytré město (Smart city),“ uvedla Zvonková.



Ambasadorka akce herečka Simona Babčáková



Podle návštěvníků k pomyslným vrcholům konference patřila přednáška prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc. Neurochirurga, přednosty Ústavu klinických neurověd ÚVN a emeritního přednosty Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky ÚVN a 1.LF, který popsal, jak modulární struktura mozku přispívá k jeho efektivitě. Zmínil, že: „Motorická a sluchová kůra pracují modulárně, což umožňuje zpracovávat složité úkoly efektivněji a přizpůsobivěji.“ Benešův příspěvek zdůraznil význam modulárního myšlení nejen ve vědě, ale i v medicíně.

Ing. arch. Tomáš Rousek, M.Sc., který je generálním ředitelem společnosti XTEND v Londýně a Praze a současně působí jako Director of Architecture ve společnosti ThinkOrbital v Coloradu, architekt zabývající se vesmírnou architekturou, představil revoluční koncepty modulárních staveb určených pro vesmírné stanice a základny na Měsíci či Marsu. „Modularita je klíčovým prvkem pro budoucí vesmírné mise, umožňuje efektivnější využití materiálů a automatizovanou výstavbu pomocí robotů,“ uvedl Rousek. Ve své prezentaci se zaměřil také na možnosti využití místních surovin pro stavbu základen, což je klíčové pro dlouhodobé mise ve vesmíru.



Závěrečná panelová diskuze



Závěrečná prezentace měla Divya Chander, MD, PhD., která je špičkovou neurovědkyní, jež vystudovala Harvard, UCSF, UCSD a Salk Institute, přičemž nyní zaujímá post předsedkyně neurovědy a lékařské fakulty na Singularity University v Kalifornii. Propojila biologii a technologie. Mluvila o tom, jak principy modularity formují evoluci biologických systémů, jak se tyto principy aplikují při vývoji nových technologií. „Interakce mezi biologickými a technologickými systémy je klíčem k budoucímu pokroku v medicíně i ve vesmírném výzkumu,“ uvedla Chander.

Na závěr

Konference zdůraznila, že modularita je koncept, který přesahuje hranice jednoho oboru a může být klíčovou silou při tvorbě udržitelnější budoucnosti. Na závěr proběhla panelová diskuze, která propojila všechny prezentované myšlenky a umožnila účastníkům sdílet své názory a postřehy. Když řeknu, že setkání bylo nevšední, nevystihuji její esprit. Vzhledem k potenciálu přednášejících a jejich erudici to setkání patřilo ke vzácným, protože se vzácnými hosty jiné setkání přece ani nemůže být. Tudíž se na závěr sluší poděkovat organizátorům za bezkolizní chod celé akce i skvělý výběr protagonistů, dále přednášejícím a v neposlední řadě těm, co si udělali čas pro tohle setkání.

O organizátorovi:

Konference byla pořádána společností KOMA MODULAR s.r.o., lídrem na trhu modulární výstavby v ČR. Cílem společnosti je popularizovat modulární myšlení a přístup v různých oblastech života a inspirovat lidi k tomu, aby pracovali udržitelně a zanechali pozitivní stopu. KOMA MODULAR také organizuje Školu modularity, kde se konkrétním tématům věnuje více do hloubky, a tím podporuje rozšiřování praktických znalostí o modulárních principech.

