Prior Brno jde po čtyřiceti letech definitivně k zemi – 4. díl

Po dokončení demolic starého obchodního centra byly na konci dubna odvezeny poslední sutiny. 90 % demolovaného materiálu se přitom podaří zrecyklovat. Z výkopu stavební jámy se pak znovu využije plných 100 % suroviny. Část materiálu bude využita přímo při stavbě nového projektu.

Anatole France: „Nic není tolik zodpovědné za staré zlaté časy jako špatná paměť.”



Panorama od podchodu 16. 5. 2025. Foto: Ing. arch. Petr Brandejský Panorama od podchodu 16. 5. 2025. Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Ve třech dílech jsme si povídali o bývalém Prioru v Brně na Dornychu. Teď už je opravdu historií, která někoho popudila jistou nostalgií a demolicí části naší minulosti, jiného zanechala bez emocí, další se možná těší, co zajímavého přinese nové centrum Dornych. Po pravdě nehodlám předstírat, že patřím do prvních dvou skupin. Nejsem žádný obdivovatel „nových časů“ a překotných změn, ale tohle místo se opravdu dusilo historickými „nedodělky“, nesouvislou zástavbou s podivnými propojeními na okolní infrastrukturu. Nebudu opakovat to, co zde již zaznělo v předešlých dílech. Nota bene, i kdyby to bylo mylné uvažování, tak chod času těžko změním. Nicméně ani nechci a sdělím vám proč.









Pohled od podchodu 16. 5. 2025. Foto: Ing. arch. Petr Brandejský Pohled od podchodu 16. 5. 2025. Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

To zlepšení od Prioru po centrum Dornych by mělo být nesrovnatelné

Projekt Dornych vidím jako podstatně smysluplnější než podivný kolos, který byl hlavně tím nákupním monoblokem, ale další souvislosti vcelku postrádal. Přijeli jste na parkoviště v ulici Dornych, částečně skrytém v podnoži pozdějšího paserelu. Případně jste zajeli na parkoviště v zadní části k ulici Úzké. MHD vás vypustilo do nesmírně frekventované ulice Dornych nebo od nádraží do fenoménu Brna ̵ Myší díry. Vše opět velmi přelidněno namíchaným koktejlem těch, co přijíždí, odjíždí, veksláky, později stánky Vietnamců, kapsářů, nepřizpůsobivých, spících bezdomovců. Ta všehochuť byla velmi matoucí a kolorit pestrosti lidského hemžení neměl šanci uspět oproti chvatu, nákupnímu shonu, frontám, bezbřehosti systému a funkčnosti místa. Tohle a spoustu dalších negativ je to, co mi rozhodně nebude chybět. No, a zároveň když vidím nové části jako je nová Vlněna, což je zatím jenom vrcholek ledovce, jež mají ambice zůstat živým organismem v nočních hodinách a o víkendech. Což Prior neumožňoval. Zavřela se „roleta“ a co se potom dělo v podivných setmělých zákoutích, nechci vědět. To byla podstata problému. Od určité hodiny v takových místech zcela skončil večerní či noční život. Kdo nevěří, tak nezkusil projít s kufrem či batohem Myší dírou okolo Prioru na Zvonařku ve tři hodiny v noci na spoj do Dubrovníku. Zážitek jenom pro odvážné.









Pohled od ulice Uhelná 16. 5. 2025. Foto: Ing. arch. Petr Brandejský Pohled od ulice Uhelná 16. 5. 2025. Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Nová řešení vnáší do architektury život

Pokud ovšem namícháte celé řešení z komerčních prostor, bydlení, hotelů, občanské vybavenosti, volnočasových aktivit, prakticky všeho, co vás napadne, s dostatečnou kapacitou parkingu, smysluplným napojením na MHD, vlaky a snad jednou i rychlovlaky, pak má místo ve vínku ambice, které vlastně nebylo možné v době výstavby Prioru ani dohlédnout. K tomu vezměte tehdejší politickou objednávku, svázané ruce architektů, kteří pochopitelně věděli, že to fungování bude problematické a jsme tam, kde jsme. Tedy byli jsme tam, kde jsme byli. Teď budeme zcela jinde. To místo totiž skýtá svojí koncepcí něco jako víceúrovňovou pasáž či náměstí, atrium nebo piazzettu, to vše omotané živoucí strukturou ukrytou pod strohým a neznělým slovním spojením „občanská vybavenost“. Dělené bloky s více úrovněmi vám umožní projít pasáží či ulicemi, nakoupit, podívat se, setkat se s přáteli, „proletět“ tudy na svůj vlak nebo autobus nebo zcela vypnout, posedět a nechat vše takzvaně „koňovi“. Prostě to okřídlené, každému jeho nebe. Ale co je hlavě to pozitivní, máte na výběr. To je ten život se všemi atributy, který dřívější lokalita prostě neumožňovala.

Současná stavba je přehlídka techniky a profesí všeho druhu

Vraťme se zpět do reálu. Zatím je zde obrovská stavba, složité zakládání, práce archeologů a pestrý rej přileb stavebníků a těžké techniky, mraveniště jako v obraze od vlámského malíře Pietera Bruegela staršího. Jeho přelidněné fantaskní alegorické obrazy předznamenaly žánr fantasy a daly prý základ slovu brajgl. Ten zde zdánlivě panuje, ale při bližším zkoumání zjistíte, že tak prostě vypadá stavba. Ta je ovšem vysoce funkční, což jsme se mohli přesvědčit při našem filmování se zástupci společnosti Crestyl. Bez ochranných pomůcek a proškolení se na stavbu nedostanete a karta s chipem vám umožní vstup, ale zároveň i odchod, kdy se turniket dopočítá těch, co vešli, a hlavně také v pořádku odešli. Tudíž vysoce koordinovaný brajgl. Předmětem filmování byla současná stavba, velmi smysluplné a ekologické počínání při recyklaci materiálu odtěženého i z původní demolice. Detaily se dozvíte níže, a hlavně na našem televizním kanále ESTAV.









Pohled od podchodu 16. 5. 2025. Foto: Ing. arch. Petr Brandejský Pohled od podchodu 16. 5. 2025. Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Výstavba brněnského projektu Dornych: 90 % materiálu ze zdemolovaného starého objektu se zrecykluje

Brno/Praha, 5. května 2025 – Výstavba nového projektu Dornych developerské skupiny Crestyl v sousedství brněnského hlavního nádraží postupuje do další fáze. Po dokončení demolic starého obchodního centra byly na konci dubna odvezeny poslední sutiny. 90 % demolovaného materiálu se přitom podaří zrecyklovat. Z výkopu stavební jámy se pak znovu využije plných 100 % suroviny. Část materiálu bude využita přímo při stavbě nového projektu. Jeho dokončení je naplánováno na konec roku 2027. Dornych nabídne volně přístupný veřejný prostor lemovaný několika menšími budovami. Spodní podlaží nových staveb budou vyhrazena pro obchody a služby, ve vyšších patrech bude hotel, klinika, nájemní bydlení a kanceláře.



Pohled od ulice Uhelná 16. 5. 2025

Foto: Ing. arch. Petr Brandejský Pohled od ulice Uhelná 16. 5. 2025Foto: Ing. arch. Petr Brandejský







Pohledy od podchodu 16. 5. 2025

„Z demolice obrovského starého obchodního domu je samozřejmě velké množství suti a odpadu, ten rozsah prací byl nejen v rámci regionu výjimečný. Proto jsme rádi, že se nám podaří zajistit recyklaci 90 % tohoto materiálu, z následných výkopů se k dalšímu použití připraví dokonce vše. To je na poměry České republiky opravdu jedinečné. Část zrecyklovaného materiálu přitom použijeme přímo při stavbě, většina se ale použije jinde,“ říká Jaromír Krb, ředitel developmentu společnosti Crestyl. „Souběžně s demolicemi a odvozem sutin jsme připravovali celý prostor pro další stavbu, například na zajištění stavební jámy se pracuje souběžně s demolicemi již od konce února,“ dodává.

Celkem se ze stavby k recyklaci odvezlo zhruba 95 tisíc tun sutin, u výkopových prací se počítá se 247 tisíci kubickými metry zeminy. „Na odpad se vždy díváme jako na surovinu k dalšímu využití, nechceme, aby končil na skládce,“ vysvětluje Petr Ševčík z jihomoravské firmy Ševčík Group, která se recyklaci stavebního odpadu věnuje. „Již přímo na Dornychu dochází k prvnímu hrubému třídění. Následně vše odvážíme do našeho recyklačního centra, kde máme speciální technologie pro další zpracování. Stavební odpad se zde dotřídí a nadrtí na vhodné frakce. Zrecyklovaný materiál se pak využívá do násypů, drenáže, stabilizace zemin, budování konstrukčních vrstev, betonových směsí i terénních úprav,“ dodává.



Panorama od ulice Uhelná 16. 5. 2025. Foto: Ing. arch. Petr Brandejský Panorama od ulice Uhelná 16. 5. 2025. Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Komplex Dornych je navržen tak, aby splnil všechny náročné požadavky nejvyššího stupně prestižní celosvětové certifikace dlouhodobě udržitelných projektů LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design). Ta představuje souhrn řady pravidel pro design, stavbu, provoz i správu objektů šetrných k životnímu prostředí a svému okolí. Samozřejmostí tak budou dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrická kola, úsporné osvětlení, kolárna a šatny se sprchami v kancelářích, ale například i plné využití dešťové vody pro závlahu zeleně a splachování. Díky své architektonické koncepci a například využití tepelných čerpadel země/voda se projektu podaří snížit spotřebu energií až o 40 % ve srovnání s podobnými multifunkčními objekty z portfolia Crestylu.

Nový projekt Dornych otevře lokalitu veřejnosti

V rámci projektu Dornych nahradí starý obchodní dům částečně zastřešený volně přístupný veřejný prostor o celkové ploše 25 tisíc m2, kolem kterého bude šest menších budov. V nich bude lifestylový NYX Hotel Brno se 170 stylovými pokoji, 186 nájemních bytů a přibližně 50 tisíc m2 kanceláří, restaurací, obchodů a služeb. Jednu z budov například obsadí klinika EUC, která na ploše přes 6 tisíc m2 nabídne kromě ordinací a zázemí i dvě lékárny. Společnost Scott.Weber Workspace zde zase na 5 200 m2 otevře největší centrum flexibilních prostor a coworkingu v Jihomoravském kraji se zázemím pro 600 zaměstnanců a privátní pětisetmetrovou terasou. Poznávacím znamením Dornychu se kromě obrovského veřejného prostoru stane i naprosto jedinečný rozsah restaurací, barů a kaváren, které obsadí pět tisíc m2 plochy.



Řezopohled centrem Dornych. Fotografie vizualizací CRESTYL Řezopohled centrem Dornych. Fotografie vizualizací CRESTYL

Budovy budou mít nejvýše sedm až osm pater. S parkováním se počítá v podzemních garážích. Celý projekt bude samozřejmě napojený na uliční síť a podchod pod nádražím a propojí historické centrum města s plánovanou Jižní čtvrtí. Celková investice do projektu je přes sedm miliard korun. Hlavním architektem je mezinárodní plánovací a architektonické studio MTDI vedené Markem Tryzybowiczem, lokálním partnerem je brněnské studio Arch.Design. Generálním zhotovitelem demolice, stavební jámy a hrubé stavby je společnost Gemo. Celý projekt řídí společnost RUBY Project Management formou projektového managementu.

O společnosti CRESTYL Developerská a finanční skupina CRESTYL působí na středoevropském realitním trhu téměř třicet let. S bilanční sumou 1,3 miliardy EUR patří CRESTYL mezi vedoucí multisektorové developery. Jeho aktuální portfolio zahrnuje přes pět desítek projektů v České republice a v Polsku, kde působí pod značkou Spravia. Mezi jeho největší připravované české projekty patří například rekonstrukce a dostavba komplexu Savarin v centru Prahy, nově vznikající čtvrť Hagibor u metra Želivského nebo brněnský Dornych. U všech svých projektů se CRESTYL zaměřuje na kvalitu, design, nadstandardní zpracování, použití prvotřídních materiálů a celkové pohodlí pro jejich obyvatele i návštěvníky.

Závěrem

Tímto povídáním uzavíráme jednu kapitolu, která se týká historicky významného místa a lokality, se kterou se identifikovala spousta obyvatel Brna. Pokud se objeví něco zajímavého kupříkladu při archeologických skrývkách, dozajista se o těchto historických souvislostech zmíníme. Nicméně převaha naší práce včetně filmování se nyní bude zabývat mapováním a genezí nového centra Dornych. Kdo může říct, že byl takzvaně u toho? Naši čtenáři a diváci tuto možnost mají a budou mít. Vidět něco zanikat, což se týká původního Prioru, je stejná rarita, jako vidět něco nového vznikat. Po pár letech si souvislosti, o kterých jsme si povídali, leckdo ani neuvědomí a bude brát vše jako status quo. Ale co se za tím skrývá, to je ta chvíle pro zajímavý příběh, spoustu nových poznatků a zážitek z nové lokality posléze rozšířený o prožitek estetický. Věřte, že na sebe nedá dlouho čekat.

Použité zdroje: