Prior Brno jde po čtyřiceti letech definitivně k zemi – 3. díl

Exponované místo mezi budoucím hlavním nádražím Brno, Galerií Vaňkovka, Vlněnou, autobusovým nádražím Zvonařka a centrem Brna získá zcela novou tvář. V gesci společnosti Crestyl nabídne lidem obří kliniku, hotel, coworking i desítky restaurací, barů a kaváren s pestrou infrastrukturou.

Inaki Ábalos: „Krása je kvintesencí města, a to je to, co dělá město tak lidským.“



Průhled příčnou ulicí mezi bloky

Průhled příčnou ulicí mezi bloky

Crestyl odstartoval brněnský projekt Dornych

Že místo, kde bude stát nový komplex, není jen tak nějaké místo, jsme se dozvěděli v předešlých dvou dílech tohoto povídání. Zatím je místo ještě plné sutin, nicméně se tento stav mění každým dnem. Vzhledem k exponovanosti nového areálu, k souvislostem, kterými je Galerie Vaňkovka, centrum Vlněna, autobusové nádraží Zvonařka, ke kterým přibude rozsáhlá infrastruktura v čele s novým odsunutým železničním uzlem, hlavním nádražím Brno, zde vzniká něco zcela mimořádného a na Brno velmi nebývalého. Během několika let dojde k takovým změnám, že bude obtížné rozpoznat původní místa. Z mého pohledu ty změny místu a celému městu prospívají. Pokud se projdete do nové Vlněny, zjistíte, že je to svět sám pro sebe, zajímavý, elegantní a pochopitelně, oproti původnímu industriálnímu prostředí, esteticky zdařilý. Přes svoji velikost, mám na mysli výšku staveb, nepostrádá Vlněna lidský rozměr a pohled v úrovni parteru není stresující ani otravný. Dostatek zeleně a bohatá infrastruktura s možností i volnočasového vyžití by měla být zárukou bohatě žijícího, a tudíž životaschopného celku. Pokud projekt zvaný Dornych nabídne analogické či doplňující možnosti k těmto vyjmenovaným místům, potom je velmi pravděpodobné, že se sem přesune část všedního života Brňanů. Podle možností, které naleznete zatím jenom ve vizualizacích, ten život zde bude možná i nevšední.



Letecký pohled přes ulici Úzkou

Letecký pohled přes ulici Úzkou

Nabídne obří kliniku, hotel, coworking i desítky restaurací, barů a kaváren

Developerská skupina Crestyl v listopadu naplno odstartovala svůj nový projekt Dornych v sousedství brněnského hlavního nádraží. Na konci října se totiž nadobro uzavřelo staré obchodní centrum, které se nyní vyklízí a čeká ho postupná demolice. Ta začala v prosinci vedlejšími objekty, hlavní budova pak přišla na řadu v lednu. Její demolice potrvá čtyři měsíce, během kterých se již zahájí i přípravné práce na další stavbu. Nový projekt Dornych skupiny Crestyl se pak otevře v roce 2027 a nabídne volně přístupný veřejný prostor lemovaný několika menšími budovami. Spodní podlaží nových staveb budou vyhrazena pro obchody a služby, ve vyšších patrech bude hotel, klinika, nájemní bydlení a kanceláře.

„Kompletní uzavření starého obchodního domu znamená, že se můžeme naplno pustit do výstavby nového centra. V průběhu listopadu se postupně konalo několik rozlučkových akcí se starou budovou, nyní již startují demoliční práce, během kterých se ale bude připravovat i prostor pro následné okamžité zahájení výstavby nového komplexu,“ říká Jaromír Krb, ředitel developmentu společnosti Crestyl.

Nový projekt Dornych otevře lokalitu veřejnosti

V rámci projektu Dornych nahradí současný chátrající obrovský objekt částečně zastřešený volně přístupný veřejný prostor o celkové ploše 25 tisíc m2, kolem kterého bude šest menších budov. V nich bude lifestylový NYX Hotel Brno se 170 stylovými pokoji, 186 nájemních bytů a přibližně 50 tisíc m2 kanceláří, restaurací, obchodů a služeb. Jednu z budov například obsadí klinika EUC, která na ploše přes 6 tisíc m2 nabídne kromě ordinací a zázemí i dvě lékárny. Společnost Scott.Weber Workspace zde zase na 5 200 m2 otevře největší centrum flexibilních prostor a coworkingu v Jihomoravském kraji se zázemím pro 600 zaměstnanců a privátní pětisetmetrovou terasou.

Poznávacím znamením Dornychu se kromě obrovského veřejného prostoru stane i naprosto jedinečný rozsah restaurací, barů a kaváren, které obsadí pět tisíc m2 plochy. Kromě samostatných provozů zde bude i tzv. food hall – tedy moderní „tržnice“ s širokou škálou kulinářských konceptů – různých bister, restaurací, barů, kaváren, foodtrucků, klasických hospod, ale i s nabídkou jídel do ruky.







Průhledy centrální pasáží

Průhledy centrální pasáží

Budovy budou mít nejvýše sedm až osm pater. S parkováním se počítá v podzemních garážích. Celý projekt bude samozřejmě napojený na uliční síť a podchod pod nádražím a propojí historické centrum města s plánovanou Jižní čtvrtí. Celková investice do projektu je přes sedm miliard korun. Generálním zhotovitelem demolice, stavební jámy a hrubé stavby je společnost Gemo. Celý projekt bude řídit společnost RUBY Project Management formou projektového managementu.

Důraz na ESG

Komplex Dornych je navržen tak, aby splnil všechny náročné požadavky nejvyššího stupně prestižní celosvětové certifikace dlouhodobě udržitelných projektů LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design). Ta představuje souhrn řady pravidel pro design, stavbu, provoz i správu objektů šetrných k životnímu prostředí a svému okolí. Samozřejmostí tak budou dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrická kola, úsporné osvětlení, kolárna a šatny se sprchami v kancelářích, ale například i plné využití dešťové vody pro závlahu zeleně a splachování. Díky své architektonické koncepci a například využití tepelných čerpadel země/voda se projektu podaří snížit spotřebu energií až o 40 % ve srovnání s podobnými multifunkčními objekty z portfolia Crestylu.

„V rámci udržování dobrých komunitních vztahů jsme i zorganizovali doprovodné akce, během kterých se mohli lidé se starou budovou rozloučit. Navíc stávající objekt má řadu vybavení, které lze ještě bez problému použít a nebylo by zodpovědné jej vyhodit – proto jsme veřejnosti za symbolický poplatek nabídli například funkční sanitu, dveře nebo osvětlení,“ říká Jaromír Krb.







Průhledy centrální pasáží

Průhledy centrální pasáží

Oceňovaní architekti

Na celkové koncepci a architektonickém řešení se podílí zahraniční i lokální architekti. Hlavním architektem je mezinárodní plánovací a architektonické studio MTDI vedené Markem Tryzybowiczem, který se projektu osobně věnuje a má letité zkušenosti s realizacemi významných staveb po celém světě. Nejbližší projekt, za kterým stojí, je bratislavské multifunkční centrum Eurovea s kancelářemi, obchody, byty, restauracemi, parkem a promenádou na nábřeží Dunaje, které propojuje řeku s centrem města. Na projektu Dornych se také podílí i významný lokální partner, kterým je brněnské studio Arch.Design. To za více než dvacet let své existence realizovalo projekty po celé republice a posbíralo řadu ocenění za architekturu.







Průhledy centrální pasáží

Průhledy centrální pasáží

O společnosti CRESTYL:

Developerská a finanční skupina CRESTYL působí na středoevropském realitním trhu téměř třicet let. S bilanční sumou 1,3 miliardy EUR patří CRESTYL mezi vedoucí multisektorové developery. Jeho aktuální portfolio zahrnuje přes pět desítek projektů v České republice a v Polsku, kde působí pod značkou Spravia. Mezi jeho největší připravované české projekty patří například rekonstrukce a dostavba komplexu Savarin v centru Prahy, nově vznikající čtvrť Hagibor u metra Želivského nebo brněnský Dornych. U všech svých projektů se CRESTYL zaměřuje na kvalitu, design, nadstandardní zpracování, použití prvotřídních materiálů a celkové pohodlí pro jejich obyvatele i návštěvníky.



Noční letecký pohled přes ulici Dornych

Noční letecký pohled přes ulici Dornych

