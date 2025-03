Prior Brno jde po čtyřiceti letech definitivně k zemi – 2. díl

Místo, kde se nyní odehrává demolice původního brněnského Prioru na Dornychu, má překvapivě bohatou historii. Tušíte, že zde byly kupříkladu nalezeny pozůstatky starší doby železné či artefakty z doby předvelkomoravské? Víte, že místo dalo vzniknout základům slavného Moravského Manchesteru?

José Ortega Y Gasset: „Pokrok neznamená včerejšek zbořit, ale zachovat jeho podstatu, která má sílu stvořit lepší dnešek.“



Pohled od ulice Uhelná 1. 2. 2025 Pohled od ulice Uhelná 1. 2. 2025



Pohled od ulice Uhelná 19. 2. 2025

Foto: Ing. arch. Petr Brandejský Pohled od ulice Uhelná 19. 2. 2025Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Místo vskutku nevšední, až magické, s bohatou historií

Proč místo nevšední či magické. Vysvětlení je prosté, historie zde psala svoje dějiny ve spojení s řekou Svratkou, později s jejím náhonem. Život zde tepal po věky a pozůstatky zde nalezené to jasně dokazují.

Když se naproti přes ulici začaly hloubit základy pro novou budovu, která stojí na místě bývalého hotelu Metropol, nestačili se archeologové divit. Potvrdila se totiž teze, že prostor od Prioru k ulicím Křenová a Přízová je archeologický zlatý grál.



Pohled směr ulice Křenová 1. 2. 2025 Pohled směr ulice Křenová 1. 2. 2025

Pohled směr ulice Křenová 1. 2. 2025 Pohled směr ulice Křenová 1. 2. 2025

Pohled směr ulice Křenová 19. 2. 2025 Pohled směr ulice Křenová 19. 2. 2025

Foto: Ing. arch. Petr Brandejský Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Ve vrstvách zde bylo nalezeno osídlení neolitu, doby halštatské, laténské, doby předvelkomoravské, následně od 11. století až po současnost. Díky předměstské části zvané Náhon zde kvetla řemesla a postupem času tolik potřebnou vodu z regulovaného mlýnského ramene Svratky i řeky samotné využívaly nejstarší brněnské textilky. No, a jsme doma, tedy v počátcích slavného Moravského Manchesteru, tedy u samotné „genetiky“ města textilu, jež je součástí evropského a světového kulturního dědictví. Zrod moderního města s bohatou historií založenou na textilním průmyslu provázela pochopitelně známá jména, která se zapsala do historie regionu i jeho kultury, včetně skvostných architektonických památek. Jména světoznámých textilních podnikatelů a magnátů jako byla rodina Köffilerů, Salmů, Offermannů, Löw-Beerů, Tugendhatů a Stiassni jsou tak navždy spjata s Brnem. A to i navzdory hrůzám holokaustu, počínání nacistů. Celý marasmus doby následně završila éra totalitního Československa. Podle toho, co jsem zaslechl na stavbě při bourání Prioru, bude i zde probíhat při dalších pracích na nových objektech nezbytná spolupráce s archeology. K nové městské části Vlněna tak přibude moderní a zajímavý komplex nový Dornych.



Pohled od podchodu 1. 2. 2025 Pohled od podchodu 1. 2. 2025

Pohled od podchodu 1. 2. 2025 Pohled od podchodu 1. 2. 2025

Pohled od podchodu 19. 2. 2025 Pohled od podchodu 19. 2. 2025

Foto: Ing. arch. Petr Brandejský Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Hlavní část současného bourání byla avizována na 13. ledna a měla by trvat čtyři měsíce. Nejvyšší část budovy bude postupně bourána od 10. února 2025. V druhé polovině února bude z tohoto důvodu na určitou dobu dopravní omezení v Úzké ulici, podobně jako loni v létě, kdy stavbaři dělali přeložky inženýrských sítí. Posléze bude uzavřena nyní ještě přístupná terasa s napojením na paserel do Galerie Vaňkovka. Po uzavření terasy bude lávka do Vaňkovky provizorně přístupná pouze z nově instalovaných eskalátorů z nároží Dornych a Úzká. Souběžně s bouracími pracemi budou návazně pokračovat dle harmonogramu přípravné práce pro následující projekt, o kterém si pochopitelně povíme také.



Pohled od podchodu 1. 2. 2025 Pohled od podchodu 1. 2. 2025

Pohled od podchodu 1. 2. 2025 Pohled od podchodu 1. 2. 2025

Pohled od podchodu 19.2.2025 Pohled od podchodu 19.2.2025

Foto: Ing. arch. Petr Brandejský Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

V této fázi se nacházíme i v současné době. Těžká mechanizace se prohání po zvětšujícím se prostoru bývalého Prioru. Postupně ze stavby ukusuje stěny, stropy a celý systém skeletů. Rozkládá ho na prvočinitele a je to z pohledu jednoho až dvou týdnů rychlá akce. Hydraulické demoliční nůžky, obrovské čelisti na hydraulickém rameni speciálního pásového bagru na primární demolici si poradí prakticky se vším, co jim stojí v cestě. Demoliční nůžky lze vyměnit za těžká hydraulická bourací kladiva a případně různé nástavce pro jiné úkony. Vše se třídí na recyklovatelné a nerecyklovatelné stavební odpady, s dalším možným využitím zpracované stavební suti. Následná likvidace nebezpečných odpadů je řešena podle platných norem a zákonů.



Pohled od ulice Uhelná 1. 2. 2025 Pohled od ulice Uhelná 1. 2. 2025

Pohled od ulice Uhelná 19. 2. 2025 Pohled od ulice Uhelná 19. 2. 2025

Pohled od ulice Uhelná 19. 2. 2025 Pohled od ulice Uhelná 19. 2. 2025

Foto: Ing. arch. Petr Brandejský Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Celá akce je pro Brňany velmi atraktivní, místo se mění k nepoznání ze dne na den a zažíváme zde poměrně nevšední přerod této vysoce exponované části Brna. To, jak stavba probíhá, si můžete prohlédnout na fotografiích a prostým srovnáním pochopíte, jak rychle dnes dokáže těžká mechanizace rozebrat tak obrovskou stavbu. Velmi záhy bude uzavřena terasa s pergolou, ze které se vcházelo na lávku ke Galerii Vaňkovka, stejně tak už zmizela část stavby a parkoviště mezi přízemní budovou železářství Vichr a zadní stranou Prioru.

Použité zdroje: