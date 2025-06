Stavba / MPO: Nový průmysl má růst na brownfieldech, ne na zelené louce

MPO: Nový průmysl má růst na brownfieldech, ne na zelené louce

Dokument, jak čerpat veřejnou podporu na brownfieldy, plánuje MPO vydat do konce června 2025. Pomůže zvládnout první kroky i menším obcím.

„Naší ambicí je, aby nové podnikání a výroba vznikaly tam, kde už existuje potřebná infrastruktura, tedy na brownfieldech. Pokud to myslíme vážně s ochranou půdy a udržitelným rozvojem měst i regionů, musíme obcím pomoci tyto lokality smysluplně využít. Proto MPO podporuje celý proces – od úvodního plánování až po konkrétní finanční nástroje, které pomohou projekt dotáhnout do realizace,“ říká Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Obce konzultovaly své projekty přímo s experty z MPO, CzechInvestu a dalších resortů

Obce získaly praktické rady k financování, územnímu plánování i možnostem, jak čerpat veřejnou podporu. „Řada obcí má dobrý záměr, ale chybí jim prostředky na studie a dokumentaci. Proto připravujeme nový dotační nástroj, který pomůže zvládnout první kroky i menším obcím. Jeho vyhlášení plánujeme do konce června,“ uvádí Jan Hana, vedoucí oddělení brownfields na MPO. Dotační titul bude určený na projekty kombinující podnikatelské s nepodnikatelským využitím. „Z našeho průzkumu mezi starosty vyplynulo, že právě o tuto variantu mají obce zájem nejčastěji, a proto jim jdeme v tomto směru naproti,” doplňuje Jan Hana.

Proměna brownfieldů se v Česku stále častěji posouvá od plánů k realizaci

Tento směr využívají stále častěji obce, drobní podnikatelé i investoři. „Firmám se vždy snažíme nabízet široké portfolio lokalit – ať už hledají místo na brownfieldu, nebo v připravené průmyslové zóně. Mám radost, že zájem investorů o brownfieldy roste – v roce 2024 byly součástí poptávky u 52 % projektů, což je dvojnásobná hodnota oproti předcovidovým rokům. To ukazuje, že brownfieldy jsou dnes plnohodnotnou alternativou greenfieldů – a v mnoha případech první volbou,” říká generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal, který společně s Petrem Očkem z MPO uzavřel odborný program konference Brownfieldy 2025.

Zajímavé pointy z konference Brownfieldy 2025

Inspirativní srovnání různých přístupů Brna, Bratislavy a Vídně k plánování rozsáhlých a komplikovaných území a hledání cest ke spolupráci s investory.

Zahraniční zkušenosti sdílel americký urbanista Mark Johnson, který poukázal na úlohu designu při konverzi brownfieldů v místa přinášející šanci na nový ekonomický rozvoj.

Příklad Továrny Vír na Vysočině, která dnes slouží jako základna pro inovace nebo značka Egoé vyrábějící designový městský mobiliář v někdejším areálu JZD nedaleko Uherského Hradiště.

Zatímco městské lokality často nacházejí nové využití v oblasti bydlení a veřejných služeb, rozsáhlejší areály na okrajích měst představují ideální prostor pro vznik podnikatelských parků a nových výrobních kapacit.

„Brownfieldy uvnitř měst dnes často slouží pro bydlení nebo smíšené projekty. To je přirozené – lidé potřebují kvalitní prostředí pro život. Zároveň ale musíme myslet i na to, kde bude v budoucnu své místo nacházet průmysl. Pokud nechceme dál zabírat zelené louky, musíme umět připravit větší brownfieldy na okraji měst tak, aby na nich mohly vznikat nové výrobní areály. A to není jednoduché. O to důležitější je, aby stát pomáhal obcím i investorům znovu tyto složitější lokality zapojit do hry,“ uzavírá Kateřina Kubizňáková, hlavní organizátorka konference Brownfieldy 2025.

Celá tisková zpráva MPO: Nový průmysl má růst na brownfieldech, ne na zelené louce. Obcím nabídneme konkrétní nástroje, zaznělo na konferenci Brownfieldy 2025.