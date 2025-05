MPO chystá nový dotační titul, který pomůže starostům s oživením brownfieldů

Zájem o revitalizaci brownfieldů ze strany obcí a měst neklesá, právě naopak. Z aktuálního průzkumu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vyplývá, že toto téma aktivně řeší 89 % dotázaných starostů.

9 z 10 starostů chce oživit brownfieldy

O vzniku nového dotačního titulu zaměřeného zejména na podporu obcí a měst ve fázi přípravy projektové dokumentace aktuálně MPO jedná a připravuje jeho detaily. Výzva k podání žádostí o podporu by měla být vyhlášena do konce května.

„Zájem ze strany starostů je obrovský — nejen o podporu ve fázi projektové přípravy, ale i pro realizaci stavby, a to jak drobnějších brownfieldů, tak větších podnikatelských parků. Aktivně teď na ministerstvu pracujeme na tom, abychom jim pro brownfieldy pomohli nalézt nové využití,“ doplňuje ministr Vlček.

Součástí připravovaného dotačního programu bude také pravděpodobně možnost kombinace dotace a zvýhodněného úvěru. Obci se díky tomu sníží vysoké vstupní náklady, a její finanční spoluúčast nebude proto tak vysoká.

I přesto, že většina (77 %) dotázaných starostů chce případné finance od státu využít na rekonstrukci stávajícího nevyužívaného objektu, v 19 obcích a městech plánují současné brownfieldy nahradit rozsáhlejšími podnikatelskými parky. Do konce roku 2026 mohou obce a města k tomuto záměru využít současný dotační titul Smart Parks for the Future, ze kterého budou dotačně podpořeny projekty v objemu 550 milionů korun.







Herálec č. 221 (kraj Vysočina). Po rekonstrukci dům č. 221 nabídne hned několik možností. V přízemí vznikne restaurace včetně plnohodnotné kuchyně, posezení uvnitř i v přilehlé zahradě a nově vybudované terase. V patře domu bude společenský sál pro pořádání menších oslav, svateb a dalších událostí. Podkroví budovy využije historické muzeum a bude zde umístěno také technické zázemí pro celý objekt. Plánované dokončení projektu je letos v září. Na rekonstrukci získala obec dotaci ve výši 13 000 000 Kč. Informace i foto z materiálů MPO ČR

Dotace na projektovou přípravu

Na projektovou přípravu i samotnou realizaci stavby jim ale mnohdy chybí finance. Tyto administrativní položky mohou přitom pro obec představovat výdaje pohybující se od 5 do 15 % z celkové ceny projektu. O dotaci čistě na pořízení projektové dokumentace má zájem 80 % dotázaných starostů.

„Když se vyhlásí dotační program na revitalizaci brownfieldů, mnoho obcí se do něj nemůže zapojit, protože nemají připravené potřebné podklady. Bojí se totiž investovat do projektové přípravy pouze z obecních rozpočtů. Chceme jim proto v tomto směru vyjít vstříc a připravit pro ně dotační titul, který bude podporu projektové dokumentace zahrnovat,“ zdůrazňuje vedoucí oddělení brownfieldů Jan Hana.

Zejména v menších obcích je důraz na multifunkční využití brownfieldů — tedy kombinace podnikatelské činnosti s občanskou vybaveností.

„Nový dotační titul bude tento trend určitě kopírovat a umožňovat starostům využít dotace na kombinované projekty umožňující vznik například restaurace s kulturním centrem či sdílené prostory pro místní podnikatele a veřejnost. Součástí projektu může být i výstavba obecních bytů. Zůstane pouze podmínka, že podnikatelské využití musí být větší než 51 % z celkové plochy brownfieldu. Tak tomu bylo i u předešlých dotačních titulů,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

S administrativními a odbornými náležitostmi, které starostové dle odpovědí v dotazníku také často vnímají jako překážku pro podání žádosti o dotaci, se mohou obrátit na agenturu CzechInvest, která jim s přípravou projektu pomůže.