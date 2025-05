Příklady úspěšných projektů revitalizace s dotační podporou

V souvislosti s připravovaným dotačním titulem pro obce a města na podporu rekonstrukcí brownfieldů zveřejnilo MPO výběr úspěšných projektů.

„Řada měst a obcí v Česku má na svém území zanedbané brownfieldy, tedy plochy a budovy, které už neslouží svému účelu. Ty nejenže hyzdí okolí, ale často přinášejí i bezpečnostní problém. Jak však vyplývá z průzkumu našeho ministerstva, řada starostů naráží na překážky už v počáteční fázi příprav. Nejčastěji jim chybí prostředky na zpracování projektové dokumentace, posudků či studií proveditelnosti,“ uvádí ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

O vzniku nového dotačního titulu zaměřeného zejména na podporu obcí a měst ve fázi přípravy projektové dokumentace aktuálně MPO jedná a připravuje jeho detaily. Výzva k podání žádostí o podporu by měla být vyhlášena do konce května. „Zájem ze strany starostů je obrovský — nejen o podporu ve fázi projektové přípravy, ale i pro realizaci stavby, a to jak drobnějších brownfieldů, tak větších podnikatelských parků. Aktivně teď na ministerstvu pracujeme na tom, abychom jim pro brownfieldy pomohli nalézt nové využití,“ doplňuje ministr Vlček.

Výběr úspěšných projektů

Kraj Vysočina

Valeč

V roce 2023 byl v obci Valeč po rekonstrukci otevřen kulturní dům, který vznikl z bývalé Sokolovny. Po několika desítkách let má znovu využití. Nyní je v budově hospoda i multifunkční sál pro kulturní a sportovní akce, klubovna pro TJ Sokol Valeč a dva pokoje k přespání. Jedná se o první úspěšně dokončenou revitalizaci z Národního plánu obnovy.

Na rekonstrukci získala obec dotaci ve výši 27 000 000 Kč.

Moravskoslezský kraj

Budišovice

V rámci projektu došlo k proměně brownfieldu, na jehož území se nacházel asi 150 let starý objekt, který původně sloužil jako místní restaurace a následně byl využíván jako kovárna mimo jiné pro realizaci designových dílů kování. Poté zde byla místní stolařská dílna a nakonec provozovna pro demontáž automobilů na náhradní díly. V roce 2015 obec budovu odkoupila ve značně zdevastovaném stavu a rozhodla se objekt i jeho okolí regenerovat s cílem vybudovat prostory pro minipivovar s restauračním zařízením. Díky elánu vedení obce a za přispění dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu se regeneraci podařilo úspěšně dokončit. Obci se podařilo najít vhodného nájemce pivovaru i restaurace, a vznikl tak prostor pro setkávání místních občanů, kteří si mohou dát i zde vyráběné pivo. Rekonstrukcí objektu dále vznikly nebytové prostory, které obec zamýšlela pronajmout jako kancelářské prostory drobným podnikatelům. Dnes v nich funguje kosmetický salon a jsou zde poskytovány účetnické služby.

Obec na regeneraci obdržela dotaci ve výši 20 930 115 Kč.

Raškovice

Rekonstrukce vyhořelého hostince začala v roce 2021, o dva roky později byl uveden do provozu nový multifunkční objekt. Nachází se v něm restaurace Obecník Raškovice s dětským koutkem, kuchyně a společenský sál, který obec pronajímá a podkrovní prostor slouží pro obecní knihovnu.

Na rekonstrukci získala obec dotaci ve výši 18 001 320 Kč.

Mořkov

Chátrající a zanedbaný objekt bývalého pohostinství v areálu koupaliště se po revitalizaci proměnil na restauraci s možností celoročního provozu. Obci se v současné době podařilo najít nájemce objektu. Součástí provozu je i menší místnost, kterou je možné využít pro pořádání výročí, svateb, narozenin, případně jako školicí místnost.

Na tuto revitalizaci obdržela obec dotaci ve výši 10 014 285 Kč.

Žermanice

Zanedbaný objekt bývalé likérky v samotném centru obce Žermanice prošel kompletní rekonstrukcí. Po ní nabídla obec areál k pronájmu a v současné době na tomto místě funguje restaurační zařízení s pivnicí i společenským salonkem. Pořádají se zde firemní akce, oslavy a svatby.

Obec na regeneraci získala dotaci ve výši 11 160 718 Kč.

Ústecký kraj

Povrly

Chátrající areál bývalé kovárny hyzdil centrum obce, proto obec přikročila k jeho revitalizaci se záměrem vytvořit zázemí pro kavárnu s cukrárnou včetně výrobny cukrářských výrobků. To se povedlo stejně jako získání vhodného nájemce, který má kromě posezení u kávových specialit a zákusků v plánu zde v průběhu roku pořádat tematické akce pro veřejnost, jako jsou koncerty, přednášky, workshopy nebo různé akce k svátečním dnům Vánoc, Velikonoc a dalším.

Obec na regeneraci získala dotaci ve výši 5 515 287 Kč.

Projekty, které aktuálně vznikají

Plzeň 7-Radčice (Plzeňský kraj)

Na místě hasičské zbrojnice vznikne po celkové rekonstrukci budovy restaurace s kulturním sálem. Restauraci včetně zázemí a prosklené terasy, která bude k objektu přistavěna, bude možné celoročně pronajímat. Předběžně se předpokládá, že městský obvod by provozoval kulturní sál v podkroví zrekonstruované budovy pro společná setkávání občanů – posezení pro seniory, provoz kroužků pro děti a dospělé a další aktivity.

Projekt by měl být dokončen na podzim letošního roku.

Celkové náklady na rekonstrukci jsou zhruba 16 000 000 Kč, dotace pokryje 7 500 000 Kč.

Herálec č. 221 (kraj Vysočina)

Ačkoliv mají v Herálci už zkušenost s úspěšným projektem v rámci revitalizace brownfieldů, dosud v ní chyběl vhodný prostor pro setkávání místních. Po rekonstrukci proto lidem dům č. 221 nabídne hned několik možností. V přízemí vznikne restaurace včetně plnohodnotné kuchyně, posezení uvnitř i v přilehlé zahradě a nově vybudované terase. V patře domu bude společenský sál pro pořádání menších oslav, svateb a dalších událostí. Podkroví budovy využije historické muzeum a bude zde umístěno také technické zázemí pro celý objekt.

Plánované dokončení projektu je letos v září.

Na rekonstrukci získala obec dotaci ve výši 13 000 000 Kč.