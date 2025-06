Stavba / Dokončování bytové výstavby vázlo

Naději na zvrat v nepříznivém vývoji dokončené bytové výstavby dává statistika stavebních povolení s podmnožinou zahájených bytů. V roce 2024 byla zahájena výstavba 36 612 bytů, což po dvouletém poklesu znamenalo meziroční růst o 2,5 %.

Loni českému stavebnictví chyběla zásoba rozestavěných bytů z minulých let a také stavební i finanční kapacity. Podařilo se však nastartovat zahajování výstavby.

V roce 2024 bylo v Česku dokončeno 30 267 bytů, což odpovídá meziročnímu poklesu o pětinu. Zatímco v předchozích letech těžila kategorie dokončených bytů z vysokého zahajování výstavby po epidemii koronaviru, loni zásoba zahájených bytů došla. Za poklesem počtu dokončených bytů zčásti stála také vysoká srovnávací základna z dřívějších let. V každém z předchozích dvou let bylo dokončeno téměř 40 tisíc nových bytů, což jsou hodnoty na úrovní konjunkturního roku 2007. Dokončování bytů nepomohly ani nedostatečné stavební a finanční kapacity.

Meziroční pokles počtu dokončených bytů se odehrál ve všech kategoriích. Bytů v rodinných domech se v loňském roce dokončilo 15 053, což je nejnižší číslo za posledních 8 let. Kategorie rodinných domů má plynulejší průběh, nedochází k velkým výkyvům, ale loňský pětinový pokles byl výrazný. Rodinné domy standardně tvoří přibližně polovinu z dokončených bytů celkem. Byty v bytových domech tvoří zhruba třetinu z celkového počtu. V konjunkturním roce 2007 to byla téměř polovina, naopak v roce 2011 o něco málo více než pětina. Loni bylo dokončeno 11 406 bytů v bytových domech, a meziroční pokles o pětinu není s ohledem na vysoké základny z předchozích let tak dramatický jako v případě rodinných domů. Dokončují se i byty ve stávajících budovách především formou nástaveb nebo přístaveb, a také v nebytových budovách. Tyto kategorie ale tvoří malou část z celkového počtu dokončených bytů a v roce 2024 rovněž zaznamenaly meziroční poklesy

Podle území se v roce 2024 na pomyslném prvním místě v počtu dokončených bytů umístila Praha. Docílila toho zejména díky bytovým domům a z pozice v čele se jí podařilo sesadit dlouhodobě vedoucí Středočeský kraj, kde se staví převážně rodinné domy. Praha byla také jediným krajem, ve kterém loni počet dokončených bytů meziročně neklesl. Nejméně bytů se dokončilo v Karlovarském kraji, který je ovšem malý, a jeho příspěvek k celkovému vývoji má menší váhu.



celkem meziroční změna v nových rodinných domech meziroční změna v nových bytových domech meziroční změna v nebytových budovách meziroční změna Česká republika 30 267 −20,5 % 15 053 −20,6 % 11 406 −19,7 % 421 −43,3 % hl. m. Praha 6 489 1,2 % 637 7,8 % 5 306 −2,7 % 13 8,3 % Středočeský 4 951 −25,4 % 3 287 −27,5 % 1 165 −27,7 % 59 −24,4 % Jihočeský 1 571 −33,5 % 994 −30,0 % 413 −41,5 % 63 31,3 % Plzeňský 1 845 −24,7 % 958 −25,7 % 730 −25,9 % 18 −45,5 % Karlovarský 575 −25,4 % 283 −14,8 % 146 −47,5 % 8 −11,1 % Ústecký 995 −21,8 % 700 −27,6 % 120 87,5 % 17 6,3 % Liberecký 964 −18,7 % 564 −11,5 % 210 −33,3 % 8 −33,3 % Královéhradecký 1 328 −19,9 % 801 −13,9 % 340 −29,2 % 13 8,3 % Pardubický 1 584 −18,4 % 896 −17,3 % 471 −16,8 % 20 11,1 % Kraj Vysočina 1 431 −15,6 % 952 −4,8 % 306 −16,4 % 15 −68,1 % Jihomoravský 3 349 −36,7 % 1 875 −18,9 % 858 −56,0 % 134 −58,5 % Olomoucký 1 910 −5,4 % 871 −19,4 % 775 32,9 % 15 −34,8 % Zlínský 1 293 −23,2 % 835 −15,1 % 362 −37,6 % 15 −60,5 % Moravskoslezský 1 982 −26,3 % 1 400 −22,5 % 204 −23,3 % 23 −67,6 %

Většina rodinných domů je zděných

Podrobnější údaje o parametrech bytů dokončených v roce 2024 zatím nemáme k dispozici, ale tato čísla bývají spíše stabilní. Pokud se výrazněji mění, pak zpravidla v delším časovém horizontu než jeden rok.

Rodinné domy se nejčastěji staví v dispozici 4+1, menších bytů bývá naprosté minimum. Obytná plocha rodinných domů se v průměru pohybuje mírně nad 90 m2 a v průběhu let zůstává poměrně stabilní. Nemění se ani doba výstavby jednoho rodinného domu, která se pohybuje mezi 3 a 3,5 roku. Jednotlivé domy se ale stavěly od půl roku po desítky let. Technická vybavenost nově dokončených domů se stále zlepšuje. Vybavenost elektřinou a dodávkou vody se považuje za 100% a nesleduje se. Čtvrtina rodinných domů dokončených v roce 2023 měla připojení na plyn z plynovodní sítě a naprostá většina domů měla centrální domovní vytápění. Ve výstavbě rodinných domů aktuálně převažuje třída B energetické náročnosti, jejíž podíl do roku 2022 výrazně rostl a současně s tím klesalo zastoupení v kategorii C. Mimořádně úsporných rodinných domů (kategorie A) se dokončuje zhruba 9 %, a tento podíl se v čase zásadně nemění. Rodinné domy mají nosné konstrukce v naprosté většině ze zděných materiálů, ale v posledních letech je možné pozorovat zvýšený zájem o dřevěné stavby. Jejich podíl na celkovém počtu dokončených rodinných domů tvoří zhruba 15 %. Nejvíce využívaným způsobem výstavby dřevostaveb je lehký rámový skelet, kdy sendvičovou stěnu tvoří dvě konstrukční desky, mezi něž se vkládá izolace. Většinou se tak staví katalogové domy, ale moderní technika umožňuje také individuální návrhy. Zastoupení mimořádně úsporné třídy energetické náročnosti budovy je mezi dřevostavbami vyšší než u rodinných domů celkem.

Výstavba rodinných domů probíhá především ve Středočeském kraji v obcích kolem Prahy a rovněž v Jihomoravském kraji, zejména v okrese Brno-venkov. Vyšší zastoupení rodinných domů najdeme i v Moravskoslezském kraji, kde vyrůstají spíše ve městech. V seznamu obcí s rozsáhlou bytovou výstavbou se nacházejí také horské obce (Železná Ruda, Harrachov, Špindlerův Mlýn), které představují atraktivní lokalitu pro rekreační byty. Nejméně rodinných domů se dokončuje většinou v Karlovarském kraji, a s ohledem na celkový počet bytů v kraji se rodinné domy neuplatňují ani v Praze, kde převažuje výstavba bytových domů.



V bytových domech převažují malé byty

Téměř polovina bytů v bytových domech byla loni dokončena v Praze, kde vznikají větší bytové domy než jinde. Více se bytové domy stavěly také v krajích Středočeském, Jihomoravském, Olomouckém a Plzeňském. V ostatních krajích byl počet dokončených bytových domů výrazně nižší. Mezi jednotlivými dokončenými bytovými domy existuje velká variabilita a rozdíly mezi ukazateli výstavby v jednotlivých letech bývají silně ovlivněny strukturou projektů (bytových domů se staví relativně málo). Staví se domy od malých bytovek se čtyřmi byty po velké objekty s několika stovkami bytů. Byty v bytových domech jsou především velikosti 2+1, velkých bytů (4+1 a více) se dokončuje pouze zhruba 8 %. Průměrná obytná plocha jednoho bytu se pohybuje kolem 50 m2 a velikost velmi záleží na konkrétním projektu. Doba výstavby bytového domu bývá v rozmezí několika měsíců (např. tzv. kontejnerové domy) po více než deset let. Nejčastější svislá nosná konstrukce bytových domů je zděná, ve větších městech se častěji vyskytují montované konstrukce, případně jiné materiály a jejich kombinace. Dřevostavby se staví spíše v menších obcích a jejich podíl je nižší než v případě rodinných domů. Nadpoloviční počet bytových domů bývá připojen na plynovodní síť, zbytek je dokončen bez přívodu plynu. Vytápění bytových domů je převážně centrální, a to spíše domovní s kotlem v budově než centrální dálkové. Také v kategorii bytových domů převažují domy s energetickou třídou B, mimořádně úsporné bytové domy s energetickou třídou náročnosti A se staví zřídka.

Zahájené byty v krajích v roce 2024

celkem meziroční změna v nových rodinných domech meziroční změna v nových bytových domech meziroční změna v nebytových budovách meziroční změna Česká republika 36 612 2,5 % 13 071 −10,2 % 17 079 25,9 % 1 807 −5,7 % hl. m. Praha 8 191 43,2 % 439 −15,4 % 6 967 64,2 % 107 −20,1 % Středočeský 5 322 −12,0 % 2 703 −13,7 % 1 787 −10,5 % 314 36,5 % Jihočeský 1 868 −7,4 % 850 −11,8 % 660 10,0 % 71 −49,3 % Plzeňský 2 698 39,4 % 979 −4,3 % 1 483 154,8 % 10 −93,2 % Karlovarský 548 −42,3 % 242 −14,5 % 163 −59,5 % 25 −26,5 % Ústecký 1 000 −34,1 % 600 −16,1 % 129 −13,4 % 68 −13,9 % Liberecký 898 −26,2 % 464 −22,0 % 171 −50,7 % 51 −60,8 % Královéhradecký 1 269 −18,1 % 646 −13,9 % 325 −26,0 % 80 35,6 % Pardubický 1 452 −23,1 % 631 −23,0 % 444 −45,9 % 92 26,0 % Kraj Vysočina 1 777 28,5 % 897 21,7 % 454 61,6 % 183 134,6 % Jihomoravský 5 722 −1,1 % 1 868 −1,1 % 2 939 10,5 % 300 −26,7 % Olomoucký 1 694 14,5 % 681 −5,5 % 652 69,8 % 87 24,3 % Zlínský 1 330 1,4 % 800 −9,4 % 215 −17,0 % 114 56,2 % Moravskoslezský 2 839 −2,3 % 1 267 −17,0 % 690 70,4 % 305 16,9 %

Nová výstavba hlavně v bytových domech

Naději na zvrat v nepříznivém vývoji dokončené bytové výstavby dává statistika stavebních povolení s podmnožinou zahájených bytů. V roce 2024 byla zahájena výstavba 36 612 bytů, což po dvouletém poklesu znamenalo meziroční růst o 2,5 %. Tahounem růstu byly byty v bytových domech, které meziročně rostly ve všech čtvrtletích, celkově za rok o čtvrtinu. Naproti tomu zahajování bytů v rodinných domech zůstávalo celý rok v útlumu a oproti roku 2023 zaznamenalo pokles o desetinu. Meziročně nižší čísla vykázaly i konverze rodinných či bytových domů, počet bytů zahájených v nových nebytových budovách vzrostl.

Nejrozsáhlejší bytová výstavba byla zahájena v Praze, kde počet zahájených bytů meziročně narostl téměř o polovinu. V drtivé většině se jednalo o byty v bytových domech. Co do počtu se dále hodně zahajovalo v Jihomoravském kraji a ve Středočeském kraji, kde naopak převažují rodinné domy. Středočeský kraj ovšem zaznamenal meziroční pokles počtu zahájených bytů v obou hlavních kategoriích. V Jihomoravském kraji se počet zahájených bytů v bytových domech zvýšil o desetinu, v rodinných domech došlo k mírnému meziročnímu poklesu. Výrazný meziroční růst nastal v Plzeňském kraji díky bytovým domům a v Kraji Vysočina, kde přibyly rodinné i bytové domy. Nejméně bytů se zahájilo tradičně v Karlovarském kraji, kde jejich počet klesl téměř o polovinu ve srovnání s předchozím rokem.

Evropa stagnuje

V mezinárodním porovnání bude za rok 2024 patřit zahajovaná bytová výstavba v České republice k těm úspěšnějším. Eurostat zatím nezveřejnil údaje za celý rok, ale informace za první tři čtvrtletí mnohé napovídají. EU27 jako celek vykazovala za 1. až 3. čtvrtletí 2024 mírné snížení o 0,2 %. Tato spíše stagnace následovala po dvou letech meziročních poklesů a pokračování sestupného trendu zabránil vývoj v kategorii bytových domů. Jejich zahájení meziročně vzrostlo o 2,5 %, zatímco u rodinných domů došlo k útlumu o 5,1 %. Počty zahájených bytů rostou dlouhodobě velmi rychle na jihu Evropy (Řecko, Španělsko) napříč kategoriemi. Meziročně se výrazně více bytů zahájilo také v Polsku, v Nizozemsku nebo v Lotyšsku, ale v těchto státech následoval růst po předchozích dvou letech propadů. V krizi se bytová výstavba nachází v Německu, kde počty zahajovaných bytů klesají už třetí rok v řadě, loni o více než pětinu. Poklesy se týkají jak rodinných, tak i bytových domů. Rovněž na Slovensku bude rok 2024 patrně méně úspěšný než ten předchozí. Zatím to vypadá, že zhruba o pětinu. Silné poklesy v oblasti zahajování bytové výstavby vykázaly i Albánie, Finsko a Lucembursko.