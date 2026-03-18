Desatero pasivního domu v praxi: experti nejen o konceptu pasivní výstavby
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Dva odborníci na úsporné stavění rozebírají, proč je pasivní dům hlavně otázkou promyšleného návrhu. Pasivní domy se svou nízkou energetickou náročností a kvalitním vnitřním prostředím jsou špičkou energeticky úsporné výstavby. Jak se k pasivnímu domu dopracovat shrnuje Desatero pasivního domu dostupné na stránkách Centra pasivního domu. Vyjmenovává, vysvětluje a integruje obory a kritéria, která je třeba od počátku plánování stavby zohlednit, jinými slovy definuje celý koncept pasivního domu. O jednotlivých bodech desatera, technických podrobnostech a zkušenostech z praxe si v rozhovoru povídáme s Michalem Čejkou, specialistou na energetiku budov, a s Martinem Němečkem, majitelem a vedoucím ateliéru Tector, který se zabývá navrhováním pasivních domů.
Na začátku anotace tohoto článku říkáme, že pasivní domy vynikají zejména nízkou energetickou náročností a špičkovým vnitřním prostředím. Nechceme ale tyto vlastnosti od všech staveb, které realizujeme? Pak by nebylo od věci Desatero pasivních domů respektovat, alespoň do určité míry, u veškeré výstavby. Na jednotlivé body Desatera jsme se podívali dopodrobna.
|1:29
|Proč je u pasivních domů důležitá dispozice a rozdělení na teplotní zóny? Jak se pracuje s přímým slunečním zářením v architektuře domu?
|3:40
|Jak pracovat s využitím solárních zisků, jaká zvolit skla do oken z hlediska solárního faktoru? Preferovat vysoký faktor pro zimu nebo nízký pro léto?
|9:04
|Jak velký vliv na energetickou náročnost budovy má architektura domu, tedy zda odklon od kompaktní budovy s malou plochou obálky znamená citelné zvýšení provozních nákladů?
|12:03
|Jaký je skutečný vliv solárních zisků v pasivním domě na úspory energie s ohledem na skutečné počasí v České republice?
|15:43
|Chybuje se dneska ještě v navrhování neprůsvitné obálky budovy? Jakou polohu osazení okna zvolit?
|23:23
|Proč je důležitá nízká průvzdušnost obálky budovy? Jaké jsou současné požadavky a jak jsou dosažitelné?
|28:17
|Jak špatná průvzdušnost obálky budovy ovlivňuje energetické parametry budovy?
|30:47
|Co se v desateru myslí efektivním využitím energie? Jak pracovat s energií a s energetickými zisky v nerezidenčních objektech?
|32:29
|Co si představit pod dalšími udržitelnými kroky jmenovanými v desateru a obnovitelností?
|38:55
|Jak se liší dům postavený podle současných požadavků na energetickou náročnost od architektonicky stejného pasivního domu?
Odpovědi na tyto a další otázky se můžete dozvědět v rozhovoru s Michalem Čejkou a Martinem Němečkem v úvodu článku.
Pasivní dům nelze zjednodušovat na silnější izolaci, kvalitní okna a rekuperaci. Ve skutečnosti jde o mnohem širší soubor pravidel, která se navzájem ovlivňují a teprve dohromady dávají smysl. Právě na to v rozhovoru pro Estav.tv upozornili Michal Čejka z Centra pasivního domu a Martin Němeček z ateliéru Tector: Jednotlivé body takzvaného desatera nelze vytrhnout z kontextu, protože o výsledku rozhoduje celek.
Jedním z prvních témat našeho rozhovoru byla dispozice domu a rozdělení na teplotní zóny. Obytné místnosti mají být tam, kde je nejvíce denního světla a kde lze co nejlépe využít slunce i přirozené tepelné zisky. Michal Čejka připomněl, že „nejcennější místnosti jsou ty obytné, tam chci mít nejtepleji, trávím tam nejvíc času, chci tam mít nejvíc světla“. Naopak technické nebo nevytápěné prostory mohou být v méně výhodných částech dispozice. Martin Němeček k tomu doplnil i lidský rozměr návrhu: Obytné místnosti nemají jen dobře fungovat energeticky, ale mají také odpovídat tomu, jak člověk během dne skutečně bydlí a vnímá světlo.
Solární zisky jsou v zimě žádoucí, v létě je třeba omezovat
Právě orientace ke světovým stranám souvisí se solárními zisky, které jsou pro pasivní dům důležité, ale nesmějí se stát dogmatem. Velké prosklené plochy na jih pomohou v zimě, zároveň však mohou v létě výrazně zhoršit tepelný komfort. Michal Čejka shrnul podstatu problému velmi přesně: Čím více je budova prosklená a čím větší plochu oken má na jih, tím více je pak nutné řešit zastínění v letním období. Výběr zasklení proto nelze oddělit od architektury domu, velikosti oken ani způsobu stínění.
Podle Martina Němečka je potřeba být u solárních zisků opatrnější než dříve. Vlastní zkušenost z návrhu svého domu popsal otevřeně: „Dům je už dneska jednodušší vytopit, než uchladit.“ Zásadní tedy není jen to, aby dům v energetickém výpočtu dobře vyšel, ale aby v něm bylo dobře i v reálném letním provozu. To se týká nejen rodinných domů, ale i větších objektů, kde může být přehřívání ještě větší problém.
Velký vliv na spotřebu tepla má také samotný tvar domu. Kompaktní dvoupodlažní objekt s rozumnou orientací vychází energeticky výrazně lépe než členitý bungalov s velkou plochou obálky. Michal Čejka uvedl, že v extrému může být rozdíl v měrné potřebě tepla na vytápění zhruba dvaapůlnásobný. Jinými slovy: architektonická rozmáchlost něco stojí. Pokud investor trvá na rozvolněnějším a členitějším tvaru, musí ztráty kompenzovat lepším „kabátem“ domu, tedy silnější izolací a důslednějším řešením konstrukcí.
Přesně touto cestou šel u svého domu Martin Němeček. Popsal, že pro dosažení velmi nízké potřeby tepla musel jít v některých parametrech téměř na maximum smysluplného řešení. U přízemní dřevostavby použil například mimořádně silnou vrstvu foukané celulózy ve střeše, v průměru přes 70 centimetrů, protože právě střecha představuje významnou plochu tepelných ztrát.
Jak energetické výpočty odpovídají skutečným spotřebám?
Zajímavá část debaty se týkala i otázky, nakolik výpočty odpovídají skutečnosti. Standardní klimatická data používaná v praxi podle Michala Čejky přestávají stačit, protože dostatečně nereflektují dnešní klima ani vývoj do budoucna. U jednoho posuzovaného objektu vyšel při použití hodinových dat pro rok 2024 rozdíl v měrné potřebě tepla na vytápění kolem 30 procent oproti standardizovaným podkladům. Ještě důležitější ale bylo zjištění pro letní provoz: Podle starších dat téměř nebylo potřeba chladit, zatímco novější data ukázala výrazně vyšší zátěž. Pro návrh budov na desítky let dopředu je to podstatné varování.
Další velké téma představují tepelné mosty a stavební detaily, zejména kolem oken. U plošných konstrukcí už se podle Martina Němečka chybovost zlepšila, problematické ale zůstávají detaily. Michal Čejka označil za nejsložitější právě detail okna, protože výsledek závisí na typu rámu, způsobu osazení i návaznosti na izolaci. V praxi se často řeší kompromis mezi ideální tepelnou technikou, ekonomikou, možností kvalitní montáže a pozdějším provozem. Martin Němeček proto často volí polopředsazenou montáž, která podle něj dává v mnoha případech smysl jako rozumné technické i ekonomické řešení. Zásadní ale zůstává hlavně poctivé provedení na stavbě, protože i dobrý detail lze nekvalitní montáží znehodnotit.
Co vše ovlivňuje průvzdušnost obálky budovy?
Možná ještě větší problém, než jsou samotné tepelné mosty představuje vzduchotěsnost obálky budovy. Ta neovlivňuje jen tepelné ztráty, ale i funkci rekuperace, stavební fyziku a dlouhodobou životnost konstrukce. Martin Němeček připomněl, že pro pasivní dům je hranice při blower door testu maximálně 0,6 výměny vzduchu za hodinu, přičemž vyšší hodnota už pro něj představuje nepřijatelně „děravý“ dům. Z rozhovoru přitom vyplynulo, že velká část trhu tuto disciplínu stále podceňuje. Následky pak nejsou jen v účtech za energie, ale i v poruchách konstrukce. Zazněl případ nezapravené chráničky k fotovoltaice, kudy se dostávala kondenzovaná voda až do rozvaděče, nebo rekonstrukce dřevostavby, kde nebyla správně slepená parotěsnicí vrstva.
Průvzdušnost má přitom i přímý energetický dopad. Michal Čejka upozornil, že u budovy vystavené větru může mít netěsná obálka vliv kolem 12 kWh na metr čtvereční a rok. U velmi netěsných domů pak nestačí řešit výkon zdroje tepla, který musí být zbytečně naddimenzovaný. Když se při větrném počasí vymění za hodinu velká část objemu vzduchu v domě, technologie už jen dohání něco, co mělo být vyřešeno kvalitou obálky. Pasivní dům je tak podle obou hostů promyšlený způsob navrhování, který vede k lepšímu vnitřnímu prostředí, nižší spotřebě a menšímu riziku stavebních chyb.
V závěru se debata dostala i k obnovitelným zdrojům a širší udržitelnosti. Samotná nízká potřeba energie je jen jedna část úkolu. Druhá spočívá v tom, z čeho se energie vyrábí a z čeho je dům postaven. Vedle tepelných čerpadel, fotovoltaiky nebo biomasy tak zaznělo i téma zabudovaného uhlíku, hospodaření s vodou, vegetačních střech nebo modrozelené infrastruktury. Přesto z celé diskuse vystupuje jeden hlavní závěr: Pasivní dům není o honbě za jedním číslem v tabulce, ale o důsledně promyšleném návrhu a kvalitní realizaci. Jak shrnul Martin Němeček: „Nejlepší a nejlevnější energie je ta, která se vůbec nespotřebuje“ – a právě k tomu má dobrý pasivní dům spolu s kvalitním vnitřním prostředím vést.