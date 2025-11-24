Inovace pro vizuální identitu staveb
V HELUZ IZOS se nadčasová krása skla snoubí s prvotřídní výrobní technologií, širokými možnostmi jeho architektonického i designového využití, a především s obrovskou invencí. Sklo zde není jen stavebním prvkem, stává se nositelem vizuální identity, estetiky i technologického pokroku vašeho díla.
Dvě výjimečné technologie, které tuto filozofii ztělesňují, zastupuje digitální tisk na sklo a smaltovaná skla. Každá z nich nabízí jiný přístup, jiný výrazový jazyk, ale společně tvoří komplexní paletu možností, jak vtisknout prostoru charakter, eleganci a trvanlivost. HELUZ IZOS tak propojuje řemeslnou preciznost s vizí budoucnosti a dává architektům, designérům i investorům do rukou nástroje, které inspirují a zároveň obstojí ve zkoušce času.
Digitální tisk
Digitální tisk představuje revoluční způsob, jak přenést libovolný motiv přímo na skleněnou plochu – od jemného vzoru až po realistickou fotografii. Technologie umožňuje tisk v rozlišení až 4K a 1 440 DPI na formáty o rozměrech až 2 400 × 4 100 mm, přičemž barvy se při vysoké teplotě zakalí přímo do skla. Výsledkem je dekor, který nejenže vyniká vizuální kvalitou, ale zároveň odolává poškrábání, UV záření i povětrnostním vlivům. Díky sadám barev Jetver lze dosáhnout živých, sytých odstínů i trvanlivé grafiky vhodné pro náročné venkovní podmínky. Tisk směrem do interiéru zajišťuje dlouhodobou stabilitu dekoru.
Natisknout lze individuální motiv podle přání klienta, případně je možné využít rozsáhlou databázi dekorů v Lookbook IZOS Design – ať už jde o dekor kamene, dřeva, grafiky či fotografií. S pomocí umělé inteligence navíc vznikají nové vzory, které reflektují aktuální trendy i individuální přání klientů.
Smaltovaná skla
Smaltování provází lidskou kulturu jako výraz řemeslné preciznosti, elegance a trvanlivosti. Tato tisíciletá technologie, původně využívaná k dekoraci kovových předmětů, se dnes díky pokročilým výrobním postupům vrací v moderní podobě – jako smaltovaná skla IZOS DESIGN, která spojují historickou hloubku s technickou dokonalostí.
Smalt, známý také jako email, je křemičitá tavenina příbuzná sklu a porcelánu, která po vypálení na vysokou teplotu vytváří hladký, lesklý a extrémně odolný povrch. Technologie HELUZ IZOS umožňuje aplikaci keramických barev bez obsahu těžkých kovů na skleněné tabule pomocí válcového nanášecího zařízení, čímž vzniká rovnoměrná vrstva v přesně definované tloušťce. Po sušení a kontrole kvality následuje kalení v peci při teplotě okolo 630 °C, během něhož se barva trvale propojí s povrchem skla. Výsledkem je hygienická, barevně stálá a ekologicky nezávadná povrchová úprava, která splňuje nejpřísnější bezpečnostní standardy tvrzeného skla ESG. Smaltovaná skla jsou ideální pro fasádní panely, interiérové příčky, výplně dveří, sprchové kouty, kuchyňské obklady i firemní značení. Nabízejí téměř neomezené barevné možnosti včetně metalických tónů dle vzorníku RAL a vynikají absolutní konzistencí povrchu, opakovatelností a odolností vůči UV záření, chemikáliím i povětrnostním vlivům.
Dvě cesty, jeden dokonalý výsledek
Obě technologie představují moderní možnosti převedení designu či originálního nápadu architekta nebo designera na sklo.
Zatímco digitální tisk je vhodný pro přenos grafiky, textu, fotografií či obrázků ve vysokém rozlišení a plné barevnosti, smaltovaná skla jsou volbou pro celoplošný jednobarevný tisk prakticky v libovolné barvě a odstínu. Nanášecí válce umožňují tisk i vodorovných rovnoběžných pruhů a čar. Předností smaltovaných povrchů je rovnoměrná intenzita barvy po celém skle. Smaltování je vhodné zejména pro větší jednobarevné nebo pruhované plochy s rovnoměrnou barevnou intenzitou ve všech bodech skla a po celé smaltované ploše, například fasády.
V HELUZ IZOS vyrábíme skla pro moderní stavby, aby v nich byla radost žít a pracovat. Důraz klademe především na snižování energetické náročnosti budov.