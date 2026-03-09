Otevřena výzva Úsporné bytové domy na SFPI
Přehrát audio verzi
Otevřena výzva Úsporné bytové domy na SFPI
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Příjem žádostí bude od 1. 7. 2026. Je to forma zvýhodněného úvěru, 1–3 % úrok dle stávající sazby. Jednou z podmínek je dosažení celkové úspory spotřeby energie bytového domu nejméně o 20 % oproti stavu před zahájením realizace.
V současné době je otevřena výzva Úsporné bytové domy na SFPI (Státní fond podpory investic)
Státní fond podpory investic je Správcem FN (finančního nástroje) úvěrového fondu pro 2. investiční cyklus finančního nástroje IROP podpořeného z evropských fondů. Úvěrový program Úsporné bytové domy je realizován částečně z prostředků ve správě SFPI a současně jako 2. investiční cyklus finančního nástroje, který byl financován z prostředků IROP 2014–2020.
- Příjem žádostí bude od 1. 7. 2026.
- Je to forma zvýhodněného úvěru, 1–3 % úrok dle stávající sazby.
- vlastník bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům,
- společenství vlastníků jednotek, nebo
- spoluvlastníci bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům.
Podmínky poskytnutí podpory
- projekt bude realizován v bytovém domě nacházejícím se na území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy,
- realizací projektu bude dosaženo celkové úspory spotřeby energie bytového domu nejméně o 20 % oproti stavu před zahájením realizace,
- bytový dům bude pojištěn po celou dobu čerpání i splácení úvěru proti živelním pohromám a bytový dům nacházející se v záplavovém území vždy i pro případ povodně nebo záplavy; pojištění musí být sjednáno tak, aby v případě pojistné události pojistné plnění krylo vzniklou škodu nejméně ve výši poskytnutého úvěru, nebo alespoň nejvyššího dosažitelného pojistného limitu, pokud je nižší než výše poskytnutého úvěru, a musí být sjednáno jeho vyplacení ve prospěch Fondu,
- žadatel prokáže schopnost úvěr splácet a v případě velkých podniků musí být v situaci srovnatelné s úvěrovým ratingem alespoň „B-“, přičemž při posuzování schopnosti žadatele splácet úvěr se hodnotí finanční rating žadatele, případně osoby, která poskytuje finance na činnost žadatele a
- úvěr bude po celou dobu jeho čerpání i splácení dostatečně zajištěn alespoň do jeho nesplacené výše (např. zástavním právem, ručením podle občanského zákoníku, nebo ručitelským prohlášením).