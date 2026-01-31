Stavební veletrh Brno 2026: nejucelenější stavební veletržní celek roku
Stavební veletrh Brno 2026 se stane klíčovým setkáním celého stavebního a technologického řetězce. Ve dnech 25.–28. března 2026 se na brněnském výstavišti uskuteční největší a tematicky nejucelenější veletržní celek posledních let, který propojí těžbu, stavební technologie, architekturu, bydlení, interiéry i nábytek. V jednom termínu a na jednom místě se potkají odborníci napříč obory – od projektantů, architektů a developerů přes investory až po realizační firmy, výrobce technologií a materiálů.
Silná synergie veletrhů a novinka MINE & BUILD Brno
Stavební veletrh Brno se koná společně s veletrhy MOBITEX, Dřevostavby Brno a Festival architektury. Nově se jeho součástí stane také projekt MINE & BUILD Brno, zaměřený na moderní technologie, stroje a inovace v oblasti těžební a stavební techniky. Tato kombinace vytváří unikátní platformu, která v ucelené podobě představí celý životní cyklus staveb – od získávání surovin přes návrh, realizaci až po vybavení interiérů a veřejného prostoru.
Odborný program: suroviny, infrastruktura a udržitelnost
Veletrhy zahájí ve středu 25. března odborná konference věnovaná surovinové politice České republiky, strategickým ložiskům nerostných surovin a související legislativě. Diskutována budou také zásadní strategická investiční témata, jako je výstavba jaderné elektrárny Dukovany, vysokorychlostní tratě (VRT) a další klíčové infrastrukturní projekty. Významná část programu se zaměří na alternativní materiály, recyklaci a udržitelnost ve stavebnictví, průmyslu i dopravě – tedy témata, která zásadně ovlivňují budoucí podobu celého odvětví.
Regionální fórum veřejných investic – Obec ON
Regionální fórum veřejných investic – Obec ON, pořádané Státním fondem podpory investic, proběhne ve čtvrtek 26. března v pavilonu V. Fórum je určeno zástupcům měst a obcí, investorům, projektantům i dalším odborníkům a nabídne přehled trendů, výzev a legislativních změn v oblasti veřejných investic. Účastníci se mohou těšit na sdílení zkušeností z přípravy a realizace stavebních projektů, informace o nových nástrojích podpory a prostor pro odbornou diskusi a navazování kontaktů.
Komplexní nabídka stavebnictví a důraz na dřevostavby
Stavební veletrh Brno nabídne komplexní pohled na současné stavebnictví. Na jednom místě se představí dodavatelé základních stavebních materiálů, výrobci pokročilých technologií, stavební řemeslníci i firmy realizující kompletní stavby. Veletrh Dřevostavby Brno zdůrazní přednosti moderních dřevostaveb a osloví zájemce o rodinné domy i developerské projekty. Návštěvníci zde získají odborné informace o technických parametrech, projektové přípravě i samotné realizaci dřevěných konstrukcí.
Tiny Houses a projekt Zahrada: architektura v dialogu s přírodou
Stále aktuálním tématem je modulární a malometrážní bydlení. Expozice Tiny Houses představí moduly určené pro bydlení, rekreaci i saunování a nabídne konkrétní příklady flexibilních a udržitelných řešení. Na tuto část naváže projekt Zahrada jako inspirace, která nabídne inspirativní pohled na propojení architektury, přírody a moderního zahradního designu. Expozice bude rozdělena do dvou tematických částí – soukromé a městské.
Festival architektury a MOBITEX: propojení profesí a byznysu
Jedním z hlavních cílů ročníku 2026 je cílené propojování architektů a designérů s developery, investory a realitními společnostmi. Právě tato setkání stojí v centru nové programové koncepce MOBITEXU a Festivalu architektury. Vznikne prostor pro prezentaci interiérových a nábytkových řešení, tematické workshopy, odborné diskuse i osobní konzultace, které vytvoří ideální prostředí pro sdílení trendů a navazování spoluprací.
Stavební Hackathon 2026: inovace a dostupné bydlení
Již potřetí se součástí veletrhů stane Stavební Hackathon, pořádaný Národním centrem stavebnictví 4.0. Soutěž se zaměřuje na podporu inovací v oblasti dostupného a udržitelného bydlení prostřednictvím moderních metod projektování a digitálních nástrojů. Hackathon reaguje na aktuální společenské výzvy spojené s nedostatkem dostupného bydlení ve městech i obcích a nabízí prostor pro experiment, kreativitu a mezioborovou spolupráci odborníků i studentů.
Studentské a učňovské soutěže
Veletrhy nabídnou prostor mladé generaci, která zde předvede svou kreativitu, řemeslnou zručnost i moderní odborné dovednosti. V rámci akce Mistři všedních dnů proběhnou finálová kola celostátních soutěží odborných dovedností. Uskuteční se již 28. ročník soutěže Učeň instalatér 2026. Součástí programu bude také druhý národní šampionát profesních dovedností mládeže ve věku 17–22 let CzechSkills 2026. Cílem všech soutěží je podpora a propagace řemesel, zviditelnění kvalitní práce odborných škol a motivace mladých lidí k volbě technických a řemeslných profesí. Inspirací k volbě budoucího povolání budou semináře Michala Baláže (Profimentora řemesel) určený žákům 8. a 9. tříd základních škol.
