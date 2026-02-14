Svazy žádají zachování podpory pro bytové domy
Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) se obrátily na Ministerstvo životního prostředí s výzvou k potvrzení pokračování programu Nová zelená úsporám (NZÚ) pro bytové domy.
Program Nová zelená úsporám v ohrožení
NZÚ umožňuje vlastníkům bytových domů dlouhodobě plánovat investice v řádu desítek milionů korun a realizovat energeticky úsporné renovace bez neúměrného zatížení domácností. Klíčová je především kontinuita a předvídatelnost programu. Program zásadně přispívá ke snižování energetické náročnosti budov, nižším účtům domácností a stabilitě stavebního sektoru.
Nejistotu do sektoru vnesla nedávná veřejná vyjádření členů vlády o možném omezení podpory bytových domů. Takový krok by podle zmíněných svazů ohrozil stovky připravovaných projektů, zpomalil obnovu bytového fondu a negativně dopadl na malé a střední stavební firmy v regionech.
„Program Nová zelená úsporám je pro stavebnictví klíčový nejen z pohledu zakázek, ale především jako stabilní rámec pro dlouhodobé investice. Jakákoli náhlá změna nebo omezení podpory bytových domů by znamenala okamžité zastavení stovek připravovaných projektů,“ říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. „Nejcitelněji by dopady pocítily malé a střední stavební a montážní firmy v regionech, které jsou na plynulém chodu programu existenčně závislé. To by se nevyhnutelně promítlo i do zaměstnanosti.“
„Pro bytová družstva a společenství vlastníků je Nová zelená úsporám základním pilířem financování energetických renovací. Bez dlouhodobě předvídatelného programu není možné získat souhlas vlastníků ani odpovědně plánovat investice,“ varuje Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev. „Vlastníci bytových domů reagují na rostoucí ceny energií i zpřísňující se požadavky na energetickou náročnost budov. Pokud by byla podpora náhle omezena, celý proces renovací bytových domů by se prakticky zastavil.“
SČMBD a SPS proto žádají vládu o jasný signál, že program Nová zelená úsporám bude pokračovat v režimu obdobném roku 2025, tedy jako dlouhodobě stabilní, předvídatelný a administrativně zvládnutelný nástroj pro bytové domy.
Klíčové faktory dle SČMBD a SPSZa klíčové považují SČMBD a SPS zejména:
- zachování kontinuity a předvídatelnosti výzev,
- možnost zálohového financování projektů,
- stabilitu pravidel během realizace již zahájených akcí,
- další zjednodušování administrace a metodickou podporu pro SVJ a bytová družstva,
- cílení podpory na bytové domy a nízkopříjmové domácnosti s důrazem na reálné úspory a sociální stabilitu.
Obě organizace deklarují připravenost spolupracovat s vládou na případných úpravách programu tak, aby přinášel maximální přínos domácnostem i ekonomice. Společný dopis svazy odeslaly ministru životního prostředí Petru Macinkovi a informovaly o něm také předsedu vlády Andreje Babiše, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a ministryni financí Alenu Schillerovou.