Dotazy na pokračování NZÚ se na Infothermě 2026 čekaly a také se tak stalo
Aktuálně je dotační titul NZÚ pozastaven, předčasně došly v r. 2025 alokované finanční prostředky. A tak se na Infothermě očekávaly informace od Ing. Petra Valdmana na slavnostním zahájení a od Ing. Jakuba Hrbka v rozhovoru 2. den doprovodného programu.
Oblíbená celostátní výstava Infotherma v Ostravě byla místem vyhlášení Kotlíkových dotací, v loňském roce vyhlášení nových požadavků NZÚ. I tím, že je na začátku kalendářního roku, tak je ideální příležitostí právě pro podobné milníky.
Dotazy a zájem na Infothermě odpovídaly tomu, že zájemci o oblíbený dotační program Nová zelená úsporám jsou nyní v nejistotě
Podporu od roku 2009 do listopadu loňského roku využilo na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021. Loni začátkem listopadu ale MŽP kvůli nečekaně rychlému vyčerpání financí příjem žádostí o dotace uzavřelo. Program ve své zatím poslední etapě nabíral zájemce od loňského 20. února. Aktualizaci podmínek pro zatím poslední etapu ohlašoval Mgr. Petr Hladík, tehdejší ministr životního prostředí, právě na Infothermě 2025. Příjem žádostí měl původně trvat přesně rok.
Podle ministra Petra Macinky (Motoristé), dočasně pověřeného vedením resortu životního prostředí, bude Nová zelená úsporám pokračovat. „Máme asi tři varianty, jak k tomu dále přistupovat,“ sdělil HN Macinka bez bližšího upřesnění.
Která z variant zvítězí, má být podle ministra jasné až s definitivní podobou státního rozpočtu pro rok 2026. Vláda má návrh státního rozpočtu schvalovat 26. ledna. Česko nyní funguje v rozpočtovém provizoriu. Po vládě pak musí rozpočet projednat ještě Poslanecká sněmovna. Podle jejího předsedy Tomia Okamury by jej ve třetím čtení mohla schválit 4. března.
To, že Státní fond životního prostředí s opětovným spuštěním zmíněné dotace čeká na státní rozpočet, potvrdil i Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP, který prostředky rozděluje. „Je třeba říci, že zejména poslední etapa NZÚ se dařila i z pohledu osvěty veřejnosti směrem ke komplexním renovacím rodinných i bytových domů. Naším cílem je dlouhodobost programu, cílíme na trvání programu min.na 4 roky do roku 2030. To s sebou nese náročné požadavky na vyjednávání podmínek programu jako takového. Za mne otázka nestojí, zda bude NZÚ pokračovat, ale kdy a v jaké podobě. Variant je celá řada. Vedeme jednání s oborovými asociacemi a po technické stránce je program připraven, teď řešíme technické parametry a ve finále budeme řešit finanční alokaci programu.“ řekl Ing. Petr Valdman na slavnostním zahájení Infothermy 19.1.2026 v Ostravě.
"Věřím, že v únoru nabídneme možnost nechat si zpracovat tzv. renovační pasy, což je kuchařka, jak si renovovat dům s nabídkou konkrétních opatření a co vám přinesou," doplnil Petr Valdman související novinku.
Stejně tak situaci potvrdil i Ing. Vladislav Smrž, náměstek MŽP: "Pozastavení NZÚ znamenalo pozdvižení, minimálně tady v Moravskoslezském kraji. Všichni se ptali a ptají kdy, zda a za jakých podmínek bude NZÚ znovu otevřena. Důvodem pozastavení je to, že pomalu docházejí zdroje, ze kterých se NZÚ hradí. A vzhledem k tomu, že podpora byla z našeho pohledu nastavena strašně štědře, tak kolegové ze SFŽP hledají způsob, jak novou zelenou znovu nastartovat s novými podmínkami. Cílem je, aby mohla běžet dlouhodoběji než 8 nebo 9 měsíců a aby byla predikovatelná pro investory a výrobce. Vím, že jste tady dnes čekali konkrétní informace, ale obávám se, že to asi nebude ani v únoru. Máme spoustu neznámých, rozpočtové provizorium, nové vedení ministerstva atd. Ale chápeme, že je to potřeba vyřešit co nejdříve a pracujeme na tom."
Dotační program čerpá peníze zejména z prostředků Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu
Podle resortu životního prostředí bylo od roku 2021 do energetických úspor domácností investováno téměř 55 miliard korun.
Modernizační fond má pro Česko odhadem 380 miliard korun do roku 2030, a možná i více, podle toho, jaká bude cena emisních povolenek a jejich šíře uplatnění. Řádově tedy jsou k dispozici desítky miliard ročně na tyto dotace.
Loňské nastavení tradičního dotačního programu mělo dvě hlavní novinky, které vedly k ještě většímu zájmu o něj. Peníze všem žadatelům poskytoval předem a zároveň na všechny projekty se zateplením bylo možné získat výhodný úvěr. Podle resortu zájem lidí o podporu energeticky úsporných opatření předčil očekávání.
U rodinných domů byl v nové etapě od února 2025 navýšen objem prostředků o čtvrtinu na 17,4 miliardy korun. U bytových domů, kde podpora běžela bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšila alokace až na pětinásobek, tedy 14,7 miliardy. Průměrná výše dotace na domácnost u programu byla 230 tisíc korun.