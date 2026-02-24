Dřevostavby mohou mít nově až sedm pater
Prefabrikace a nové možnosti pro dřevostavby
Přehrát audio verzi
Dřevostavby mohou mít nově až sedm pater
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Bytů je v Česku málo, povolení trvají roky a ceny rychle rostou. Odborníci nabízejí tři cesty, jak výstavbu urychlit a zároveň pohlídat kvalitu i rozpočet: standardizovat obecní projekty, více stavět z prefabrikátů „v hale“ a využít nová pravidla pro vyšší dřevostavby a hybridy až do 22,5 metru.
Podle Radky Vladykové, výkonné ředitelky Svazu měst a obcí ČR, nelze současnou bytovou situaci řešit pouze stavbou nových bytů. Stejně důležité jsou také opravy a nové využití stávajícího bytového fondu, včetně brownfieldů a dlouhodobě nefunkčních objektů. „Bydlení bude dostupné ve chvíli, kdy bude dostatek bytů v místech, kde je po nich poptávka, a tyto byty budou postavené kvalitně a chytře, tak, aby byl jejich provoz co nejlevnější,“ uvedla v rámci webináře ke krizi bydlení pořádaného společností Weber, Saint-Gobain.
Proč vymýšlet každý projekt od nuly?
Jedním z nejrychlejších způsobů, jak zkrátit přípravu a zároveň zkrotit náklady u obecních bytů, je podle odborníků přestat navrhovat každý projekt zcela od začátku. „Potřebujeme funkční, v dobrém slova smyslu baťovskou mašinu pro výstavbu dostupných nájemních bytů. Jinak se bude u každého jednotlivého projektu takzvaně znovu objevovat Amerika,“ upozornil Dušan Kunovský, předseda představenstva společnosti Central Group. Standardizace dispozičního, konstrukčního a statického řešení podle něj dokáže ušetřit 10 až 20 procent stavebních nákladů.
Podobný efekt může mít i smluvní model design & build, který propojuje návrh a realizaci do jednoho řízeného postupu. Obec by měla mít připravenou koncepční studii a pozemek a následně ve výběrovém řízení zvolit dodavatele, který projekt dopracuje, postaví a převezme odpovědnost za návrh i provedení. „Nejde jen o peníze, ale o procesní systém opřený o autorizované smlouvy pro veřejné zakázky, které dávají starostům jistotu, že postup bude zákonný a zároveň jednodušší,“ vysvětlil Dušan Kunovský. Výhodou je podle něj i to, že práce i rizika se přenášejí na dodavatele.
Prefabrikace a modularita jako cesta k rychlosti
Druhým pilířem dostupné výstavby je podle odborníků prefabrikace a modularita, tedy přesun části práce z otevřené stavby do řízené výroby. „Výroba panelů v řízeném prostředí snižuje chybovost a zvyšuje efektivitu,“ řekl Tomáš Korecký ze společnosti Saint-Gobain. Klíčové jsou podle něj také vzorové detaily napojení, například stěn na podlahy, rohy a stropy nebo způsob zabudování oken, protože právě detaily rozhodují o funkčnosti a životnosti stavby.
Názorným příkladem mohou být prefabrikované koupelny, které vznikají jako hotový celek v hale a na stavbě se pouze usadí na místo. Tento postup zrychluje návaznost profesí a zároveň snižuje riziko chyb při montáži.
Prefabrikace může obcím pomoci i při nedostatku kapacit ve školách a školkách. „Zažil jsem realizaci přístavby mateřské školy, která zabrala pouhých deset týdnů. První skeletové prvky byly přivezeny 25. října, fasáda byla hotová 10. listopadu, dokončovací práce skončily 18. prosince a od 6. ledna již bylo možné stavbu využívat,“ popsal Tomáš Korecký. Pokud má obec připravenou dokumentaci, lze podle něj reagovat velmi rychle.
Vyšší dřevostavby díky změně předpisů
Roli ve zrychlení výstavby může hrát i změna pravidel požární bezpečnosti, která platí od srpna loňského roku. Ta rozšiřuje možnosti pro dřevostavby a hybridní konstrukce u nevýrobních objektů. „V minulosti platilo, že dřevostavby mohly mít maximálně dvanáct metrů a čtyři podlaží. Nyní je možné stavět až do výšky osmnácti metrů a sedmi podlaží, při kombinované stavbě dokonce do 22,5 metru,“ připomněl Miloš Hutník z Weberu.
Rychlejší výstavbu dřevostaveb dokládají také data Českého statistického úřadu: dřevostavba se podle nich staví zhruba 33,3 měsíce, zatímco výstavba průměrného rodinného domu zabere 45 měsíců. Rozdíl je tedy přibližně dvanáct měsíců.
Odborníci upozorňují, že rychlejší výstavba sama o sobě problém nevyřeší, pokud povede k chybám, reklamacím nebo drahému provozu. Cestou je kombinace standardizace a férových smluvních modelů omezujících vícepráce, prefabrikace s důrazem na kvalitní detaily a otevření nových možností pro vyšší dřevěné a hybridní stavby. To vše by mělo jít ruku v ruce také se zrychlením stavebních povolení.
V době, kdy je v bytové nouzi přes 160 tisíc lidí a více než 1,5 milionu osob je ohroženo ztrátou bydlení nebo čelí vážným obtížím, má každé zrychlení výstavby přímý dopad na domácnosti i obce.