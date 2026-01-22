Suterénem se ztrácí až 15 % tepla. Pomůže jednoduchá stropní izolace od Isover
Studená podlaha nad suterénem může značit výrazný únik tepla. Co s tím? Místo náročné izolace podlahy nebo instalace podlahového vytápění existuje snadné řešení – zateplení stropu pomocí Isover Stropmax 31 pod obytnou částí domu.
Minerální desky Isover Stropmax 31 se mechanicky kotví přímo na stropní konstrukci v suterénu. Montáž je rychlá a díky textilii na pohledové straně nevyžaduje řešení žádné finální úpravy. Výsledkem je účinná izolace, která zamezí tepelným ztrátám z obytné části domu.
Kde Isover Stropmax 31 najde uplatnění
Hodí se zejména pro zateplení nevytápěných suterénů, jako jsou garáže, sklepy nebo dílny. Tady dokáže eliminovat až 15 % z celkových tepelných ztrát objektu. Přínosem však není pouze úspora energie – izolace suterénního stropu se projeví také celkovým zvýšením tepelného komfortu v obydlí.
Díky velmi nízkému součiniteli tepelné vodivosti (λ = 0,031 W/m·K) využijete Isover Stropmax 31 i do prostor s omezenou světlou výškou. Tedy tam, kde je žádoucí dosažení vysokého tepelného odporu při menší tloušťce izolantu.
Takto vypadají hlavní přínosy systému Isover Stropmax 31:
- Tepelný komfort – pomůže stabilizovat teplotu v suterénu i v obytných částech domu.
- Energetická úspora – snížením tepelných ztrát klesají i náklady na vytápění.
- Akustická pohoda – minerální vlna efektivně pohlcuje hluk (αw dosahuje 0,8–1,0 podle tloušťky izolantu).
- Jednoduchá montáž – pouze mechanickým kotvením přímo do nosné konstrukce, bez nutnosti omítání nebo malování.
- Požární bezpečnost a trvanlivost – minerální vlna je nehořlavá (reakce na oheň A2-s1) a vykazuje vysokou tvarovou i mechanickou stabilitu.
Zateplení stropu krok za krokem
Instalace systému Isover Stropmax 31 je technicky nenáročná a lze ji provádět bez speciálního nářadí. V praxi se však doporučuje montáž ve dvou osobách – manipulace s deskami tak bude výrazně rychlejší a přesnější.
Zateplení stropu
- Nachystání materiálu – Balení izolačních desek otevřete nejméně 24 hodin před montáží, aby izolace nabyla na deklarovanou tloušťku.
- Příprava pracoviště – K přesnému opracování desek pomůže, když si nejprve postavíte „formátovací stolek“.
Budete potřebovat hliníkové T-profily, dřevěný hranol, OSB desku a dvě opory. Navrch opor umístěte OSB desku podbitou dřevěným hranolem. Profily k sobě a k vytvořenému OSB stolku připevněte na rozměr (délku a tloušťku) izolační desky.
- Vyznačení kotevních bodů – Kotvy musí být rozmístěny symetricky. K vyznačení kotevních bodů proto využijte šablonu dodávanou s balením izolace. Protože má minerální vlna nízkou hmotnost, na jednu izolační desku zpravidla postačují dvě kotvy.
- Příprava kotevních prvků – Doporučuje se použít vruty do betonu o minimálním průměru 6,1 mm s ocelovými podložkami/talířky. Kotevní hloubka činí přibližně 30 mm, předvrtání provádějte vrtákem Ø 5 mm do hloubky 35 mm.
- Rozvržení pokládky – Montáž začíná v rohu místnosti. Pokud stěny nesvírají přesně pravý úhel, začněte první řadu s odsazením 2–3 cm od stěny. Mezery později vyplníte pomocí ořezů z desek a překryjte zateplením stěn.
- Kotvení desek – Desku přiložte ke stropu a upevněte dvěma vruty s ocelovými talířky do předvrtaných otvorů. Kotvy dotahujte s citem, aby povrchová textilie zůstala v rovině (tj. nesmí se kolem talířků prohýbat do jádra desky).
- Pokládka dalších řad – Izolační desky ukládejte vždy na vazbu (s posunem o polovinu délky jedné desky vůči předchozí řadě). Tím zabráníte vzniku souvislých spár a zlepšíte celkovou odolnost i funkci zateplení.
Napojení na stěnu
Izolace v horní části stěn – Abyste dosáhli celistvého zateplení, bude potřeba izolovat i pás na stěně pod stropem. Patří sem desky, které upravíte tak, aby měly pohledovou hranu obalenou v ochranné tkanině.
Stačí odměřit na tkanině tloušťku izolační desky a přidat 5 cm. Nožem oddělíte tkaninu od vlny v celé odměřené šířce. Poté seříznete obnaženou část vlny a tkaninu přeložíte přes zkrácenou hranu až na zadní stranu desky. Tady ji zafixujte krátkými vruty k vlně.
Kotvení na zeď – Upravené desky přiložte ke stěně, přitlačte ke stropní izolaci a ukotvěte stejným způsobem.
Izolace překladu a konstrukčních výstupků
Zateplení překladů a výstupů stropu – Začněte izolací podélné strany. Desky upravíte stejným způsobem jako u stěn – obalíte pohledovou část do tkaniny. Desky se naformátují podle výšky překladu, ke které ještě přičtete tloušťku spodní izolační vrstvy (upevněné ze spodu daného výstupu).
Izolace stropu se závěsnou konstrukcí – Pokud je ve stropě vedené např. potrubí nebo závěsy, desku podélně nařízněte v celé tloušťce až k předpokládanému místu průchodu. Následně ji na pozici jednoduše zasunete.
Chcete o zateplení suterénu vědět více? Kontaktujte technické specialisty z Isover. Najdou s vámi vhodné řešení, pomohou s pracovním postupem nebo spočítají orientační spotřebu materiálu. Celá služba je zdarma.
