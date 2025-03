Stavba / Architektura staveb / Dotkněte se udržitelnosti: výstava recyklovaných materiálů na konferenci 4. 4. 2025

Dotkněte se udržitelnosti: výstava recyklovaných materiálů na konferenci 4. 4. 2025

Portály TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv pořádají 4. 4. 2025 druhý ročník konference Kroky k udržitelnému stavebnictví. Součástí bude i představení různých materiálů, které vznikly recyklací nebo upcyklací. Zapojte všechny své smysly a poslechněte si o zajímavých materiálech, vezměte je do ruky, prohlédněte si je, inspirujte se.

Konference Kroky k udržitelnému stavebnictví se koná 4. 4. 2025 v Kongresovém sále PVA EXPO Praha - Letňany

Program konference je určen pro projektanty, investory, developery, výrobce stavebních materiálů a technologií, zástupce státní správy povolování staveb a architekty. Na své si přijdou ale i zájemci o udržitelnost z řad stavebníků a zájemci o ekologické rekonstrukce bytů, domů i celých bloků. Chybět nebudou proměny vnitrobloků ani zkušenosti z dlouholetého provozu udržitelné budovy. Nenechte si ujít zajímavý program.

Konference proběhne v rámci veletrhů FOR INTERIOR & DESIGN a FOR GARDEN 2025 a je organizována ve spolupráci se sdružením Rethink Architecture. Přednášky se soustředí na konkrétní příklady z praxe v České republice.

Recyklované materiály pro udržitelnou výstavbu a interiéry

Součástí konference je výstavka zajímavých materiálů a výrobků pro stavbu a interiér. Materiály vznikly procesem recyklace nebo upcyklace, případně jsou vyráběny s vysokým důrazem na udržitelnost. Výstava bude přístupná po celou dobu konference přímo v sále.

A jako bonus budete moci ochutnat konopné pivo.

Budou představeny materiály:

Přečtěte si také Kroky k udržitelnému stavebnictví 4. dubna 2025: Pokračujeme! Přihlaste se a rozšiřte si obzory o novou dimenzi stavebnictví

Konstrukční a designové desky a interiérové prvky z druhotného textilu

TXB Group s.r.o.

Jedním ze zakladatelů TXB Group s.r.o., společnosti zaměřené na recyklaci použitého textilu, je Diakonie Broumov, s.d., nezisková organizace zaměřená na pomoc sociálně znevýhodněným lidem prostřednictvím sběru, třídění a redistribuce použitého textilu a dalších materiálů.

Hlavním produktem TXB Group jsou TXB Desky – stavební desky vyrobené z druhotného textilu. Tyto desky nacházejí široké uplatnění ve stavebnictví a interiérovém designu, čímž přispívají k principům cirkulární ekonomiky. Kromě toho společnost nabízí designovou řadu luxusních interiérových prvků pod značkou TXB ART, rovněž vyrobených z recyklovaného textilu.





Recyklované plastové panely

Plastic Guys s.r.o.

Společnost Plastic Guys je česká firma, která se specializuje na výrobu designových desek z recyklovaného plastu. Tyto desky nacházejí uplatnění v interiéru i exteriéru, například ve formě nábytku, obkladů fasád nebo módních doplňků.

Plastic Guys kladou důraz na principy cirkulární ekonomiky. Jejich výrobní proces zahrnuje sběr použitého plastu, jeho třídění, drcení a následné tavení do forem. Tento přístup nejen snižuje množství plastového odpadu, ale také podporuje udržitelné využívání zdrojů. Pro výrobu panelů využívají především polystyren a polypropylen, tyto materiály mají vynikající recyklovatelnost a dlouhou životnost. Desky jsou vyráběny v různých tloušťkách a je možné je prosvítit nebo ohýbat.

Retenční a akumulační systémy

Mea Water Management s.r.o.

Žlaby, retenční a akumulační systémy pro hospodaření s dešťovou vodou

Šetrné hospodaření s dešťovou vodou je základ pro náš ekosystém.

MEA Water management se již několik desítek let specializuje na systémy a řešení, která dokážou vodu nejen zachytit, ale také pročistit, zasáknout nebo ji lidé mohou dále využívat v zahradách, budovách i městech.

Odvodnění zpevněných ploch se musí řešit vždy komplexně. Projekční tým MEA navrhuje optimální, individuální řešení v dané lokalitě s respektem k místním podmínkám a potřebám.

V širokém portfoliu jsou produkty, které využívají i druhotnou surovinu pro výrobu nových odvodňovacích prvků. Některé z nich se také dají plně recyklovat.

Plně recyklovatelné odvodňovací žlaby MEARIN

Žlaby jsou vyrobeny z SMC kompozitu, což je vysoce stabilní kompozit vyztužený skelnými vlákny. Je doplněn integrovanou ochranou hranou z pozinkované oceli nebo nerezové oceli pro vysoké zatížení. Žlab plně recyklovatelný. Současně je i lehký, takže se instalace na stavbě obejde bez těžké techniky. Velmi nízká hmotnost žlabů má také přímý dopad na dopravní náklady, což bývá výrazná položka nejen finanční, ale také zátěžová pro životní prostředí a uhlíkovou stopu.

Navzdory nízké hmotnosti zvládne žlab MEARIN vysoké třídy zatížení, například pro odvodnění parkovišť, logistických a průmyslových oblastí, ve vnitřních městech nebo na komunikacích

Vsakovací a retenční boxy

Vysoce stabilní retenční boxy slouží pro zadržení a následné vsakování dešťové vody. Boxy se skládají do galerie, jsou doplněny šachtami a kontrolním tunelem pro kamerový systém pro dohled nad stavem systému a vyčištění na jednom místě.

Boxy jsou vyrobeny ze 100 % recyklovatelného polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE). Mají nízkou hmotnost, takže opět lze uspořit náklady a životní prostředí při instalaci a dopravě.

Jednotlivé prvky mají různou výšku, takže dle potřeby místa se poskládají do vsakovacích nebo retenčních systémů o objemu 1 m3 až po objemy 1 000 m3 a více.

Skloubením propustného povrchu a plochých systémových prvků je možné dodat kořenům stromů potřebné okysličení a vodu. Tento systém se dá instalovat pod chodníkem nebo cyklostezkou i ke stávajícímu stromořadí.

Životní cyklus a recyklace sádrokartonu

Knauf Praha, spol. s r.o.

Společnost Knauf je předním výrobcem sádrokartonových desek, které jsou základním prvkem moderní suché výstavby. Tyto desky se skládají z jádra z chemicky upravené sádry opláštěného speciálním papírem, což zajišťuje jejich pevnost a odolnost.

Životní cyklus sádrokartonových desek začíná těžbou sádrovce nebo získáváním energosádrovce, který vzniká jako vedlejší produkt při odsíření elektráren. Tento proces významně přispívá k ochraně životního prostředí, protože umožňuje vrátit jednou získanou surovinu zpět do stavebnictví jako finální produkt.

Po ukončení životnosti budovy nebo při rekonstrukci lze sádrokartonové desky demontovat a recyklovat. Recyklační linky dokážou zpracovat sádrokartonový odpad na recyklát, který lze následně využít například v sádrových omítkách a stěrkách.

Celulózová vlákna z recyklovaného mixu pro různé účely

CIUR a.s.

Mezi inovativní produkty společnosti Ciur patří metoda odsolování Salisorb a foukaná izolace Climatizer Plus. Metoda Salisorb je speciální technika odsolování stavebních materiálů pomocí celulózových vláken. Tato metoda je určena k odstraňování solí z historických památek, budov, soch a dalších kamenných či zděných artefaktů.

Climatizer Plus je tepelná a akustická izolace vyrobená z přírodního celulózového vlákna. Základním materiálem pro její výrobu je recyklovaný novinový papír, který je během procesu rozvláknění impregnován minerálními přísadami. Tyto přísady zajišťují odolnost proti ohni, plísním a hlodavcům. Climatizer Plus umožňuje izolovat bez spár a je vhodný i pro komplikovaná a těžko dostupná místa.

Suché latě – udržitelné řešení pro střechy a suchou výstavbu

HERRMANN & VOGEL spol. s r.o.

V českém prostředí je stále ještě zvykem používat na střechy chemicky impregnované latě. Střecha běžného rodinného domu si vyžádá 2–3 kg koncentrovaného impregnačního roztoku, který navíc může zvyšovat riziko protékání hydroizolačních fólií. V Německu ani Rakousku se již impregnované latě takřka nevyskytují. I v českém prostředí mají plnohodnotnou náhradu v podobě suchých latí. Umělým vysušením se dřevo zbaví dřevokazného hmyzu účinněji než máčením v impregnační vaně, je ochráněno před plísní i houbami, a navíc je rozměrově přesnější, váhově lehčí, a především zdravější pro stavbu i lidi, kteří ji budují.

Suché latě jsou na českém trhu běžně k dostání v kvalitních stavebninách a dřevoobchodech. Za projektem propagujícím další krok k udržitelnějšímu stavebnictví stojí společnost Herrmann & Vogel ve spolupráci s výrobou SECA v Borohrádku, kde jsou latě sušeny zbytkovým teplem z vlastní elektrárny, egalizovány a řezány na moderní lince. A samozřejmě náležitě certifikovány. Jak shrnuje vyjádření Dřevařského ústavu: „Dobře provedená střecha impregnaci nepotřebuje a v případě špatně provedené střešní konstrukce platí, že ji impregnace nezachrání.“

Uvedením sušených latí v projektu může architekt či projektant zabránit použití chemikálií, které jsou v konstrukci zbytečné. Více informací, zdrojů a článků na www.suchelate.cz.

Flexibilní bezpečnostní zábrany Boplan

Flexibilní zábrany Boplan

BOPLAN je belgická společnost specializující se na vývoj a výrobu vysoce odolných bezpečnostních řešení pro průmyslové prostředí. Na českém trhu jsou bezpečnostní zábrany BOPLAN dostupné díky spolupráci se společností ORCA machines s.r.o., která je oficiálním distributorem těchto produktů.

Její produkty, jako jsou bezpečnostní zábrany, sloupky a ochranné systémy, produkty jsou odolné, opravitelné a recyklovatelné. Poškozené části lze snadno vyměnit, aniž by bylo nutné nahrazovat celý systém, což snižuje množství odpadu a šetří zdroje.

Materiály použité při výrobě bezpečnostních prvků BOPLAN jsou probarveny až do jádra a odolné vůči korozi, což eliminuje potřebu nátěru a snižuje ekologickou stopu. Po ukončení životního cyklu produktu je společnost shromažďuje k recyklaci, čímž zajišťuje, že materiály zůstanou v oběhu a nevzniká zbytečný odpad.

Izolace pro akumulační nádrže na teplou vodu Austria Email

Brilon a.s.

Společnost Brilon používá pro zateplení akumulačních nádrží na teplou vodu tepelnou izolaci ECO SKIN 2.0 vyvinutou společností Austria Email.

ECO SKIN 2.0 je vyrobena z netkaného polyesterového fleecu a obsahuje 70 % recyklovaného materiálu pocházejícího z PET lahví. Tato technologie umožňuje snížit ekologickou stopu výroby a zároveň přispívá k cirkulární ekonomice. Materiál je 100% recyklovatelný, což zajišťuje jeho opětovné využití na konci životního cyklu. Izolace je šetrná k pokožce, díky čemuž je vhodná i pro osoby s citlivou pokožkou nebo alergiky. Navíc, pokud dojde k jejímu namočení, neztrácí své izolační vlastnosti a po vysušení se vrací do původního stavu, což zvyšuje její odolnost a dlouhou životnost.

Společnost Austria Email je jediným výrobcem této inovativní izolace včetně samotného fleecu.

Úsporné ventilátory TD-EVO PF Ecowatt z recyklovaných plastů

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Nový potrubní ventilátor TD-EVO PF Ecowatt možná zůstává vzhledem, konstrukcí i účinností stejný – ale ne pro naši planetu. Inovativním prvkem je totiž jeho výroba – kde se právě v rámci myšlenky na životní prostředí využívají z 85 % recyklované plasty.

TD-EVO PF Ecowatt přichází na trh pod vlajkou prvního udržitelného potrubního ventilátoru představujícího nejlepší technologii S&P při zachování stávajících unikátních parametrů řady TD-EVO.

Recyklované kamenivo, mycelium a další stavební materiály





Recyklujme stavby

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Mycelium

Tepelně izolační desky z mycelia jsou relativně novým a progresivním stavebním materiálem na trhu. Jedná se o přírodní a ekologicky šetrný materiál, který vzniká růstem mycelia na vhodném substrátu, například na dřevní štěpce či rákosu.

Z hlediska tepelně-vlhkostních vlastností a chování je myceliový kompozit dost podobný přírodním stavební materiálem, jako jsou dřevovláknité desky nebo produkty z lisované slámy.

V našich laboratořích na UCEEBu tento materiál testujeme a podílíme se na analýzách životního cyklu (LCA).

Recyklované kamenivo

Mezi prezentovanými vzorky najdete recyklované kamenivo získané ze stavebního a demoličního odpadu (SDO) různých materiálů. Patří sem cihelné (tvořené převážně cihelnými a keramickými bloky), z betonu a nestmeleného přírodního kameniva. Recyklované materiály lze upravit do různých frakcí, od 0/4 až po 8/16 a využívat jako náhrada písku nebo přírodního kamenivo do betonu.

Odpadní barevné sklo

Tyto barevné vzorky pocházejí z recyklace komunálního a průmyslového odpadu různých barev. Recyklované odpadní sklo lze využít jako vstupní materiál pro výrobu izolačních materiálů, například skelných vláken nebo pěnového skla. Další možností je jeho použití jako lehčené kamenivo nebo jako výztuž do betonu.

Celulóza

Foukaná celulóza, jejíž hlavní složkou je recyklovaný papír, je ideální volbou pro tepelnou a akustickou izolaci. Hodí se k zateplení stropů, stěn i podlah a často se využívá pro dodatečné zateplení stávajících staveb.

Konopný beton a konopná izolace

Vzorky zapůjčí Mgr. Patrik Majringer

Konopný beton

Konopný beton je inovativní stavební prvek, využívaný jako výplňové zdivo, izolace podlah i střech a rovněž pro dekorativní omítky a fasádní systémy. Vyniká kombinací tepelně izolačních vlastností a schopností akumulace tepla. Je odolný vůči vlhkosti, ohni, hluku, plísním, hmyzu a hlodavcům. Díky své struktuře je lehčí a pružnější než klasický beton.

Navíc se jedná o materiál z obnovitelných zdrojů, který výrazně snižuje uhlíkovou stopu stavby. Konopí roste velmi rychle a během svého růstu absorbuje velké množství skleníkových plynů, což z něj činí ideální volbu pro ekologické projekty.

Konopné izolace mají vynikající mechanické vlastnosti, pružnost a pevnost. Tyto izolace poskytují výborné tepelně-izolační vlastnosti a dvojnásobnou schopnost tepelné akumulace ve srovnání s minerálními izolacemi. Jsou vysoce difuzně propustné, což umožňuje stěnám „dýchat“, a mají jedinečnou schopnost redistribuce vlhkosti.

Medaile z odpadního plastu

3DDen s.r.o.

I medaile a trofeje mohou být vyráběny udržitelně. 3DDen pro jejich výrobu využívá plastový odpad vylovený z oceánů, především PET lahve. Před samotným zpracováním je nutné lahve odsolit, vysušit, vytřídit a poté přeměnit na 3D filament. Společnost 3DDen pro výrobu používá méně než 1 % panenského plastu. Opětovným využitím plastů napomáhá společnost ochraně mořského života.

Všechny výrobky jsou vyrobeny v České republice. 3DDen je hrdým dodavatelem českého olympijského týmu.

Mycelium jako materiál pro stavebnictví a interiérový design

Mykilio s.r.o.

Jsme technologický startup zaměřený na upcyklaci celulózového odpadu z průmyslu i zemědělství a vytváření moderních mykokompozitních materiálů. Ty nacházejí využití jako udržitelná náhrada plastů, produktů pro interiérový design nebo izolačních materiálů ve stavebnictví.

Na konferenci představíme jedinečný stůl s následujícími specifikacemi:

Stolová deska: imitovaný masiv o rozměrech 2,5 m × 1,2 m

Konstrukce: Vnitřní kostra vyplněná podhoubím

Povrchová úprava: Opláštění dubovou podlahovou dýhou

Na stole bude umístěna prezentace mykokompozitních materiálů, které vznikají na různých substrátech, jako jsou: sláma, piliny, papírový odpad ze sádrokartonu a textil.

Součástí prezentace budou také ukázky možností využití mykokompozitního materiálu ve formě designových nástěnných panelů o velikostech: 60 × 60 cm a 40 × 40 cm.

Vzorky materiálů pro stavbu a interiéry s využitím konopí

Český konopný klastr z.s.

Používání konopí je ve stavebnictví na vzestupu. Jedná se o obnovitelnou strategickou plodinu s vysokými výnosy z hektaru. Zpracování konopí na konopné vlákno a pazdeří je prováděno mechanicky, bez procesů znečišťujících životní prostředí. Konopné vlákno vyniká svou pevností, trvanlivostí a přirozenou ochranou proti škůdcům. V minulosti bylo vlákno a pazdeří z konopí dáváno do omítek ke zpevnění struktury. V současné době se konopí ve stavebnictví využívá hlavně k výrobě izolací a tzv. konopného betonu.

Konopné zdivo, někdy též konopný beton tvoří směs konopného pazdeří, hašeného vápna, cementu a vody. Jde o recyklovatelný materiál, který nabízí vysokou tepelnou i zvukovou izolaci. Největší výhodou je nesporně rychlost výstavby, konopný beton totiž tvrdne velmi rychle.

Izolace z konopného vlákna mají součinitel tepelné vodivosti v rozmezí od 0,38 do 0,4 W/(m2.K), což je řadí mezi kvalitnější produkty. Uvedenými parametry se konopné izolace vyrovnají konvenčním izolacím.

Renovace parketových podlah

Cech parketářů České republiky

Jiří Dvořák, mistr podlahářského řemesla a spoluzakladatel Cechu parketářů, je významnou osobností v oblasti podlahářství. Jeho dlouholetá praxe a zkušenosti přispívají k šíření osvěty o důležitosti udržitelnosti v tomto oboru.

Renovací parketových podlah se prodlužuje jejich životnost, minimalizuje se odpad a celkově se přispívá ke snížení ekologické stopy budovy. Dřevěné podlahy patří mezi nejtrvanlivější podlahové krytiny, správná péče a odborná renovace mohou jejich životnost prodloužit až na několik generací. Kvalitní dřevěné podlahy lze renovovat několikrát.

Pokud pro obnovení podlahy nestačí přebroušení, je možné jednotlivé parkety vytrhat, důkladně očistit a následně znovu položit. Nejen, že je opětovné využití starých parket cenově výhodné, protože není potřeba kupovat nový materiál, je také ekologické.

Materiály z dusané hlíny

Kolem hlíny

Pro návštěvníky konference Kroky k udržitelnému stavitelství jsme kromě přednášky na téma Hlína v současné architektuře připravili výstavu hliněných materiálů, mezi kterými bude mimo jiné dusaný vzorek z rubaniny těžené z metra D, různé typy hlín, jílů a kameniva, které využíváme pro optimalizaci hliněných směsí.

Kolem hlíny je mezioborová platforma zaměřená na udržitelné využití hliněných materiálů v architektuře. Vyvíjí experimentální směsi z lokálně dostupných zdrojů, zkoumá ekonomické, sociální a environmentální aspekty hliněného stavitelství a spolupracuje s výzkumnými organizacemi i firmami v ČR i zahraničí. Kromě konzultací a realizací projektů se věnuje popularizaci hliněných materiálů prostřednictvím edukace, workshopů, přednášek a konferencí.

Vzorky materiálů pro udržitelné stavby na bázi dřeva

Vzorky zapůjčila Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D.

Přírodní tepelné izolace z dřevěných vláken vynikají jak vysokou tepelně-izolační schopností, tak také výbornou ochrannou interiérů před letním přehříváním. Tepelná a zvuková izolace z čistých volných dřevěných vláken je určena pro zateplení vnějších i vnitřních konstrukcí. Desky z přírodních dřevních vláken jsou určeny pro konstrukce podstřešní, podomítkové, podlahové. Lepené kombinované nosníky I jsou s ohledem na výbornou eliminaci tepelných mostů vhodné pro nízkoenergetické a pasivní stavby. CLT panel je vyrobený z kolmo na sebe lepených vrstev masivního dřeva, vynikají hlavně vysokou tvarovou stálostí.

Pěnové sklo je izolace z recyklovaného skla. Pěnové sklo ve formě štěrku má široký záběr použití. Nejčastěji je využíváno pod základové desky pasivních domů, ale je vhodné i na ostatní typy základů.

Recyklace fotovoltaických panelů

Dekonta a.s.

Recyklovat lze až 95 % materiálů, ze kterých se skládá fotovoltaický panel.

Většinu běžného fotovoltaického panelu (80–95 %) tvoří jeho konstrukce – sklo, hliník (rám) a plasty. Na aktivní vrstvu z křemíku a vzácných kovů připadají jen jednotky procent. Nejsnadněji se recykluje hliník z rámu a měď z kabelů. Tyto kovy lze z panelů získat téměř beze zbytku.

Náročná část je oddělení skla od aktivní vrstvy, a dále rozdělení směsi aktivní vrstvy na jednotlivé prvky a kovy znovu použitelné pro výrobu dalších produktů. Zde spočívá hlavní know-how většiny recyklačních firem. Naopak plasty a zbytky pojiv a lepidel jsou materiály, které se nerecyklují. Je po všech stránkách výhodnější je energeticky využít (spálit).

Vzorky z recyklace fotovoltaických panelů poskytla firma Dekonta z Kralup nad Vltavou.

Cihelný systém Heluz

Heluz a.s.

Cihla je přírodní a ekologický stavební materiál. Cihla jako stavební materiál se používá již více než 6 tisíc let. Důkazem dlouhé životnosti cihlových staveb jsou zachovalé budovy v centrech našich měst postavené snad v každém architektonickém slohu. Rodinné domy se navrhují na životnost cca 100 let. Správně navržený a kvalitně zhotovený cihlový dům má životnost mnohem více než 100 let, přičemž nároky na údržby během předpokládané životnosti jsou minimální.

Cihlový dům má příjemné vnitřní klima. Cihla je pevná, stabilní a bezpečná. Cihlový dům je energeticky úsporný. V cihlovém domě najdete tichý domov (akustika). Váš cihlový dům poslouží i vašim dětem či vnukům.





Sbírka udržitelných materiálů pro nábytkářský průmysl

Zapůjčila Ing. Iva Bastlová, DiS.

Ing. Iva Bastlová, DiS. zapůjčila svou sbírku netradičních udržitelných materiálů pro použití v interiéru.

SeaWood jsou deskové materiály vyrobené z hnědých mořských řas a odpadní celulózy. Pinatex je speciální koženka vyrobená z ananasových vláken, kterou je dále možné využít v čalounictví. Barktex je materiál, jehož základem je kůra fíkovníku. Lze ho použít jako tapety nebo v čalounictví. Malai je rostlinná náhražka kůže vyrobená z kokosu pro použití v interiéru. Reclaim je materiál vyrobený z různých druhů organického odpadu, který lze použít například jako obklad stěn. Woodio je kompozit z dřeva v kombinaci s lepidly na bázi pryskyřice, který slouží jako náhrada keramických a kamenných materiálů. Tím však seznam nekončí, na konferenci vás čeká mnoho dalších materiálů.