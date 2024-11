Stavba / Chcete obkladové desky z vaječných skořápek nebo ze starých džín?

Cílem udržitelnosti je neplýtvat, využít lokální zdroje a zpracovat maximum surovin včetně odpadů. Chce to nápady a úsilí, ale jde to. Materiály z odpadů jsou zajímavé. Viděli jste je na letošním veletrhu For Interior a uvidíte je na konferenci Kroky k udržitelnému stavebnictví v dubnu 2025 v Praze.