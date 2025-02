Kroky k udržitelnému stavebnictví 4. dubna 2025: Pokračujeme!

14:50–15:10

Udržitelná rekonstrukce bytu aneb koupelna dvakrát jinak

Pavlína Dražilová, Rethink Architecture

Srovnání konvenčního přístupu s udržitelnějšími alternativami na konkrétním příkladu rekonstrukce malé části bytu, konkrétně koupelny. Co dává větší smysl ekonomicky, prakticky či environmentálně? Jaké jiné nebo zdravější materiály můžeme zvolit s ohledem na zdravé mikroklima? A proč bychom to měli řešit? V poslední přednášce dne se z různých úhlů podíváme na konkrétní prvky, které si dáváme do vlastních domovů.