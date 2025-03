Stavba / Hrubá stavba / Cesta k dekarbonizaci stavebnictví pohledem VCES: klíčovou roli u stavebních firem hrají materiály

Letos v lednu uplynulo pět let od doby, kdy Evropský parlament schválil Green Deal – Zelenou dohodu pro Evropu1. Firmy napříč odvětvími hledají efektivní způsoby, jak s podporou nových technologií, obnovitelných zdrojů energie a cirkulární ekonomiky přispět k větší udržitelnosti a ochraně klimatu. Stavebnictví nevyjímaje. To se podílí na celosvětových emisích oxidu uhličitého z 39 %2, a proto je jeho zapojení do těchto iniciativ naprosto zásadní.