Textilní odpad může být materiálem pro stavebnictví

Od roku 2025 čekají obce nové povinnosti v rámci zajištění separovaného sběru a recyklace textilního odpadu. Z něj mohou vznikat např. stavební textilní desky, které mají výborné tepelně i zvukově izolační vlastnosti i zajímavý design.

Přechod měst k cirkulárnímu textilnímu sektoru tak vyžaduje novou spolupráci mezi výrobci, prodejci, spotřebiteli, zpracovateli odpadů a veřejnou správou.

Každý Čech přitom ročně vyhodí asi 10 až 12 kg textilu (podobně jako je evropský průměr).

Málokdo si ale uvědomuje, že na jedno bavlněné tričko se spotřebuje až 2 700 litrů vody.

Každý rok se jen v Evropské unii vyhodí přes 5,8 milionu tun textilu (asi 11 kg na osobu).

„Jako Praha se dlouhodobě snažíme snižovat množství dále využitelného odpadu. Víme, že v našich popelnicích tvoří textil více jak dvě procenta odpadu. To sice není velké číslo, ale zrovna textil je sortiment, který může často posloužit dalším. To je také důvod, proč jako Praha hledáme vhodné prostory, kde bychom mohli otevřít reuse centrum, kde by oblečení mohlo dostat nový život a nemuselo by skončit bez užitku ve spalovně,“ popisuje náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková.1

Textilní desky TXB ART vznikly ze spolupráce Diakonie Broumov s Technickou univerzitou v Liberci z textilního odpadu.





Nepotřebné ošacení z kontejnerů Diakonie Broumov se třídí pro další užití. Po všech stupních třídění pro různé další využití zbyde cca 10 % textilu, který není nositelný ani materiálově využitelný. Ve spolupráci s odborníky z Technické univerzity v Liberci vznikla technologie, kdy odpadní textil je surovinou pro výrobu



Desky se vyrábí z rozdrceného textilního odpadu. Desky by mohly stavební firmy využívat například pro stavbu domů. „Dle našich testování jsou výhodou výborné tepelně i zvukově izolační vlastnosti. Na metr čtvereční se využije zhruba deseti kilogramů materiálu," popsal technik sociálního družstva Diakonie Broumov Jaroslav Dvořák.

„Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Pokud ale věc už dosloužila a nemůžeme ji dále využít, musíme ji umět efektivně zrecyklovat. To se u textilu zatím nedaří. Ročně podle expertních rozborů Ministerstva životního prostředí vyhodíme okolo 170 tisíc tun textilu a textil tvoří obecně tři až čtyři procenta odpadu v černých popelnicích. Proto je v zákoně obsažen od 1. ledna povinný sběr textilu, kdy obce budou povinně zřizovat místo, na které budou moct občané nepotřebný textil a obuv odložit. Tím bude možné textil efektivněji recyklovat - na speciální dotřiďovací lince se podle kvality textil roztřídí tak, že část se opětovně použije jako oblečení, část se recykluje na čistící hadry, na výplně do průmyslu apod. a část se vyváží k opětovnému použití či recyklaci do zahraničí,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že dobrovolný sběr textilu, který nyní zajišťují neziskové organizace, bude fungovat i nadále.1

„Pokud chceme snižovat množství textilního odpadu, nestačí třídit a recyklovat, musí dojít i ke změně obchodních modelů a designu výrobků, aby déle vydržely v oběhu a byly recyklovatelné. Města a firmy mohou účinně spolupracovat třeba při podpoře pomalé módy či při vzdělávání a osvětě. V rámci konference chceme ukázat, že pro snížení množství textilního odpadu potřebujeme celou škálu opatření a inovací ve veřejném i soukromém sektoru,“ doplňuje Tomáš Lapáček, ředitel Pražského inovačního institutu (PII) při příležitosti konference Cirkulární města a byznys 3: Města jako šatníky co praskají ve švech, která se konala v listopadu 2024 v Praze. Zároveň si získala pozornost médií hromadou hadrů na náměstí Republiky v centru metropole. Hromada symbolizovala svým objemem textilní odpad, který zůstane za průměrnou čtyřčlennou rodinou na konci jejího života a je roční uhlíkovou stopou deseti Čechů (pokud by se jednalo o nové oblečení).1

Konference kroky k udržitelnému stavebnictví

4. dubna 2025 v Kongresovém sále PVA EXPO Letňany v Praze

v Kongresovém sále PVA EXPO Letňany v Praze 2. ročník společné konference redakcí portálů TZB-info, ESTAV.cz a televize estav.tv, zodpovědných firem a všech, kterým záleží na tom, kde žijeme – nese název Kroky k udržitelnému stavebnictví a její 2. ročník proběhne v rámci veletrhů FOR INTERIOR & DESIGN a FOR GARDEN 2025, které představují nejrozsáhlejší a nejkomplexnější událost v oblasti bydlení a zahrady v České republice.

Konference pod záštitou MŽP ČR, MMR ČR a Českého svazu ochránců přírody. Dopolední program se specializuje zejm. na revitalizaci brownfieldů, urbanismus, HDV a demoliční pasy, v odpolední části půjdeme k detailu řešení a výrobků, spojených s recyklací, upcyklací atd. Polední čas je vyhrazen komentované prohlídce vzorků materiálů z cirkulární ekonomiky.

Dopolední program se specializuje zejm. na revitalizaci brownfieldů, urbanismus, HDV a demoliční pasy, v odpolední části půjdeme k detailu řešení a výrobků, spojených s recyklací, upcyklací atd. Polední čas je vyhrazen komentované prohlídce vzorků materiálů z cirkulární ekonomiky.

