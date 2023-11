Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Postaveno a zatepleno v jednom kroku. Jednovrstvé zdivo šetří čas i práci na stavbě

Postaveno a zatepleno v jednom kroku. Jednovrstvé zdivo šetří čas i práci na stavbě

Možnost stavby bez dodatečného zateplovacího systému díky jednovrstvému zdivu oceňují investoři nejen napříč Českou republikou. Už od roku 2011 nabízí Porotherm ekologičtější, zdravější a celkově výhodnější možnost stavby domu z jedné vrstvy v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Díky ověřené kvalitě jednovrstvých cihel není potřeba žádný dodatečný zateplovací systém, a navíc práce s tímto zdivem šetří čas, náklady na další materiály, stavbu lešení a zaměstnání odborníků. V jednom kroku je postaveno i zatepleno. Investice do hrubé stavby domu je to nejdůležitější a nevyměnitelné, proto se vyplatí vybírat především podle kvality.

„Investice do obvodového zdiva představuje zhruba 7 % z celkové částky za stavbu domu. Ačkoliv se to nemusí zdát jako vysoké číslo, volba zdiva určuje stabilitu, odolnost a rozhoduje o tepelněizolačních parametrech stavby, a především už nelze nikdy vyměnit. Proto investorům doporučujeme stavět z jednovrstvého zdiva. Díky výborným tepelněizolačním vlastnostem splňují cihly nízkoenergetický i pasivní standard, a to i bez dodatečného zateplení. Investice do kvality se po čase projeví i úsporou financí za vytápění nebo letní klimatizaci. Jedná se o bezpečnou volbu, která snižuje riziko požáru a vytváří v domácnosti zdravé prostředí,“ říká produktový specialista provádění staveb Matěj Jurečka.

Typ cihly Ceníková cena za m2 zdiva* Běžná cena za m2 zdiva** Průměrná cena zateplení polystyrenem za m2*** Průměrná cena zateplení minerální vatou za m2 Celková cena za m2 44 T Profi 5 114 Kč 3 069 Kč 0 Kč 0 Kč 5 114 Kč 38 T Profi 4 429 Kč 2 658 Kč 0 Kč 0 Kč 4 429 Kč 44 EKO+ Profi 3 853 Kč 2 312 Kč 0 Kč 0 Kč 3 853 Kč 38 EKO+ Profi 3 441 Kč 2 065 Kč 0 Kč 0 Kč 3 441 Kč 30 Profi 2 113 Kč 1 268 Kč 600–1 000 Kč 800–1 500 Kč 2 713–3 613 Kč 24 Profi 1 782 Kč 1 069 Kč 600–1 000 Kč 800–1 500 Kč 2 382–3 282 Kč

* Uvedené ceny zahrnují zdicí pěnu Dryfix dodávanou s cihlami Porotherm.

** Cena po 40% slevě z ceníku.

*** Průměrná cena za běžnou izolaci, ne za pasivní standard.

Metoda jednovrstvého zdění je stará jako stavba sama. Díky technologii broušených cihel, která stavby provází v posledních desítkách let, je stále možné využívat tuto tradiční technologii a plnit tak neustále zpřísňující tepelné normy. I když jde o tradiční řemeslo, řada stavebních firem má s jednovrstvými cihlami málo zkušeností. I proto je velice důležité se při výběru dodavatele spoléhat na kvalitu a volit ověřené firmy, které v případě potřeby poradí i s projektem.

„Ve Wienerbergeru podrobujeme veškeré naše výrobky i postupy a materiály důkladným zkouškám, abychom měli jistotu, že naše technologie funguje správně a vydrží desítky let bez oprav. Jednovrstvé cihelné zdivo má prokázanou životnost minimálně 100 let. Navíc díky jednoduchosti zdění představuje skvělou volbu pro svépomocníky. Postaveno i zatepleno je totiž v jednom kroku. Zároveň odpadá nutnost kupovat polystyren, minerální vatu či jiné typy izolace pro dodatečné zateplení fasády a shánět řemeslníky, kteří je namontují. Minimální je i údržba a případné opravy, protože zateplovák je náchylnější k mechanickému poškození a jeho oprava je technologicky i finančně náročnější,“ vysvětluje Matěj Jurečka.

Nejdůležitější část celého postupu je návrh kompletního systému včetně omítky. Wienerberger proto intenzivně spolupracuje i s výrobci omítek a omítkových systémů a hledá ta nejlepší řešení, která ve výsledku tvoří funkční celek. Dále poskytuje kalkulace spotřeby materiálu, pomoc se založením zdiva a další poradenství.

„Nejlevnější řešení není zdaleka vždy také to nejlepší. U stavby domu to platí dvojnásob. Pokud se vyvarujeme chybám a zdánlivě výhodným řešením již v začátku, ušetříme nadbytečné výdaje za vytápění, protože získáme výborně izolující obvodové zdivo. Především ale nebudeme muset řešit následné opravy nerovností a mechanických poškození povrchu zdí, kterým se díky prvotní investici do kvality a precizní práci můžeme vyhnout,“ uzavírá Matěj Jurečka.