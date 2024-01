Stavba / Tondach už nejsou jenom střešní tašky. Porotherm uvádí tenčí příčky a cihly pro zdicího robota

Wienerberger uvádí na trh inovativní fotovoltaický systém, integrované moduly Wevolt X-Tile. Převratnou novinkou za značku Tondach jsou střešní okna, která doplní ucelený sortiment nekeramických doplňků pro komplexní realizaci střechy. Porotherm představuje užší akustické cihly, které šetří místo na stavbě a jsou udržitelnější. Na trh také uvedou první vhodnou cihlu pro robotické zdění.

„Naším cílem je na trh dodávat nejen kompletní portfolio stávajících produktů, ale především být lídrem v inovacích, které jsou budoucností v segmentu stavebnictví. Neustále se snažíme vyvíjet novinky, které budou splňovat požadavky našich zákazníků. Děláme věci pořádně a dodáváme kvalitu bez kompromisů,“ uvádí generální ředitel a jednatel společnosti Wienerberger Kamil Jeřábek.

Očekávaným produktem pro rok 2024 jsou fotovoltaické moduly Wevolt X-Tile. Inovativní estetické řešení s bezrámovou technologií v provedení z dvojitého tvrzeného skla šetří náklady na energie a umožňuje investorům částečnou nezávislost na energiích z distribuční sítě. Záruka modulu X-Tile je 15 let a lineární stabilita výkonu po dobu 30 let s minimální účinností 85 procent. Moduly nahrazují střešní krytinu, čímž se zcela odstraňuje zásah do střechy při montáži, jsou estetické a nezatěžují nosnou konstrukci střechy.

Nejpřekvapivější novinkou ze sortimentu Tondachu jsou střešní okna. Zaručují optimální mikroklima a množství světla v podkroví a zároveň přináší úspory tepelné energie. Investoři mohou vybírat ze dvou druhů – plastového a dřevěného profilu v šesti nejběžnějších rozměrech. K dispozici bude i příslušenství, tedy zateplovací montážní sada a lemování Thermo i s venkovní markýzou a interiérovými roletami. „Střešní okna jsou zásadním produktovým článkem, který v našem sortimentu chyběl, aby mohl Tondach zákazníkům poskytnout kompletní portfolio produktů pro stavbu a rekonstrukci šikmé střechy,“ říká obchodní ředitel divize střechy společnosti Wienerberger Robert Krestýn.

Komplexní cihlový systém Porotherm doplní užší akustická cihla Porotherm 10 AKU pro vnitřní příčky mezi obytnými místnostmi. Nahradí tak modely Porotherm 11,5 AKU/Profi/Profi Dryfix. Díky jejich tenčímu provedení zaberou vnitřní příčky menší prostor, zároveň ale disponují stejnými akustickými vlastnostmi s útlumem až 47 dB. Broušená cihla Porotherm 32 TBS Profi určená pro soklové zdivo je speciálně vyvinutý nenasákavý blok, plněný tepelným izolantem se zvýšenou pevností pro první řadu zdiva. Soklová cihla systémově skvěle sedne pod nejpoužívanější cihlu pro obvodové zdivo šířky 38 cm. V sortimentu nahradí cihlu Porotherm 30 TS Profi. „Kromě nových produktů jsme už v loňském roce vylepšili zdicí pěny Porotherm Dryfix a Dryfix extra, které jsme představili ve větším balení 810 ml, z důvodu produkování méně odpadu na stavbách,“ uvádí obchodní ředitel divize hrubá stavba Roman Busta.

Novinkou bude také první série robotických pomocníků. „Pro robotické zdění jsme speciálně vyvinuli první cihelný blok z řady Robot Ready (RR), další produkty budeme průběžně vyvíjet a doplňovat. Jedná se o cihlu Porotherm 30 RR Profi Dryfix. Název cihel značí, že tyto 300 mm silné výrobky mají na čelních stranách speciální drážky upravené tak, aby je robot svým ramenem mohl uchopit a přesně umístit do zdi,“ dodává manažer robotického zdění za Wienerberger Matěj Jurečka.