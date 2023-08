Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Hlasitá hudba už vás nerozhodí. Akustické cihly při stejné síle zdiva eliminují až několikrát více hluku než běžné cihly

Hlasitá hudba už vás nerozhodí. Akustické cihly při stejné síle zdiva eliminují až několikrát více hluku než běžné cihly

Akustické cihly vytváří v domácnosti zdravé a klidné prostředí – nejen z hlediska eliminace hluku či tepelné akumulace, ale i zajištění soukromí pro všechny členy domácnosti. Díky větší hustotě cihel jsou při stejné síle zdiva pevnější než klasické. Společnost Wienerberger navíc jejich vlastnosti ověřuje při mnoha laboratorních testech, aby odpovídaly všem legislativním normám i požadavkům nejnáročnějších investorů.

Kvalitní akustika v domácnosti může být v řadě případů klíčová pro zachování dobrých vztahů a rodinné pohody. A to nejen, když si někteří z obyvatel domu chtějí pouštět nahlas hudbu, zatímco ostatní by ocenili klid, ale i pokud jeden dům například sdílí několik oddělených domácností, které se nechtějí navzájem rušit. Akustické cihly však podporují zdravé prostředí v domácnosti i jinak než jen tím, že dopřávají rezidentům soukromí. Jsou masivnější než běžné cihly a díky většímu objemu materiálu také lépe akumulují teplo, takže vytvářejí příjemné mikroklima po celý rok. Zároveň jsou o třetinu pevnější a lépe se do nich kotví.

„Množství hluku se obvykle udává v decibelech a hodnotu, která smí projít přes zeď rodinného domu, definuje legislativa. Proto zvukotěsnost stěn uvádí i výrobce ve svých podkladech, aby s ní mohl projektant počítat během přípravy projektu. Každý ze stavebních materiálů a jejich kombinací má v tomto ohledu jiné vlastnosti, se kterými by se měl projektant seznámit, a na základě toho zvolit tloušťku stěny, typ izolace či omítku. Výrobci stavebních materiálů, zejména ti, kteří vyrábí akustické bloky pro konstrukce, jako jsme i my, si hlídají výrobu akustických cihel a mají řešení pro jejich bezproblémové použití a vyladění návrhu na stavbách tak, aby výsledná konstrukce zdiva vyhověla požadavkům norem a předpisů. Vše musí být podloženo množstvím akustických zkoušek v laboratořích, které jsou nezbytné pro prodej výrobku samotného a jeho deklaraci,“ uvádí obchodní ředitel divize hrubé stavby za Wienerberger Roman Busta.

„Místo původních 48 dB u běžné cihly, o tloušťce 30 cm, dokáže ta akustická ztlumit 55 dB. Těsně za ní následuje 25 AKU Z Profi, která odizoluje 54 dB. V případě relativně lehkých cihel 17,5 Profi a 19 AKU Profi se taktéž dostáváme na rozdíl sedmi decibelů. U nejhubenějších cihel o tloušťce 11,5 centimetrů ocení vylepšení především ti, kdo staví příčky a nechtějí, aby se šířil hluk z místnosti do místnosti. Izolace proti míře hluku 46 dB, kterou poskytují úzké akustické cihly, změní i hlasitou hudbu v tichý podkres,“ vysvětluje produktový manažer za produkty a vývoj v Porothermu Martin Tichý.

Typ běžné cihly Akustický výkon v dB Typ akustické cihly Akustický výkon v dB Porotherm 30 Profi 48 dB Porotherm 30 AKU Z Profi 55 dB Porotherm 24 Profi 49 dB Porotherm 25 AKU Z Profi 54 dB Porotherm 17,5 Profi 44 dB Porotherm 19 AKU Profi 51 dB Porotherm 11,5 Profi 43 dB Porotherm 11,5 AKU Profi 46 dB

Aby mělo smysl řešit protihlukovou izolaci v interiéru, je třeba postavit pořádně i obvodové zdivo, díky kterému se do domu nedostává hluk zvenčí a kvalitní materiály uvnitř mohou naplno dosáhnout svého potenciálu. Doporučením pro konstrukci z akustických cihel je proto jednovrstvé zdivo po obvodu stavby. Kombinací kvalitního zdiva plněného minerální vatou ve vnějších stěnách a akustických vnitřních stěn získá investor ten nejklidnější možný cihlový dům. Nyní díky speciální letní akci Tohle není normální! Porotherm AKU Profi za cenu běžných cihel Porotherm Profi.

Společnost Wienerberger nyní přichází s jedinečnou letní akcí, která překračuje běžná očekávání: Akustické broušené cihly AKU Profi za cenu běžných akustických cihel Profi. Můžete tak ušetřit až 100 000 Kč a zvýšit tak hodnotu vašeho zdravého domova. Což se při stavbě domu rozhodně hodí. Využijte této akce! Tohle není normální a nebude se to Opakovat!

Jen nyní máte možnost získat ZDARMA akustické cihly AKU Profi, které vaši stavbu nechají vyniknout, a to díky vynikajícím vlastnostem akustických cihel – o 50 % tišší bydlení, o 50 % vyšší pevnost cihly a zvýšení stability vnitřního klima. Když si objednáte jednovrstvé zdivo pro stavbu svého rodinného domu, místo obvyklých standardních cihel získáte akustické cihly, a to za stejnou cenu jako standardní cihly.

Přijměte výzvu a udělejte svou stavbu skutečně výjimečnou a zdravější s akustickými cihlami AKU Profi od Wienerberger! Stačí vyplnit jednoduchý registrační formulář na našem webu a tato akce je vaše. Neotálejte však dlouho, akce platí pouze do 30. září 2023.

Produktový tip:

Porotherm AKU Profi Akustické cihly Porotherm AKU Profi se pyšní výbornou ochranou proti hluku, vysokou pevností a možností rychlého zdění na tenkovrstvou maltu. Technologie skládání broušených cihel, kterou používá Wienerberger, řeší i styčné spáry mezi cihlami – cihly jsou opatřeny systémem per a drážek bez kapes pro vyplnění zdicí maltou, která se při provádění zdiva z broušených cihel nepoužívá. Jsou o 30 % pevnější než běžné cihly, dvakrát lépe se do nich kotví a eliminují o 3 až 7 dB více nežádoucího hluku. Wienerberger proto garantuje, že zajistí o 50 % klidnější domov, pokud investor použije na obvodové stěny jednovrstvé zdivo Porotherm. Akustické cihly se dodávají ve čtyřech variantách tloušťky a nyní se dají díky speciální nabídce pořídit za stejnou cenu jako klasické zdivo.