Černé tašky nemají na přehřívání podkroví vliv. Důležitá je izolace a větrání

Černé tašky nemají na přehřívání podkroví vliv. Důležitá je izolace a větrání

Černé střešní tašky nemají na teplotu v podkroví téměř žádný vliv, pokud je střecha položena a izolována v souladu s normami. Z naměřených výsledků společnosti Tondach vyplývá, že samotná tmavá krytina se sice skutečně zahřívá více, ale správné odvětrání odvede 80 % tepla pryč. Přehřívání lze zabránit právě pomocí větrací mezery, ale také izolací, která brání průniku zbytku tepla do interiéru a v zimě zase jeho úniku ven.



Že černá barva pohlcuje světlo i teplo, a tak se v létě slunečními paprsky zahřívá, ví každý. Proto by mohlo kdekoho napadnout, že pod střechou pokrytou černými taškami bude během letních veder k nevydržení. Pokud ovšem investor použije kvalitní krytinu z pálených tašek a dodrží několik jednoduchých zásad, nic takového nehrozí. Je sice pravda, že se příliš často nesetkáme s fasádami zateplených domů ve tmavých barvách a že existuje i logické opodstatnění pro bílé ploché střechy, a proto má tuto barvu i naše řešení Leadax Roov. U šikmých střech je ale situace odlišná.

Šikmé střechy musí být dle pravidel Cechu pokrývačů odvětrávané, což problém s horkem do velké míry řeší. Z naměřených výsledků provedených na VUT a na maďarské pobočce Wienerbergeru sice vyplývá, že teplota na spodní hraně tmavé střešní tašky může být vyšší než na světlé tašce, ale 80 % tohoto přebytečného tepla se odvádí ven díky systému větrání.

Barva krytiny proto může mít vliv na teplotu v podkroví jedině u jednoplášťových střech, které se skládají v podstatě jen z neizolované krytiny a krovu. Střechy, u nichž je vidět spodní strana krytiny z podkroví, se používaly v minulosti, dnes je však najdeme možná na garážích a stodolách. I tak ale mají vikýře, otvory či střešní okna. Nicméně u obytných domů se každý snaží podkroví využít, a tak si pořídí standardní dvouplášťovou střechu s větrací mezerou, doplňkovou hydroizolační vrstvou a tepelnou izolací.

V České republice Tondach realizuje téměř 7 000 tmavých střech ročně, takže kdyby se ve všech těchto domech přehřívalo podkroví, znamenalo by to obrovský problém a černé krytiny by se již dávno přestaly používat. Pokud je v létě pod střechou příliš horko, odkazuje to spíše na chybu v konstrukci střechy, ve větrání nebo v izolaci. Při extrémně horkých podmínkách uvnitř izolovaného a odvětraného interiéru byl v rámci výše zmiňovaných výzkumů naměřen mezi různými barvami rozdíl maximálně jednoho stupně.

Přehřívání prostoru pod střechou lze zabránit pomocí izolace, jako jsou například PIR desky systému iRoof od Tondachu nebo klasická minerální vata. Klíčové je však především odvádět z útrob střechy vlhkost a horko. K tomu je třeba začlenit do krytiny doplňky, jako jsou podhřebenové větrací tašky, hřebenáče, či klasické větrací tašky. Ty jsou součástí všech systémů střešních tašek Tondach. Pro zamezení vstupu tepla do interiéru je vhodné opatřit střešní okna venkovními žaluziemi či roletami, jak je zvykem v teplejších krajích.