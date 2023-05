Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Stavba domu jako výhodná investice i v době růstu cen

Vyplatí se v současné době stavět rodinný dům? Loňský rok změnil mnohé. Svět se stal jiným, dražším ve všech ohledech. Narostly ceny energií, v důsledku toho stouply ceny zboží, materiálů i služeb. A úroky hypoték nezůstaly pozadu, jen základní úroková sazba dosáhla několikanásobku dřívějších hodnot. I přesto všechno se ale stavba domu stále vyplatí!

Je zřejmé, že stavba domu je dnes nákladnější než kdy dříve. Pokud však patříte mezi ty šťastné, kteří mají pozemek na výstavbu domu, máme pro vás dobrou zprávu. Začněte s výstavbou domu klidně hned!

Kde se šetřit vyplatí a kdy se mu raději vyhnout

Na stavbě domu můžete při dobré úvaze ušetřit nemalé peníze. S výhledem do budoucna je však k podobným rozhodnutím potřeba přistupovat s citem. Zvažte, co se dá vyměnit bez bourání či nákladné rekonstrukce, co můžete nahradit nebo dodělat později. Nezapomeňte, že hodnotu domu ovlivňují kvalitní základy, obvodové zdivo a nosná konstrukce. Cílem není ušetřit za každou cenu, ale stavět výhodně!

„Před samotným výběrem materiálu je vhodné zvážit, jaké vlastnosti jsou pro konkrétního investora důležité. Při volbě správného stavebního materiálu často rozhoduje cena a tepelněizolační vlastnosti, které jsou mnohdy jasnou prioritou. Je třeba však myslet i na další důležité vlastnosti, které ovlivňují skutečné teplo a pohodlí domova. Svépomocníci se často obávají i o životnost, kterou cihly Porotherm mohou zaručit minimálně na 150 let. Pálené střešní tašky Tondach na 80 až 100 let,” komentuje za značku Porotherm výběr správného materiálu Roman Busta, obchodní ředitel Wienerbergeru.

Stavte výhodně, stavte pořádně

Na tom, z čeho dům postavíte se tedy šetřit nevyplácí. Ušetřete na volbě jednoduchého tvaru domu a rozumné velikosti jednotlivých místností. Pokud jste šikovní a máte dost ochotných kamarádů, postavte svůj rodinný dům svépomocí. Dnes už ale není úplně zvykem, abyste si celý dům postavili sami. Na řadu prací je výhodné objednat si stavební firmu nebo vybrané dodavatele.

„Částka za hrubou stavbu rodinného domu může tvořit přibližně 10 procent z celkových nákladů za stavbu. Pořádným řešením a zároveň úsporou času a peněz oproti kontaktnímu zateplovacímu systému je jednovrstvé zdivo Porotherm, které výrazně sníží náklady za vytápění,” říká Jiří Dobiáš, ředitel produktového managementu společnosti Wienerberger.

Projekt Stavte výhodně pomáhá

Doba, kdy se na cihly, okna, tašky a další stavební materiály stály fronty, je naštěstí pryč. Dnes je všech materiálů dostatek, proto je vhodné vybrat si takové dodavatele, se kterými můžete získat i celou řadu výhod.

V projektu Stavte výhodně se spojili významní výrobci stavebních materiálů. Společně nabízejí stavebníkům možnost pořídit cihly, střešní tašky, komíny, okna, dveře, koupelny a kuchyně za velmi atraktivní ceny. Podívejte se na stavtevyhodne.cz a získejte slevy až 39 % na stavební materiál i vy!

Dům jako investice aneb Stavět se vyplatí

A důležitá informace na závěr. Vzhledem k aktuální míře inflace, která se pohybuje ve dvouciferných hodnotách, se i dnes stavět vyplatí! Dům je investice, která se v čase zhodnocuje. Pokud své naspořené finanční prostředky vložíte právě do jeho výstavby, budete rozhodně proti inflaci chráněni více, než když budou vaše peníze ležet na účtech v bance. Tak neváhejte a stavte!