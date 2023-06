Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Pětina rekonstrukcí v tuzemsku zasahuje do obvodového zdiva. Češi řeší hlavně kvalitu materiálu

Pětina rekonstrukcí v tuzemsku zasahuje do obvodového zdiva. Češi řeší hlavně kvalitu materiálu

Pět procent Čechů rekonstruuje obvodové zdivo, nebo to plánuje. Zasahovat do stěn se letos během renovace nemovitostí chystá o dva procentní body více investorů než před rokem. Opravy obvodových stěn nyní tvoří pětinu všech realizovaných či plánovaných rekonstrukcí. Ve zbytku případů se pak jedná o změny v interiéru nebo výměnu střechy. Vyplývá to z průzkumu*, který pro Wienerberger provedla společnost Ipsos.