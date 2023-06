Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Rekonstrukce obvodového zdiva je náročná. Na co si dát pozor?

Rekonstrukce obvodového zdiva je náročná. Na co si dát pozor?

Rekonstrukce nosného obvodového zdiva představuje významný zásah do statiky celého domu. Ať už se jedná o probourání oken či o opravu nevyhovujícího stavu stěn, neobejdete se bez stavebního povolení, bezchybné projektové dokumentace a kvalitního materiálu.

Výměnu dveří či podlahy pravděpodobně většina lidí zvládne svépomocí. Jiná situace však nastává, pustíte-li se do rekonstrukce nosného obvodového zdiva. Vzhledem k tomu, že jeho renovace zasahuje do statiky celého domu, tak podobné úpravy vždy vyžadují stavební povolení a kvalitní projektovou dokumentaci sloužící k tomu, aby se stavebník vyvaroval veškerých chyb, jež by později mohly mít negativní dopad na výsledek.

Zásahy do obvodového zdiva vyžadují především nemovistosti staršího data, nebo ty, které postihlo neštěstí, jako je požár či povodeň. U koupi starších domů je proto důležité nejprve do detailu prozkoumat současný stav zdiva a zjistit, co je třeba měnit a zda někdo již před vámi prováděl nějaké zásahy do konstrukcí. To platí i v případě, že se rozhodnete obvodové zdivo upravovat na základě vlastního rozhodnutí za účelem zvětšení či modernizace domu.

Úpravy nosných obvodových konstrukcí, tedy vnějších stěn, většinou souvisí se změnou dispozic stavby, jako je třeba postavení dalších pater nebo přístěnků, někdy se však realizují také za účelem zmenšení či zvětšení oken a nebo instalace nových dveří. Všechny tyto věci ovlivňují hmotnost stavby, na co je třeba myslet s ohledem na základovou desku.

Během jednodušších rekonstrukcí představuje zásah do nosných konstrukcí většinou probourání nových otvorů a případně uvolnění dispozic. Může se však stát, že rekonstrukce odhalí obecně nevyhovující stav budovy, a tak dojde k téměř celkovému odstranění původní nemovitosti.

Tyto faktory jsou příčinou toho, že je velmi složité odhadnout cenu renovace obvodového zdiva. Vždy se však vyplatí přistoupit k rekonstrukci zodpovědně a vybrat si kvalitní materiál.

Pro rekonstrukci zdiva je doporučeno použít materiály, které jsou podobné těm, ze kterých byl dům původně postaven, protože to usnadní spojování původních konstrukcí s novými. Pozdější vznik potíží, například trhlin, je díky tomu omezen na minimum. U starších domů převládají keramické cihly, a proto může být vhodným řešením řada Porotherm Profi T. Díky své prodyšnosti a velkým otvorům s hydrofobizovanou minerální vatou jsou tyto cihly vysoce odolné vůči vlhkosti, se kterou se majitelé starších domů často potýkají. Proto pomáhají vytvořit v interiéru zdravotně nezávadné klima. Cihly navíc skvěle akumulují teplo, takže v létě nebude docházet k přehřívání interiéru, a naopak v zimě nebude docházek úniku tepla do exteriéru.