Jednovrstvé zdivo je vhodným řešením pro stavby na malém pozemku. Šetří prostor i finance

Tepelněizolační vlastnosti zdiva jsou pro investory většinou tím nejdůležitějším faktorem při rozhodování, s jakým typem zdiva budou stavět. Ačkoliv součinitel prostupu tepla zdiva jasně udává hodnotu energetické hospodárnosti obvodových stěn, důležité je myslet i na to, jaký prostup tepla mají okna a střecha. U každého typu zdiva to ale hraje jinou roli. Pokud zvolíme pro stavbu například cihlu Porotherm 38 EKO+ Profi, nejhubenější cihlu, kterou je možné pro stavbu použít a zároveň plní zákonné požadavky NZEB II, je vhodné mít o kousek lepší okna a střechu, nebo minimálně nadprůměr. Výhodou u této cihly je její ekologické zpracování, přívětivá cena a úspora místa. V poměru cena/výkon, je určitě dobrou volbou.

Cihla Porotherm 38 EKO+ Profi je oproti jiným typům užší, a stejně jako 38 T Profi s vatovou výplní, nepotřebuje dodatečné zateplení. Jedním z důvodů, proč volit cihlu o rozměru 38 cm a ne 44 cm, může být právě úspora zastavěného prostoru zvnějšku, ale také více místa uvnitř v domě. Pokud se investor rozhodne stavět na malém pozemku, je rozdíl, jestli použije zdivo o šířce 38 cm, nebo 50 cm opravdu znát. Na metry čtvereční to dokonce může rozhodnout o tom, jestli se do domu vejde další záchod s koupelnou či nikoliv.

Obecně lze konstatovat, že jednovrstvé zdivo šetří prostorem i časem, protože bez nutnosti zateplení stačí pouze vnější omítka a finální vrstva. Jelikož ale jednovrstvé zdivo není na trhu příliš dlouho, může se stát, že stavební firmy nebudou vědět, jak správně nanést omítku. Práce s tím je sice sofistikovanější, ale pokud má stavební firma k dispozici omítačku, není to pak žádný problém. V Porothermu jsme schopni našim investorům doporučit vhodnou stavební firmu, a v budoucnu dokonce plánujeme zavést službu na proškolení firem v omítání jednovrstvého zdiva a poradenství na stavbách.

Další výhodou cihly 38 EKO+ Profi je její lehkost. Oproti ostatním cihlám je lehčí a svépomocníkům to může usnadnit práci při zdění. Přínosem je také založení rohů bez dalších doplňkových cihel. Délka v rohu pro splnění převazby by měla odpovídat rozměru 375 mm, a díky tomu už není potřeba dokupovat jiné doplňkové cihly, které jsou další položkou v nákupním seznamu. I z tohoto důvodu může být stavba o něco ekonomičtější.





V celém Wienerbergeru se snažíme co nejvíce snižovat ekologickou stopu a zrovna tento typ cihly může být vhodným příkladem. Na její výrobu je totiž potřeba méně energie i surovin než u širších cihel. Zároveň je celý výrobní postup eco-friendly bez dalších přidaných materiálů. Díky tomu je pak i snadno recyklovatelná a dá se po zbourání budovy využít například na rekultivaci půdy, či na zásyp dálnice.

Při použití cihly 38 cm by si investoři měli dát pozor i na to, jaká okna chtějí v domě mít a jaké použijí překlady. Každý další zabudovaný doplněk, jako je třeba schránka na rolety, která měří zhruba 25 cm možná i 30 cm, zmenšuje nosnou část zdiva. Zákazník by si měl od projektanta raději zkontrolovat správně zpracované detaily v domě, aby stavba proběhla bez problémů.

Náročnějším investorům bych proto osobně doporučil rozměr 44 EKO+ Profi, u kterého lze využít i prostor navíc, například pro schránku na rolety. Pokud se jedná o stavbu svépomocí jsou širší cihly i větším „pomocníkem“. Ve zdech se poté dají schovat různé trubky a další stavební instalace, které mohou vyvstat v průběhu stavby. Proto je rozměr 44 cm bezpečnější a jistější v několika ohledech a má také o něco lepší parametry tepelněizolačních vlastností.