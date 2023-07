Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / V létě chladí, v zimě udrží teplo domova. Překlady pro stínicí techniku sluneční žár do interiéru nepustí

Teploty v letních měsících lámou rekordy každým rokem. Ostré paprsky slunce dokážou zahřát interiéry domů daleko za hranice příjemného prostředí, nicméně k zajištění optimálního chlazení není nutně potřeba energeticky náročná a nákladná klimatizace. Výbornou službu při správné regulaci tepla během léta poskytnou i rolety, které zvenčí skryje schránka Porotherm KP Vario UNI.

„Příčinou přehřívání interiéru bývají v létě právě sluneční paprsky, které se opírají do stavby. Skrze obvodové stěny se dovnitř dostane jen 15 % tepla a skrze střechu 20 %. Je ale třeba řešit i okna a dveře, která jsou příčinou průniku 60 % horka. Abychom doma udrželi příjemnou teplotu, nejlepší je žár dovnitř vůbec nepustit. Vhodným řešením proto může být použití venkovního stínění, tedy rolet nebo žaluzií, které lze snadno zabudovat do systémového řešení Porotherm KP Vario UNI,“ popisuje produktový specialista a statik za Porotherm František Schoval.

Keramobetonové překlady KP Vario UNI představují ověřené řešení pro cihelné stavby. Používají se ve spojení s univerzálními roleto-žaluziovými schránkami jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších stěnách zděných konstrukcí. Slouží pro dodatečnou montáž stínicí techniky, tedy venkovních rolet nebo žaluzií. Mimo udržení příjemného chládku během léta však stínění také šetří energie za vytápění v zimě, protože funguje jako dodatečná vrstva izolace chránící okna a dveře před vznikem tepelných mostů.

„Velkými okny, které v současnosti představují trend, uniká v zimě podstatné množství tepla. V létě zase skrze okna svítí slunce, a tím dochází k přehřívání domácnosti. Zabudovanými roletami lze minimalizovat oba problémy. Pomocí systémového řešení Porotherm KP Vario UNI se však dá vytvořit i nadpraží dnes velmi populárních rohových oken či posuvných dveří. Skladba překladů a univerzální schránky je stejná jako v rovné stěně, většinou je potřeba použít pouze skrytý ocelový sloupek se speciální hlavicí pro uložení překladů a schránek v rohu,“ popisuje ředitel produktového managementu a business developmentu Jiří Dobiáš.

Nosná část překladu je vyrobena ze železobetonu v keramické obálce zaručující výbornou přilnavost vnitřní omítky a z lehké, ale pevné schránky vyrobené z materiálů na bázi polyuretanu. Samotná schránka se skrývá pod omítkou a není na fasádě vůbec vidět. Schránku lze použít pro otvory o šířce od 0,75 do 3,00 metrů. A pro rolety se standardními lamelami až do výšky 2,53 metrů, pro žaluzie s lamelami do 3,00 metrů v závislosti na výrobci žaluzií. Pro screenové rolety, které v poslední době získávají na oblibě, až do výšky 4,20 metrů. Schránku je ideální použít na zdivo o tloušťce od 380 do 500 milimetrů.

Proto je dobré myslet na pořízení stínicí konstrukce již při plánování stavby. Překlady totiž představují systémové řešení, které by mělo ladit s cihlami po estetické i praktické stránce. Zatímco většinou není problém stínění či markýzy demontovat, pokud majiteli domu přestanou vyhovovat, jejich dodatečná instalace, kdy se schránka nevloží přímo do zdiva nosné konstrukce, zmenšuje okno a může poškodit fasádu.

„Montáž překladů z kompletu KP Vario UNI je relativně snadná a lze ji provést ručně, popřípadě pomocí lan a popruhů. Délkový rozměr překladů je pak uveden přímo na výrobcích, ke kterým je navíc vždy přibalen i návod na jejich správné osazení. Vždy se nejprve osadí schránka tak, aby lícovala s cihlami či zateplením, a poté se montují překlady. Po bezchybné instalaci všech částí kompletu KP Vario UNI následuje jejich uchycení pomocí betonáže,“ popisuje František Schoval.

Rolety a žaluzie se systémovým řešením Porotherm KP Vario UNI mohou být užitečným doplněním k jednovrstvému zdivu, které disponuje skvělými tepelně-izolačními vlastnostmi, a to dokonce bez dodatečného zateplení. Speciální cihly od Porothermu jsou plněné minerální vatou, a proto již nevyžadují obložení polystyrenem. I tak však dokážou splnit pasivní standard a zajistit v domě stálé klima bez přemrštěné spotřeby energií za vytápění a klimatizaci. Jednovrstvé zdivo umožňuje obyvateli domu žít doslova ve vatě. Je odolné proti mechanickému poškození během stavby a při používání dlouhodobě odolává nejen povětrnostním podmínkám, ale i hluku či požáru.

Produktový tip: Porotherm KP Vario UNI

Pevný a stabilní keramobetonový překlad zajistí tu nejlepší schránku pro venkovní žaluzie či rolety, které tak budou spolehlivě chránit stavbu před nepříjemným vedrem, ale i před tuhou zimou. Komplet Porotherm KP Vario UNI se dodává na nevratných dřevěných prokladech – o délce překladů 1 000 až 1 750 mm po čtyřech kusech, délky překladů 2 000 až 3 500 mm také po čtyřech kusech, ovšem je možné dohodnout si i kusovou dodávku. Schránky Vario UNI se dodávají spolu s překlady KP Vario jednotlivě balené v bublinkové fólii a s obrázkovým montážním návodem. Překlad Porotherm KP Vario a univerzální schránka Vario UNI tvoří jeden prodejní celek v ceně pohybující se od 7 272 korun za metr dlouhý překlad až po 25 990 Kč za délku překladu 3,5 metru.