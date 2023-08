Stavba / Hrubá stavba / Stavebnictví čeká ve druhém pololetí křehký růst. Vítězem ochlazeného trhu je zákazník

Stavebnictví čeká ve druhém pololetí křehký růst. Vítězem ochlazeného trhu je zákazník

Letošní první pololetí bylo náročné pro celý obor stavebnictví. Počítali jsme s výrazným poklesem výstavby, zejména v segmentu rodinných domů. Oproti předpokladu však poklesl také počet rekonstrukcí. Situaci částečně ovlivňuje loňské předzásobení materiálem, ale hlavní příčinou zůstává dlouhodobý a výrazný pokles objemu čerpaných hypoték.

Do druhého pololetí promluví několik pozitivních trendů, které učiní výstavbu dostupnější. Meziroční inflace v červnu klesla na 9,7 % a ožívá hypoteční trh. Červnových 11,6 mld. korun v poskytnutých hypotékách je nejlepším výsledkem za poslední rok. Příznivý je mírný pokles úrokových sazeb na 5,86 %. Od července navíc bankovní klienti nemusí plnit limit DSTI, který určoval, jak velká část měsíčního příjmu může být vynakládána na splátky celkového dluhu.

Podle všeho se hypoteční trh pozvolna nadechuje. Roste také důvěra v ekonomiku. Silněji mezi spotřebiteli a pozvolna také mezi podnikateli. Přes pozitivní signály existují také rizika. Neznámou zůstávají dopady vládního úsporného balíčku a neměli bychom přehlížet ani obavy z hospodářského vývoje u německých podniků i spotřebitelů.



Kamil Jeřábek, jednatel a generální ředitel společnosti Wienerberger Kamil Jeřábek, jednatel a generální ředitel společnosti Wienerberger

V celkovém výhledu převažují pozitiva a předpokládám, že ve druhém pololetí se dočkáme zastavení propadu trhu, stabilizace a přechodu ke křehkému růstu poptávky. Opatrně optimistický trh má jediného jasného vítěze. Zákazníka. Toho si dnes předcházejí nejen banky, ale také dodavatelé stavebních materiálů. Zákazníci si mohou vybírat z široké palety produktů a výrobci poskytují vysoce nadstandardní servis sahající od konzultací projektu přes založení první řady cihel stavitelům svépomocí až po pomoc s vyřízením dotací. Po letech je také dostupnější práce kvalitních řemeslníků, a proto je skvělý čas přinejmenším pro přípravu zahájení výstavby a ověření cen materiálu i práce. Pokud bude investor schopen získat peníze, stojí za zvážení pustit se do samotné stavby.

K mimořádně silnému růstu trhu by přispěl pokles úrokových sazeb hypoték pod pět procent a celkové zlevnění výstavby. Zatímco u hypoték se experti shodují na pozvolném zlevňování, u stavebních materiálů a prací prostor k plošnému poklesu cen nevidím. Ceny stavebních materiálů nejvíce ovlivňují drahé energie. Ty sice poklesly z extrémních loňských hodnot, ale stále výrazně překračují stav před konfliktem na Ukrajině. Stejně tak zůstává vysoká cena práce, kterou žene vzhůru inflace a dlouhodobý nedostatek pracovníků. Zatímco inflaci se daří krotit, lidí stále ubývá. Navíc předpokládám, že velký jednorázový úbytek pracovníků nastane po ukončení konfliktu na Ukrajině. Obnova země bude vyžadovat bezprecedentní množství profesionálů, kteří budou chybět u nás. I to je důvodem pro započetí stavby. Z výhledu na nejbližší pololetí i z trendů, které nás čekají v delším období plyne, že výrazně lepší čas pro stavbu domu není na obzoru. Zákazník by měl využít aktuální situace a vytipovat si vhodného dodavatele materiálu i zhotovitele pro svoje budoucí bydlení.