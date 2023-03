Stavba / Nízkoenergetické stavby / Pasivní domy / Milan Rotek: Investice do pasivního domu se při vhodně zvolených řešeních vrátí do deseti let

Pasivní a nízkoenergetické domy nepředstavují jenom stavby s polystyrenovým zateplením o šířce 30 cm, jak si většina populace stále představuje. Vhodným řešením je například i jednovrstvá cihla plněná minerální vatou. Ať už ale investoři zvolí jakoukoliv možnost, kvalitní obvodové zdivo z různých materiálů představuje pouze jednu část tepelněizolační funkce, která z celku tvoří zhruba 20 %. Únikům tepla lze ještě zabránit správným výběrem střechy, oken, dveří a zateplením podlahy. Vhodnou kombinací materiálů a technologií lze na energiích ušetřit desetitisíce korun za rok.