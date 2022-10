Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Když stavět, tak jedině z cihel. Wienerberger přináší 5 důvodů proč

Cihly mají skvělé tepelněizolační vlastnosti, v létě díky dobré akumulaci chladí a v zimě naopak udržují teplo. Klima v interiéru je díky tomu možné udržovat na příjemné teplotě po celý rok. Zároveň jsou i ekologickým stavebním materiálem, který se získává z přírodních surovin. Svépomocníci také jistě ocení mnoho doplňků systémového řešení. A jaké jsou další důvody proč stavět zrovna z cihel?

„Při stavbě domu by lidé měli brát v úvahu, co od stavby očekávají a jaký materiál je pro ně ten pravý. Cihly se mohou chlubit svou pevností, tepelnou a požární odolností nebo odolností vůči škůdcům, což jsou vlastnosti ověřené stovkami let. Navíc se jedná o přírodní a bezpečný materiál, skvělý pro stavbu zdravého domova,“ komentuje Jiří Dobiáš, vedoucí produktového managementu společnosti Wienerberger.

Dobrý přítel svépomocníků

Jedním z pěti hlavních důvodů, proč si vybrat k realizaci stavby domu právě cihly je, že si ho lze postavit vlastníma rukama. Cihla svým tvarem svépomocníky nelimituje a skvěle se přizpůsobí návrhu domu. Navíc neplatí omezení na dodavatele. Přidaným bonusem je, že jste si dům postavili vlastníma rukama, a to je k nezaplacení!

Bezpečí pro rodinu a dlouhá životnost stavby

Cihla je velmi odolným stavebním materiálem, o čemž se můžete přesvědčit při každém výkyvu počasí nebo přírodní katastrofě. Keramický střep je pevný a plní nosnou funkci. Extrémní povětrnostní podmínky i velká voda tak napáchají výrazně menší škody na domech, které jsou postaveny z pořádného stavebního materiálu. V domě z cihel se tak může celá rodina cítit bezpečněji.

Zateplení přímo uvnitř cihly a struktura cihly samotné z ní dělá unikátní stavební materiál s tepelně-akumulační schopností. V kombinaci se správným řešením vytápění lze ušetřit i na nákladech za vytápění nebo chlazení.

Zdravý domov z přírodního materiálu

Při výrobě cihel se nepoužívají chemikálie, lepidla ani mořidla. Do svých plic tak nevdechujete žádné nečistoty. Cihly jsou zároveň šetrné k přírodě, jedná se o ekologický materiál, při jehož výrobě je minimalizováno jakékoliv znečištění ovzduší.

Investiční hodnota

Cihly mají rovněž dlouhou životnost, a tak je cihlový dům skvělou investicí do budoucna i pro následující generace. Navíc se snadno rekonstruuje, a to nezávisle na dodavateli. Cihla je také velmi levná na údržbu a lze ji používat opakovaně. Z hlediska ESG je recyklace cihel velmi důležitým bodem. Zkrátka, kdo staví pořádně, tomu se čas i peníze vždy vrátí.