Porotherm a Tondach zvou na stavební veletrhy. Představí 3D model zdiva a fotovoltaické moduly

Víte, že pasivní dům můžete stavět i z cihel? Přední výrobce pálených cihel Porotherm zve všechny investory, partnery i veřejnost na své expozice na veletrhu For Pasiv, který se koná od 9. do 11. února na výstavišti PVA Expo Praha.

Návštěvníci se mohou těšit na odborné poradenství pro systémové řešení pasivních domů z cihel a interaktivní 3D model. Značka střešních tašek Tondach uvede své novinky, včetně fotovoltaického modulu Wevolt X-Tile a fólie pro ploché střechy Leadax, na veletrhu Střechy Praha 2023, který proběhne ve stejném termínu ve vedlejší hale.

Na veletrhu For Pasiv v Letňanech představí Porotherm nejmodernější cihlové bloky s integrovaným zateplením z minerální vaty, které jsou ideálním řešením pro stavbu pasivního domu. Zdící materiály si budou moct návštěvníci prohlédnout ve formě 3D modelu a fragmentu z reálného jednovrstvého zdiva. Odborníci dále představí výhody jednovrstvého zdiva řady T Profi a EKO+ Profi, které mimo jiné snižují spotřebu při vytápění i bez dodatečného zateplení.

„Návštěvníkům chceme ukázat, že i cihly splňují požadavky pasivního bydlení, a právě za značku Porotherm se můžeme pyšnit přírodním a ekologickým řešením – jednovrstvým obvodovým zdivem plněným minerální vatou. Díky správně zvolenému obvodovému zdivu značky Porotherm je v domě celoročně příjemná teplota, a to bez dodatečného zateplení domu,” uvádí produktový manažer značky Porotherm Martin Tichý. Všechny produkty značky Porotherm společnosti Wienerberger lze nalézt v hale 2 ve stánku č. A12.

Ve stejném termínu, tedy 9.–11. února 2023, se na výstavišti v Letňanech koná i specializovaná výstava Střechy Praha 2023. Společnost Wienerberger bude na veletrhu prezentovat známá značka střešních krytin – Tondach, v hale 3 ve stánku č. 301 naproti hlavnímu vchodu. Tým specialistů zde uvede portfolio střešních tašek v nové černé barvě engoba grafen. Premiéru v tomto provedení budou mít nová jména známých modelů Figaro 11, Samba 11, Hranice 11 a Brněnka 11. Ve stejném pořadí naleznou tyto modely zákazníci pod názvy Planoton 11, Sensaton 11, Renoton 11 a Renoton 14. Za společnost Wienerberger představí Tondach i fotovoltaický modul Wevolt X-Tile a fólii pro ploché střechy Leadax.

„V rámci dokončení integrace značky Tondach do portfolia výrobků Wienerberger AG budeme na výstavě prezentovat jednotlivé typy tašek Tondach pod novými názvy. Pro snadnou orientaci budeme ale uvádět po celý letošní rok i názvy původní. Návštěvníkům chceme také představit novou černou barvu engoba grafen, kterou už nyní nabízíme v portfoliu,” komentuje ředitel rozvoje služeb Vít Jirkovský za Wienerberger. Značka Tondach je hrdým partnerem této největší střechařské výstavy v České republice. Díky partnerství se mohou zaregistrovaní návštěvníci veletrhu zapojit do soutěže o střechu Tondach zdarma se zárukou trvalé krásy až na 100 let.