Ceny stavebních materiálů nadále stoupají. Víte, jak zjistit aktuální cenu nového domu?

Ceny stavebních materiálů nadále stoupají. Víte, jak zjistit aktuální cenu nového domu?

Plánujete stavět nový rodinný dům? Ceny stavebních materiálů v posledních měsících stoupají a vy nevíte, kolik by vás aktuálně mohla novostavba stát? Právě na tyto potřeby všech stavitelů myslí společnost Wienerberger. K dispozici nabízí online Wienerberger konfigurátor domu, ve kterém se dozvíte aktuální cenu domu do 5 minut!

Nové možnosti plánování stavby rodinného domu

Wienerberger vám přináší interaktivní konfigurátor, ve kterém si naprosto jednoduše naplánujete svůj vysněný dům a ihned vidíte, kolik vás bude stát.

Stačí si najít stránky konfiguracedomu.cz, jednoduše kliknete na Začít novou konfiguraci. Otevře se vám konfigurátor, který je velice intuitivní. Krok po kroku si vybíráte, jak by měl váš dům vypadat a co vše by měl mít. Nástroj je navíc je interaktivní, jakákoliv změna se tedy ihned projeví. A vy okamžitě víte, jak vám která položka mění výslednou cenu domu.

Hlavní výhody Wienerberger konfigurátoru

Pro získání co nejpřesnější výsledné ceny domu jsou v konfigurátoru na jednotlivých záložkách i různé parametry pro technické vybavení, jako je například systém vytápění, ohřev vody atd. Nechybějí ani moderní systémy pro úsporu, proto zde naleznete i různé varianty fotovoltaických systémů nebo chytrou elektroinstalaci a další prvky inteligentního domu.

V konfigurátoru se nezapomnělo ani na okolí domu. Můžete si vybírat mezi různými variantami oplocení pozemku, bazénu, zpevněné plochy, zahradní domek, pergolu a jiné. Zkrátka společnost Wienerberger myslela při vývoji konfigurátoru téměř na vše, co může výrazněji ovlivnit finanční náročnost stavby domu. Konfigurátor je tedy velmi komplexní a spočítaná cena se blíží velmi blízko realitě. A to i díky tomu, že ceny jednotlivých položek jsou v konfigurátoru pravidelně aktualizovány.

Tak ho vyzkoušejte!

Není na co čekat. Stačí si sednout k počítači a začít měnit své sny o novém domově v realitu.

S konfigurátorem si můžete hrát, jak je libo. Představivosti se meze nekladou. Zároveň si také můžete porovnat cenu při stavbě svépomocí a od stavební firmy na klíč. Na závěr konfigurace uvidíte souhrn svého vysněného domu, který si můžete jako PDF nechat poslat na svůj e-mail. A jako bonus tak můžete získat zvýhodněnou cenu stavebního materiálu.

www.konfiguracedomu.cz