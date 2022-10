Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Za posledních devět měsíců cihly zdražily o 22 procent. Ceny stavebních materiálů v dalším roce porostou

Ceny stavebních materiálů poslední dva roky výrazně rostou. Jen cihelné bloky napříč trhem za posledních devět měsíců podražily o 22 procent. Od roku 2020 pak o 44 procent. Zlevňování ale v nadcházejícím roce generální ředitel společnosti Wienerberger Kamil Jeřábek neočekává. Na vině jsou především neustále rostoucí ceny energií. Do konce tohoto roku by ale ceny cihel už růst neměly.

„I nadále pokračuje nejistota ve vývoji cen energií a spíše než jejich pokles, který by se výrazněji promítl do cen materiálů, očekáváme jejich další růst. Jen meziročně se naše výrobní náklady zvýší o 40 procent. Takové zvýšení se zákonitě musí projevit v cenách stavebních materiálů. Již nyní mohu predikovat, že nejen cena cihel v příštím roce poroste. Ustálení či snížení cen nenahrávají ani vládní opatření. Záchrannou brzdou před dalším razantním zdražením by mělo být zastropování cen energií na přijatelné hranici, to se ale dosud netýká velkých a energeticky náročných odvětví,” říká o vývoji generální ředitel společnosti Wienerberger Kamil Jeřábek.

Stabilní ceny se držely po celý rok 2020. Na začátku roku 2021 je ale vystřídal pozvolný nárůst. K nejvýraznějšímu navyšování cen došlo v období od září 2021 do března 2022, kdy ceníkové ceny cihel stouply o 27 procent. Celkově za sledované období od roku 2020 vzrostla cena o 44 procent.

Cenový Index zdicího materiálu, konkrétně cihelných bloků, představuje průměrné (aritmetický průměr) navýšení cen vybraných produktů značek Porotherm, Heluz, Ytong a Profiblok (KM Beta) v daném měsíci v cenících vydaných v letech 2021–2022, váženo odhadovaným podílem na trhu jednotlivých značek. Bází indexu (100) jsou ceny roku 2020.

S tím souvisí i klesající poptávka po zdicích materiálech, a to především u rodinných domů, kterou společnost Wienerberger sleduje již od srpna letošního roku. Pokles se pohybuje mezi 20–30 procenty. „Situace na hypotečním i energetickém trhu aktuálně ztěžuje podmínky realizace nových staveb. Wienerberger se snaží být stabilním a dostupným partnerem, a proto můžeme zájemcům aktuálně nabídnout, že pokud si nacení stavbu nyní, jsme schopni cenovou hladinu materiálu zafixovat až do března následujícího roku. Navíc při zvýšení poptávky, která je s jarními měsíci spojená, při objednání do poloviny prosince garantujeme i jejich dodání. Zájemci tak nemusí mít obavu ze zdražování či nedodání materiálů,” říká za Wienerberger Kamil Jeřábek.