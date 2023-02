Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Rekonstrukce střechy je spolehlivá investice. Pálené tašky vydrží bez oprav i sto let

Rekonstrukce střechy je spolehlivá investice. Pálené tašky vydrží bez oprav i sto let

S rekonstrukcí střechy se vyplatí neotálet. Nejvhodnější dobou na výběr nových střešních tašek je právě únor, protože už v březnu začíná počasí přát stavebním pracím. Kvalitní střecha z pálených tašek představuje nejen výnosnou investici a ochranu úspor před inflací, ale také zvyšuje komfort bydlení, dodá stavbě moderní vzhled a vydrží dlouhá léta.

Většina oprav střechy se realizuje v období od března do listopadu, kdy je počasí přívětivější, poohlédnout se po vhodných taškách se ale vyplatí už nyní. Kvalitní střecha, do které nezatéká a nebude potřebovat opravu několik dekád, totiž významně zvyšuje hodnotu nemovitosti. Právě takové řešení poskytují pálené střešní tašky Tondach, po kterých sahá čím dál víc investorů. Ti chtějí nejen pořádnou střechu nad hlavou, ale také ochránit své peníze před inflací.

„Rekonstrukce domu představuje dlouhodobou investici a rozumně uložené peníze. Zatímco automobil vyžaduje pravidelné opravy, dobře realizovaná rekonstrukce vydrží bez jakéhokoli zásahu po celé generace. Správně tepelně zaizolovaná střecha zamezí úniku až 15 procent tepla oproti starému zateplení a velmi citelně zvyšuje komfort bydlení i v letních měsících, kdy nedochází k přehřívání podkroví. Není třeba ho ochlazovat klimatizací, jejíž provoz má vysoký podíl na celkové spotřebě elektrické energie. Prodejní cena stavby a její atraktivita pro kupující je pak mnohem vyšší. Těžká krytina je také odolná proti větru, krupobití a poskytuje protihlukovou izolaci. Obecně platí, že nová střecha zvýší hodnotu domu před rekonstrukcí o 15 až 40 procent,“ říká Brand Manager za Tondach Martin Plšek.

Při plánované rekonstrukci domu je na prvním místě právě zamezení pronikání vlhkosti shora, tedy oprava stávající či realizace nové střechy, nebo dokonce vybudování dalšího patra. Náklady na pokrytí průměrné šikmé střechy pálenými taškami vychází včetně DPH okolo 375 tisíc korun. Přesnější odhad ceny nabízí společnost Wienerberger zdarma na svých stránkách v rámci online kalkulátoru spotřeby materiálu.

„Nejvhodnější doba na investování do rekonstrukce střechy je nyní. Částka za novou krytinu se pohybuje od 200 do 500 tisíc korun, záleží na velikosti plochy. Pokud má majitel domu nějaké úspory, je to jeden z nejlepších způsobů, jak je chytře uložit, protože je jisté, že ceny střešní krytiny nebudou klesat, zato nemovitosti budou náležitě zhodnoceny. Navíc každý zákazník, který si požádá o výpočet spotřeby materiálu do 31. 3. 2023, bude automaticky zařazen do soutěže o střechu zdarma,“ dodává Martin Plšek.

Střecha potřebuje pro správné fungování kromě běžných tašek i doplňkové prvky. Patří mezi ně například hřebenáče, odvětrávací a okrajové tašky, prostupové tašky pro antény a protisněhové prvky. Tondach poskytuje ucelený systém, jehož komponenty na sebe navazují a také jejich barevnost je koordinována.

Podobu střechy si lze na webu vizualizovat pomocí 3D modelování. Vedle finančního hlediska je u domů totiž důležitý i design. Nová střecha z pálených tašek může staré budově vnuknout moderního ducha a stát se její korunou.

Krása pálených střešních tašek je totiž trvalá. Nejen že nadčasově vypadají, ale značka Tondach poskytuje záruku 33 let, přičemž životnost krytiny se odhaduje až na sto let. Pálené střešní tašky nevyblednou, nerozpadají se a v případě glazury se stále lesknou a i po letech působí stále novým dojmem. Jsou prakticky bezúdržbové, nevyžadují natírání a díky povrchové úpravě v podobě glazury či engoby se na nich neusazují nečistoty a mech. Pálené tašky z přírodní hlíny mají tisíciletou tradici, osvědčily se mnohokrát v průběhu věků jako odolný materiál, který spolehlivě zabezpečí dům před deštěm, kroupami, zimou i větrem.