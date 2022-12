Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Svépomocníci s Porothermem postaví až o 30 procent levněji. Češi čím dál častěji volí tuto cestu

Svépomocníci s Porothermem postaví až o 30 procent levněji. Češi čím dál častěji volí tuto cestu

Dům postavený na klíč se stává těžko dosažitelným snem. Vlastního bydlení se ale Češi vzdát nechtějí, a tak roste počet lidí, kteří se pouští do stavby svépomocí. Letos začalo stavět vlastními silami o 30 % víc lidí než loni, často přitom volí cihly Porotherm, které jsou jedničkou na trhu. Od budování domu bez účasti specializovaných firem a developerů si slibují úspory na nákladech.



Roman Busta, obchodní ředitel Wienerbergeru Roman Busta, obchodní ředitel Wienerbergeru

Průměrná nabídková sazba hypoték po dvou měsících poklesu v listopadu opět vzrostla na 6,3 % a pokles cen nelze očekávat ani na trhu se stavebními materiály. V současnosti bydlí ve vlastním tři čtvrtiny Čechů, což je sice nad průměrem EU, ale generaci současných třicátníků se vidina vlastní nemovitosti na klíč vzdaluje.

„Celková cena zpracované nabídky na systém Porotherm je to první, na co se zákazníci ptají, protože orientační odhady projektantů často neodpovídají dané realitě. Lidé se v krizi snaží maximálně šetřit, a navíc se chtějí co nejméně zadlužit,“ říká Roman Busta, za značku Porotherm obchodní ředitel Wienerbergeru. Stavitelé se snaží minimalizovat výdaje spojené s budováním domu tím, že práci na hrubé konstrukci obstarají sami. Mohou tak dle dat společnosti Wienerberger ušetřit na nákladech za výstavbu okolo 26–31 %.

Příklad na typových domech z konfigurátoru Wienerbergeru e4 dům:

Typ domu stavba na klíč (Kč) stavba svépomocí (Kč) úspora patrový dům Lyra 5,3 mil 3,7 mil 31 % bungalow Mallorca 5,1 mil 3,8 mil 26 % Zdroj: e4 dům konfiguracedomu.cz

Vzhledem k měnícím se ceníkům materiálů se chtějí odběratelé před nadcházející sezónou předzásobit a cihly na jaro nakupují už nyní, přičemž jim Porotherm vychází vstříc. „Od 1. 1. 2023 bude nový navýšený ceník. Zákazníci, kteří si ale objednají zboží začátkem nového roku, nejpozději do 28. 2. s termínem vývozu do 31. 5., nakoupí ještě za letošní ceny. V příštím roce při zahájení stavby, tak budou z Porothermu stavět za ceny 2022.“ říká Roman Busta.

Mimo finanční důvody mezi velké motivace svépomocníků patří také možnost si nakoupit jednotlivé položky dle vlastního uvážení, osobní kontrola materiálu a související kontrola nad celým procesem stavby, která je často spojena s nedůvěrou ke stavebním firmám.

„S manželkou jsme dlouho cestovali, a přitom jsme zjistili, že bychom chtěli mít možnost se vracet do něčeho svého. Po konzultaci s architektem jsme se rozhodli stavět svépomocí. Doufám, že nakonec ušetříme 30–40 %,“ říká svépomocník Dominik Franěk. Počítá s tím, že jako začátečník udělá nejvíc práce v první fázi hrubé stavby, kde vsadil na zdivo značky Porotherm, ale s rozvody elektřiny a vody mu pomohou specializovaní řemeslníci.

S plánováním finančních nákladů svépomocníkům může pomoci online konfigurátor na stránkách skupiny Wienerberger, který dle zadaných parametrů v reálném čase a na pár kliknutí spočítá náklady na stavbu.

„Pro spoustu lidí znamená stavba domu životní projekt, který chtějí zvládnout sami už proto, aby si dokázali, že na to mají, a zanechali svým potomkům skutečně trvalé hodnoty,“ říká brand manažerka značky Porotherm Pavlína Jandová na základě průzkumu zpracovaného firmou Wienerberger mezi svépomocníky. „My jim poskytneme kvalitní materiál i cenné rady, ale i celým procesem je provedeme,“ uzavírá Roman Busta za značku Porotherm.