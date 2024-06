Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / PODCAST: Robotické zdění, budoucnost, které se není třeba bát

PODCAST: Robotické zdění, budoucnost, které se není třeba bát

V dnešním podcastu si s panem Matějem Jurečkou, manažerem společnosti Wienerberger, budeme povídat i o supermoderní technologii robotického zdění.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých podcastů na estav.tv Navštívit

V 19. století docházelo k ničení pletacích, ale i jiných strojů ze strany rozzuřeného dělnictva, které se obávalo o svou práci. Současné supermoderní technologie lidskou práci rovněž nahrazují, podle Matěje Jurečky, manažera společnosti Greenbuild, dceřiné společnosti Wienerbergeru, je to však v oblasti robotického zdění jednoznačným přínosem.

„Hlavním cílem je vytvořit stroj nebo technologii, která bude každodenně používaná na stavbách a do budoucna se bude jednat o tradiční způsob provádění zdicích prací. Zároveň je snahou zefektivnit celý proces výstavby, právě díky zdicímu robotu. Nejen zefektivnit, ale do budoucna pomoci řešit například i otázku nedostatku pracovních sil, protože robot dokáže zastat práci vícečlenné zednické party a s tím je právě spojen současný problém, kdy je velký nedostatek kvalifikované pracovní síly,“ říká Jurečka.

A co může robot přinést za výhody? „Především přesnost, rychlost a neúnavnost. To jsou tři hlavní přednosti robota, které dokážou zefektivnit celý proces výstavby. Oproti klasickým zedníkům opravdu můžeme naprosto eliminovat chybovost lidského faktoru. Jednoduše řečeno robot je řízený softwarem, pokud software správně naprogramujete, tak zamezíte chybovosti, což se nikdy nedá říct o lidském zedníkovi, na kterého působí celá řada vnějších vlivů. To samozřejmě neznamená, že robot tyto zedníky nahradí, to určitě není jeho úkolem ani cílem. Jeho úkolem je pomoct jim tím, že odstraní tu nejtěžší fyzickou práci, pokračuje Jurečka.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte odpovědi na tyto otázky: