Není čas ztrácet čas. S pořádnými cihlami na soklu stavby vás ani voda nezastaví

Zima pomalu končí, a to pro stavebníky znamená jediné – pokračování ve stavebních pracích. Konkrétní postup závisí na fázi, ve které se stavba nachází. Obecně může práci na hrubé stavbě zpomalit nasáknutí stavebního materiálu, jehož vysychání může trvat od několika týdnů až po několik měsíců.

První překážka, která může na jaře stavbu výrazně zbrzdit, je množství vody ve zdivu, a to nejen při realizaci omítek. Pro jejich aplikaci je třeba, aby zdivo nemělo více než 5 hmotnostních procent vlhkosti. To si může každý stavebník změřit takzvaným vlhkoměrem. Pokud je hodnota vyšší, měl by se zdicímu materiálu dopřát dostatek času na vyschnutí, což může znamenat posun v práci o několik týdnů, v závislosti na počasí.

Pomoct v tomto případě může pevná a chytrá pata zdiva, kterou je právě soklová cihla. „Cihelný systém Porotherm nabízí unikátní soklové cihly, které se používají při zakládání první řady cihel na základovou desku. Spodní část je impregnovaná hydrofobizačním prostředkem, který chrání cihlu před nasáknutím vody z kaluží po dešti. Díky tomu se významně snižuje množství nasáknuté vody v první řadě cihel, což znamená kratší dobu vysychání zdiva a urychluje práci na stavbě,“ říká Roman Busta, obchodní ředitel divize Hrubá stavba společnosti Wienerberger.

Velkou roli při stavebních pracích po zimě hraje také typ použitého materiálu v konstrukčním systému. Pokud porovnáme více typů materiálů za značku Porotherm, jsou to cihly – Porotherm EKO+ Profi, Porotherm T Profi a Porotherm Profi.

První variantou je keramická cihla Porotherm EKO+ Profi pro jednovrstvé zdění. Dodatečné zateplení není v tomto případě potřeba. Zdivo je lehčí a velmi dobře provětrané mnoho dutinami. Právě proto má tato cihla nejrychlejší schopnost vysychání. Jakmile zdivo dosáhne správné vlhkosti, stavebníci mohou začít s omítáním.

Dalším typem je jednovrstvé zdivo plněné minerální vatou (Porotherm T Profi). Stejně jako v prvním případě se jedná o zdivo s propustností vodní páry. „Cihla Porotherm T Profi je plněná minerální vatou hydrofobizovanou olejem, který odpuzuje vodu. Pokud tedy celá zmokne, bude keramika viditelně mokrá, protože se jedná o savý materiál, ale vata uvnitř cihly bude v zásadě suchá, i když na povrchu může vypadat zmáčená,” říká Milan Rotek, vedoucí produktových specialistů Wienerberger. Možnou nevýhodou tohoto materiálu je jeho vysychání, které je delší než u cihel EKO+ Profi. „Čistá keramika bez vaty ze sebe dokáže vodu dostat rychle, ale u cihly plněné minerální vatou to trvá i dvakrát déle. Doba vysychání cihly T Profi je hlavním důvodem, proč radíme zdivo při realizaci řádně zakrývat a využívat impregnované soklové cihly,” uvádí Milan Rotek.

Poslední variantou je klasická cihla Profi, která vyžaduje dodatečné zateplení, které v případě polystyrenu zabraňuje prostupu vlhkosti v podobě vodních par z interiéru. V tomto případě, pokud se spěchá a stavba ze sebe nedostala všechnu vodu před realizací zateplení, mohou nastat problémy. „Vždy se mi líbil příměr, který zmiňoval náš energetický specialista: Představte si čerstvý chléb, který zavřete do igelitového sáčku a zapomenete na něj několik dní, co se stane? Prostě zplesniví, a to i v případě, pokud si z něj budete odřezávat a sáček pravidelně otevírat, vydrží sice déle, ale zbytek nakonec stejně zplesniví. Když bude pečivo uzavřené v bavlněném plátýnku, jako například difúzně otevřené zdivo bez dodatečného zateplovacího systému, tak jen ztvrdne, ale plíseň se nevytvoří. Na podobném principu fungují i stavební konstrukce – zateplené zdivo vs. jednovrstvé zdivo,” uzavírá Rotek.

Jak stavbu řádně zazimovat se dozvíte například v epizodě seriálu Stavíme svépomocí jako profíci. Vše spolu totiž souvisí, a pokud stavbu vhodně zazimujete, na jaře se vám zachovalý materiál odvděčí a můžete se rovnou pustit do práce.

Produktový tip:

Soklová cihla Porotherm TS a S Profi

Pro dobře postavený dům je důležité mít kvalitní materiál a využít všech výhod, které přináší. Soklová část stavby totiž musí snášet největší zátěž a zároveň plnit mnoho funkcí. Dobrou volbou je impregnovaná soklová cihla Porotherm TS a S Profi, která si hravě poradí se statickým zatížením, vlhkostí a změnami teplot. Porotherm jako jediný na trhu nabízí tzv. soklové zdivo, které je na spodní části impregnováno hydrofobizačním prostředkem, který zachovává vlastnosti cihly a chrání ji před vzlínající vodou z kaluží, které se vytvářejí na základové desce při realizaci stavby.