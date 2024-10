Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Dlažby a obklady / Wienerberger zdvojnásobuje kapacitu výroby betonových dlažeb v Česku

Wienerberger zdvojnásobuje kapacitu výroby betonových dlažeb v Česku Nově je součástí portfolia Betonárna Lesonice

Společnost Wienerberger rozšířila portfolio o Betonárnu Lesonice s.r.o., českého výrobce betonových dlaždic. Primárním cílem akvizice je zvýšení výrobní kapacity betonových dlažeb, uspokojení rostoucí poptávky v tomto segmentu a rozšíření působnosti na českém trhu. Připojení společnosti přináší také výhody pro místní ekonomiku a životní prostředí. Výroba blíže k místům spotřeby snižuje potřebu dlouhých přepravních tras, což vede ke snížení emisí CO 2 z dopravy.

„Akvizice společnosti Betonárna Lesonice umožňuje Wienerbergeru výrazně navýšit kapacity produkce betonových dlažeb v České republice, a to až na dvojnásobek původního objemu. Tento krok je v souladu s dlouhodobou strategií Wienerbergeru, která se zaměřuje na uspokojení rostoucí poptávky po udržitelných stavebních materiálech. Zásadním cílem je pro nás rozšíření portfolia produktů a služeb, abychom se pro zákazníky stali komplexním dodavatelem udržitelných řešení a mohli tak lépe reagovat na jejich současné i budoucí potřeby,” říká generální ředitel a jednatel společnosti Wienerberger s.r.o. Kamil Jeřábek.

Akvizice přináší zásadní rozšíření v oblasti betonových výrobků a posiluje pozici společnosti v rámci České republiky.

Betonárna Lesonice, nacházející se v obci Martínkov, patří mezi inovativní výrobce betonových produktů v České republice. Jedná se o společnost specializující se na výrobu dlažeb, obrubníků, tvárnic a dalších betonových prvků, které se využívají v exteriérech. V roce 2019 byla v Lesonicích instalována nová automatizovaná výrobní linka, která posunula společnost mezi technologicky vyspělé výrobce.

Betonárna se zaměřuje především na dodávky do krajů Vysočina a Jihomoravský kraj. To přinese ekologické výhody, jelikož výroba blíže k místům spotřeby snižuje potřebu dlouhých přepravních tras, což vede ke snížení emisí CO 2 z dopravy. Tím Wienerberger nejen přispívá k místnímu hospodářství, ale také podporuje své environmentální cíle, zaměřené na udržitelný rozvoj a dekarbonizaci.

Wienerberger v České republice od roku 2010 provozuje také závod na výrobu betonových dlažeb pod značkou Semmelrock, který se nachází v obci Ledčice, nedaleko Prahy. Tento závod se specializuje na výrobu různých typů betonových dlažeb a dalších produktů pro venkovní architekturu.