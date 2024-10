Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Co vás může na stavbě potkat: Nejčastější problémy a jak se jim vyhnout

Při stavbě prvního domu stavebníci občas tápou a mohou se potýkat s problémy, které často vyvstanou na povrch už během stavby. Některé malé chyby mohou ale v budoucnu vyústit i ve velké problémy. Nedostatky a špatné provedení na stavbě jsou častokrát způsobeny počasím, volbou nevhodné stavební firmy nebo materiálu. Problémem však bývá i nesprávné založení první řady zdiva či absence projektové dokumentace. Na stavbě domu se nevyplatí šetřit. Náprava každé chyby následně investora stojí dvakrát tolik.

Základem pořádného domu je volba kvalitního materiálu a kompatibilních doplňků. Komplexní stavební systém nabízí například společnost Wienerberger, u které má stavebník jistotu, že na sebe budou jednotlivé prvky navazovat. Pokud jde o volbu materiálu, s tradiční pálenou cihlou stavebníci rozhodně nešlápnou vedle. Je pevná a vydrží dlouhá léta.

Stále častěji se i na některých územích v České republice můžeme setkávat s extrémními povětrnostními podmínkami. S tím souvisí také problematika vody na stavbách. Ačkoliv se nejedná o chybu způsobenou stavebníkem, úzce souvisí s výběrem správného materiálu. V těchto případech je vhodné použít soklové cihly s impregnací proti vlhkosti. Označená část však nenahrazuje, a ani nemá nahrazovat, hydroizolační vrstvu stavby. Jejím úkolem je lépe chránit zdivo před vzlínající vodou, která může zůstat na základové nebo stropní konstrukci objektu během stavby. Zátěžovými zkouškami prošly soklové cihly plněné hydrofobizovanou minerální vatou od Porothermu. „Při zkoušce, která měla za cíl simulovat reálný příklad nevhodného skladování stavebního materiálu na stavbě, jsme jednovrstvé zdivo umístili do vany s vodou do výšky 30 mm nad spodní okraj cihel. Po 72 hodinách jsme cihly vytáhli z vody. Keramika kompletně nasákla, ale minerální vata, kterou je zdivo plněné, byla mokrá pouze do výšky hladiny vody. Voda nevzlínala výš a zdivo vyschlo za 21 dní. Pokud bychom ponořili cihlu do vody celou, vysychání by trvalo přibližně dva měsíce. Je potřeba brát v potaz, že zdivo bylo vystaveno extrémním podmínkám. Za běžných okolností je doba jeho vysychání kratší,” říká Adam Kratochvíl, odborník na provádění staveb ve Wienerbergeru.

Častou chybou od základů bývá nesprávné založení první řady zdiva, které je pro stavbu zásadní. „Ve Wienerbergeru nabízíme službu pomoc se založením první řady zdiva, abychom stavebníky správně navedli a pomohli jim vyvarovat se chyb, které mohou v této fázi stavby nastat,” doplňuje Kratochvíl.

Problémem bývá také absence projektové dokumentace. Mnoho investorů tento krok vnímá jako zbytečně nákladný, ale neuvědomují si, že sami nedokáží nahlížet na stavbu jako na komplexní celek, kde musí všechny prvky perfektně korespondovat. Nemluvě o výběru kvalitního materiálu, rozměru jednotlivých místností a dostatku úložného prostoru. „Dobře připravený projekt s promyšlenou koncepcí šetří čas a peníze při realizaci. Pokud není dům důsledně a kvalitně navržen, hrozí vznik atypických detailů a skladeb, které bude nutné řešit během stavby, což může vést ke zpoždění stavebních prací. Investor se pak často musí smířit s tím, že jeho původní požadavky nebudou splněny, protože už to v procesu stavby není možné,” říká Jan Pala z architektonického studia +arch.

Mnoho stavebníků sice projektovou dokumentaci má, ale ne vždy se jí kompletně řídí. Přitom je to klíčové ke správnému propojení všech částí stavby. „Při stavbě je třeba postupovat v souladu s projektem. U stavby na svahu je klíčová stabilita a práce s vodou, což se odlišuje od klasické stavby. Je důležité se řídit projektem, který sestavil odborník,” doplňuje svépomocník Milan, v diskusi na facebookové skupině.

„Z mého pohledu je velmi důležité věnovat se již při sestavování projektové dokumentace umístění zařizovacích předmětů. Při projekční přípravě kuchyně je stěžejní mít promyšlenou nejen pozici myčky a dřezu, ale především varného centra a digestoře. V případě požadavku umístit varné centrum se spodním odsáváním na ostrůvek, je situace často neřešitelná. Obdobná situace může nastat při požadavku na jiné uspořádání koupelny. U vypracovávání projektu je myšleno na pozice instalačních předstěn a stoupacího vedení tak, aby nedocházelo k nevhodnému narušení obvodových stěn či akustických příček,” dodává Pala.

Na stavbě může nastat mnoho chyb a téměř každý stavebník se s některými setká. Je ale důležité se jim vyvarovat, volit kvalitní materiály a nebát se požádat o pomoc. Klíčové je mít stavební dozor, kvalitní dělníky a dobře připravený projekt.

Produktový tip: Program e4 dům od Wienerbergeru

Program e4 dům od Wienerbergeru je určen pro stavebníky a investory, kteří hledají individuální řešení stavby svého cihlového rodinného domu prostřednictvím profesionálních stavebních firem, které jsou držiteli certifikátů kvality a garanční listiny na 500 000 Kč. Investoři tak získají záruku realizace stavby ve výborné kvalitě, při dodržení všech technologických standardů a legislativních předpisů platných po roce 2020. A to vše přímo na míru jejich potřebám.

Díky partnerům programu a společnosti Wienerberger mohou využít značkové stavební technologie a materiály. Více informací je k dispozici na www.e4dum.cz.