Veletrh Střechy-Solar-Řemeslo 2025: Inovace, robotické zdění i komplexní řešení pro moderní stavby

Společnost wienerberger na veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo představí novinky ze sortimentu i osvědčená řešení z produktového portfolia značek Tondach a Porotherm. Návštěvníci se mohou těšit také na zdicího robota WLTRa, kterého si lze od ledna pronajmout.

26. ročník veletrhu proběhne od 6. do 8. února v pražských Letňanech a přinese inovace i novinky pro nadcházející stavební sezónu. Kromě pestré nabídky produktů bude k dispozici bezplatné poradenství a doprovodné přednášky, semináře a diskuze. „Značka Tondach od wienerbergeru je i letos generálním partnerem veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo, který nabízí opravdu rozmanitou přehlídku stavebních materiálů a inovací. Na našem stánku návštěvníci najdou nejen tradiční pálené tašky Tondach a střešní okna, ale také pořádné zdivo Porotherm. Díky tomu můžeme investorům představit komplexní řešení vnější obálky domu od jednoho výrobce,” uvádí Jan Minář, ředitel marketingu ve wienerbergeru.



Jednou za hodinu a půl proběhne na stánku wienerbergeru č. 301 v hale 3 komentovaná ukázka zdicího robota WLTRa v praxi. Návštěvníci mohou být svědky reálného robotického zdění do výšky 1,5 metru. Robot zvládne tempo až 10 m2 za hodinu, což odpovídá rychlosti práce pěti dělníků. „Jsme nadšeni z toho, že můžeme návštěvníkům veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo ukázat zdicího robota v akci. WLTR je v České republice již běžnou součástí staveb. Neustále ho zdokonalujeme a rozšiřujeme službu pronájmu i do zahraničí, což se nám na konci minulého roku podařilo,“ říká Jaromír Sadloň, ředitel firmy GreenBuild, dceřiné společnosti wienerberger, která zaštiťuje poskytování robotů na českém trhu.

Součástí vystavovaných produktů na stánku společnosti wienerberger budou i novinky roku 2025. Mezi nimi vyniká pálená střešní taška Tondach V9, navržená designovým studiem F. A. Porsche. Dalšími novinkami jsou nové řady střešních oken Tondach Thermo Plus a Thermo, které nabídnou cenově dostupnější řešení, aniž by ztratily své vynikající tepelněizolační vlastnosti. V neposlední řadě si budou moci návštěvníci prohlédnout nové řešení integrované fotovoltaiky do střešního pláště, které doplní stávající integrované moduly Wevolt X-Tile. Ze služeb Tondach bude od nového roku dostupná kontrola střechy před rekonstrukcí, která investorům usnadní proces a eliminuje nutnost složitého hledání řemeslníků pro posouzení stavu střešního pláště. Součástí expozice stánku wienerbergeru bude i značka Pipelife, řešení v oblasti plastových potrubních systémů, a dlažba Semmelrock.



Veletrh Střechy-Solar-Řemeslo každý rok přináší novinky z oborů spojených se střechami, solárními systémy a technologiemi pro úspory energií. Hlavními tématy letošního veletrhu jsou:

Střešní krytiny pro šikmé a ploché střechy

Střešní okna a světlíky

Zelené střechy a fasády

Zadržování dešťové vody

Tepelné izolace a zateplovací systémy

Terasy, pergoly, dřevěné konstrukce

Nářadí, technika, drony, digitalizace

Solární systémy, fotovoltaika, tepelná čerpadla a další řešení pro úspory energií

Elektromobilita

Tondach si pro návštěvníky veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo připravil i tento rok soutěž o pořádnou střechu zdarma. Stačí se registrovat na stánku společnosti wienerberger (301 v hale 3) v průběhu veletrhu. Vítěz dostane 200 m2 základních tašek Tondach dle vlastního výběru. Výhra bude udělena formou poukazu na materiál k odběru, který bude možné uplatnit do 30. 6. 2025.