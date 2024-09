Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střechy / Chcete střechu, která přežije generace? Zvolte komplexní systém střech Tondach

Značka Tondach je známá svými pálenými střešními taškami, vyrobenými z jílu a vypalovanými při teplotách vyšších než 1 000 stupňů Celsia. Tondach od Wienerbergeru kromě kvalitní střešní krytiny nabízí také komplexní systémová řešení, včetně doplňkových hydroizolačních vrstev, tepelných izolací iRoof, fotovoltaických modulů Wevolt X-Tile a nově i střešních oken. Všechny tyto prvky jsou plně kompatibilní a vzájemně se doplňují, což vytváří funkční řešení střešního pláště, které je pro investory navíc výhodné z několika důvodů.

„Veškeré prvky jsou spolu kompatibilní a vzájemně se doplňují, čímž tvoří difuzně otevřené a funkční řešení. Investor má navíc vše pod jednou střechou, nemusí shánět dodavatele na každý komponent zvlášť ani podstupovat riziko, že na sebe prvky nebudou navazovat. Ušetří si tím nejen finance, ale i čas při výběru nové krytiny, protože bude mít vše od jednoho výrobce,” říká Robert Krestýn, obchodní ředitel divize střechy ve Wienerbergeru.



Tondach má ve svém produktovém portfoliu řadu výrobků, které společně tvoří ucelený systém od A do Z pro zastřešení a zateplení. Letos jej doplnil o střešní okna, vybavená tepelně-izolačním trojsklem, která spolu s lemováním Thermo snižují tepelné ztráty. Okna umožňují spárové větrání, mají čtyřstupňový systém těsnění a jsou vhodná pro všechny typy šikmých střech se sklonem od 15° do 90°. Skvěle zapadají mezi stávající produkty Tondachu a lze je pořídit s nadstandardní zárukou – například na střešní tašky je poskytována záruka 33 let a na zasklení u střešních oken 20 let.

„V našem sortimentu najdete všechny prvky, které budete potřebovat k rekonstrukci střešního pláště. Kromě střešních oken se jedná například o tepelně-izolační vrstvu iRoof, která je mnohem tenčí než běžná izolace s minerální vatou a zaručuje tak více prostoru v podkroví. Investor se tím pojistí proti vzniku tepelných mostů, úniku tepla v zimě a přehřívání podkroví v létě. Zateplení nabízíme v několika variantách, jako je iRoof Top pro difuzně otevřené nadkrokevní systémy, iRoof UNI nebo iRoof Renova, která se umisťuje pod krokve. Za zmínku jistě stojí také moderní fotovoltaické moduly Wevolt X-Tile, které nevyčnívají nad střechu a perfektně zapadají mezi tašky typu Planoton 11 nebo Renoton 11,” říká Jan Bubeník, produktový manažer za značku Tondach.

Na novém webu poradnastrecha.cz se investoři mohou dozvědět veškeré informace o střešním systému a jeho funkčnosti, která jim zaručí dlouholetou životnost a minimum starostí s jejím provozem.



Slovníček základních pojmů komplexního systémového řešení:

Bezpečný sklon

Nejnižší sklon, kdy je krytina těsná vůči volně dopadající a stékající vodě v charakteristickém výseku plochy, tedy bez jakýchkoliv zlomů a prostupů.

Difúznost

Schopnost materiálů propouštět vodní páru. Difúznost může být vyjádřena pomocí ekvivalentní difúzní tloušťky nebo faktoru difúzního odporu.

Doplňková hydroizolační vrstva

Vrstva, která se navrhuje a provádí pod skládanou střešní krytinou v závislosti na typu střešní krytiny, sklonu a počtu zvýšených požadavků, které na střechu působí. Zachycuje a odvádí případnou srážkovou vodu a polétavý sníh za určitých podmínek proniklých skládanou krytinou.

Dvouplášťová střecha

Konstrukce střechy s větrací mezerou (výška minimálně 40 mm) mezi krytinou a fólií, pod kterou již není větraná mezera, většinou ihned tepelná izolace.

Větrání

Kompletní systém doplňků Tondach pro správné větrání střech zahrnuje větrací tašky ke každému typu, větrací pásy hřebene i větrací mřížky. Pouze s originálními prvky docílíte správného větrání střešního pláště, a tím i správnou funkci celku.