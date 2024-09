Stavba / Nízkoenergetické stavby / Budovy s téměř nulovou spotřebou energie / Nízkopodlažní dům svépomocí a s téměř nulovou spotřebou energie

Nízkopodlažní dům svépomocí a s téměř nulovou spotřebou energie

Z třípodlažního domu do nízkopodlažního. Manželé Kubenkovi se rozhodli prodat svůj starý dům a začali svépomocí stavět nový. O podobě novostavby a stavebních materiálech měli hned jasno. Rozhodli se pro stavbu bez dodatečného zateplení od společnosti Wienerberger, která nabízí komplexní systém pro stavbu domu, aby měli co nejméně starostí v budoucnu. Pro svůj rodinný dům zvolili jednovrstvou cihlu Porotherm T Profi, která splňuje všechny požadavky, včetně zajištění zdravého vnitřního prostředí. To dokazuje i studie, jejíž součástí byl dům půl roku.