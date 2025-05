Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Nezmeškejte další školení Porothermu. Jednovrstvé zdivo v praxi přilákalo desítky odborníků

První letošní školení zaměřené na jednovrstvé zdivo Porotherm proběhlo na konci března v eXperience centru wienerberger v Dolních Jirčanech. Účastníci ze stavebních firem si odnesli cenné know-how, praktické dovednosti a inspiraci do dalších projektů. Školení vzbudilo velký zájem, a proto Porotherm už nyní chystá další dva termíny. Druhé školení se uskuteční 19. června a bude zaměřeno na mezibytové stěny z pohledu akustiky. Další termín je naplánován na 28. srpna a odborníci se tentokrát zaměří na vodorovné konstrukce, kam spadají stropy, překlady či schránky na rolety a žaluzie.

„Mám velkou radost, že byl o školení takový zájem. Bylo skvělé vidět, kolik lidí téma jednovrstvého zdiva opravdu zajímá a jak aktivně se účastníci zapojovali do diskuse. Dorazilo 27 účastníků z 18 různých firem. Zpestřením byl los o pilu Alligator v hodnotě deseti tisíc, kterou si jeden z účastníků odnesl rovnou na stavbu. Těší mě i to, že všichni účastníci, kteří poskytli zpětnou vazbu, by školení určitě doporučili svým kolegům a stavebníkům. Už teď se těším na další setkání,“ říká Adam Kratochvíl, specialista na provádění staveb ve wienerbergeru, který zájemce provázel teoretickou částí školení.

Jednovrstvé zdivo Porotherm přináší na stavby výraznou úsporu času i nákladů díky eliminaci potřeby dodatečného zateplení. I proto školení nabídlo kombinaci srozumitelné teorie a praktických ukázek, včetně prezentace robotického zdění.

„Školení pro nás bylo velmi přínosné. Šlo nejen o osvěžení známých informací, ale i o připomenutí důležitých detailů a technologických postupů. Vzhledem k šíři sortimentu a neustálým inovacím bylo skvělé získat aktuální přehled. Pro nás jako generálního dodavatele staveb je to cenné i z pohledu controlingu provádění staveb.” hodnotil účastník školení Tomáš Tejnor ze stavební společnosti Step.

Program vedli zkušení odborníci. Adam Kratochvíl přiblížil klíčové výhody jednovrstvého zdiva, zatímco technický poradce Michal Hazucha a tým stavebních techniků názorně předvedli správné postupy při zakládání a zdění. Nechyběla ani ukázka robotického zdění pod vedením Matěje Jurečky, specialistu na robotické zdění. „Novinkou je, že se tato školení konají přímo v našich vlastních prostorách, konkrétně ve školicím eXperience centru wienerberger v Dolních Jirčanech. Jde o jedinečné místo, které v tuzemsku nemá obdoby. Umožňuje propojit odbornou teoretickou přípravu s praktickými ukázkami v inspirativním prostředí vytvořeném na míru vzdělávání stavebních profesionálů,“ dodává manažerka za značku Porotherm Pavlína Jandová.

Po celou dobu školení jsou na místě techničtí poradci i oblastní manažeři, kteří následně komunikují se stavebními firmami při řešení konkrétních projektů. Školení je tedy nejen skvělou příležitostí k ověření, že všechny postupy provádějí odborníci správně, ale také možností vyřešit vše přímo na místě a domluvit si například návštěvu odborníků na stavbě. Účastníci navíc obdrží praktické dárky v podobě tiskoviny – Podkladu pro provádění Porotherm, montérek, válečku a certifikát o proškolení. Podívejte se, jak probíhají školení v eXperience centru – video najdete zde.

Registrovat se můžete na webu wienerbergeru.