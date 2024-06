Stavba / Hrubá stavba / Právě probíhá 15. ročník Soutěže o nejlepší projekt společnosti Wienerberger

Soutěž o nejlepší projekt je určena studentům 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních na území České republiky. A již po patnácté ji pořádá společnost Wienerberger s.r.o., producent vysoce kvalitních cihelných systémů Porotherm. Partnerem soutěže je i v tomto ročníku architektonické studio LOXIA. Velký zájem dokazuje i letošní účast 168 studentů z 22 škol. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění studentům proběhne v září.



Fotografie vítězného projektu z minulého ročníku – Bytový dům Fotografie vítězného projektu z minulého ročníku – Bytový dům

Z celkového počtu 168 studentů se letos přihlásilo 89 třeťáků v kategorii Projekt rodinného domu (s použitím cihelného zdiva Porotherm) a 79 čtvrťáků v kategorii Projekt občanské a bytové stavby (s použitím cihelného zdiva Porotherm). Účastníci obou kategorií se opět mohli ucházet také o speciální ocenění pro nejlepší projekt s použitím střešních výrobků značky Tondach. Této možnosti využilo 48 studentů, převážně pak ze třetích ročníků.

„První kolo soutěže máme za sebou. Studenti řádně a v termínu odevzdali své projekty, proběhlo jejich hodnocení a byly vybrány práce postupující do finále. Jsem nesmírně potěšen, že i po patnácti letech mají studenti o naši soutěž zájem v tak hojném počtu. Důležitější než počet přihlášených je však to, že se každoročně najdou studenti, kteří jsou ochotni udělat něco navíc, splnit zadání a nechat se ohodnotit. To je správný přístup a dobrá vyhlídka pro jejich budoucí profesní život, protože taková zkušenost je pro ně neocenitelná. Naším cílem nadále zůstává mladé projektanty maximálně podporovat, a tím podporovat i celý náš obor,“ hodnotí letošní ročník zakladatel soutěže a zároveň člen odborné poroty za Wienerberger Ing. Ivo Petrášek. „Od kolegů, kteří projekty hodnotili na školách, pak mám velmi pozitivní odezvu, co se týče kvality letošních projektů, takže se již velmi těším na kolo druhé,“ dodal.



Fotografie vítězného projektu z minulého ročníku – VEGA Fotografie vítězného projektu z minulého ročníku – VEGA

V prvním, školním kole vybrali pověření zástupci tři nejlepší práce z každé školy a také jeden nejlepší projekt s použitím produktů značky Tondach v obou soutěžních kategoriích. Všechny tyto práce pak automaticky postupují do kola druhého, celostátního. Tam z nich odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger, architektonického studia LOXIA, mediálních partnerů a nezávislého experta v oboru stavebnictví vybere tři vítězné práce z návrhů rodinných domů, další tři z návrhů objektů občanské a bytové stavby a rovněž v každé soutěžní kategorii jednu vítěznou práci s použitím produktů značky Tondach. Porota také může udělit ve finále mimořádné ocenění projektu, jehož autor z jejich pohledu prokázal inovativní přístup.

Zástupce společnosti LOXIA, která je již třetím rokem partnerem soutěže, vybere nejlepší projekt z pohledu architektonického řešení v obou kategoriích. „Projektování a architektura jdou ruku v ruce a vzájemně se doplňují. Projekt musí být konstrukčně proveditelný, ale zároveň i vizuálně atraktivní. Jsem ráda, že si to většina studentů uvědomuje, a my máme prostřednictvím soutěže možnost na ně pozitivně působit. Naším cílem je podpora vzdělávání a rozvoj nové generace architektů a jejich zapojování do praxe. Toho se snažíme dosáhnout více různými způsoby, jedním z nich je Škola projektování – unikátní výukový program, který zdarma nabízí workshopy, přednášky a další zajímavé příležitosti,“ vyjádřila své přesvědčení Ing. arch. Jana Mastíková, hlavní architektka a partnerka studia LOXIA.

Výherci obdrží za 1. místo 20.000 Kč, za 2. místo 10.000 Kč, za 3. místo 5.000 Kč a za vybrané projekty v rámci ocenění Tondach 5.000 Kč. Finanční odměnu získá případně také autor mimořádně oceněného projektu. Autoři vítězných projektů v rámci „speciálního ocenění společnosti LOXIA“ se mohou těšit na atraktivní cenu v podobě designového a vysoce výkonného tabletu, který využívají profesionální projektanti a architekti. Architektonické studio zároveň nabídne oceněným studentům placenou měsíční stáž ve své pražské kanceláři. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění studentům proběhne v září.

Přihláška, pravidla soutěže a veškeré potřebné informace jsou k dispozici na www.wienerberger.cz.