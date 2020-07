Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Zdění z cihel HELUZ - Část 10: Zdění systému HELUZ AKU Kompakt 21 broušená

Zdění z cihel HELUZ - Část 10: Zdění systému HELUZ AKU Kompakt 21 broušená

Příčky z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená by měly být vyzdívány nejlépe od horního podlaží ke spodnímu. Pro zdění se používají systémové materiály. Zdivo z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená se zakládá na asfaltový pás. Zakládací malta je přerušená v místě minerální vlny cihel. Zdivo se zdí na systémovou PU pěnu HELUZ. Napojení na ostatní konstrukce se provádí pružně – v patě stěny přes asfaltový pás, svislé spáry na ostatní konstrukce přes minerální vlnu, u stropu přes systémovou PU pěnu. Čerstvé omítky se v místě napojení stěn proříznou a vzniklá spára se vyplní přetíratelným akrylovým tmelem.

Všeobecné zásady

Při stavbě stěny se postupuje obdobně jako u zděné stěny z pálených zdicích bloku zděných na systémovou PU pěnu s dodržením konstrukčních detailů v místě napojení stěny na podlahu, ostění a koruny stěny.

Požadavky na geometrickou přesnost stěn jsou dány platnou normou ČSN EN 1996-2 (obrázek Povolené geometrické odchylky svislosti konstrukcí dle ČSN EN 1996-2 str. 28).

S ohledem na minimalizaci vzniku trhlin v omítkách u příček (týká se obecně všech příček, nejen z cihelných bloku HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená) doporučujeme příčky (nebo alespoň poslední řadu cihel) vyzdívat co nejpozději, pokud je to možné, a to z důvodu postupného vnášení zatížení a zohlednění velikosti průhybu vodorovných konstrukcí.

Je vhodné postupovat s vyzdíváním příček (nebo alespoň poslední řadu) od horního podlaží ke spodnímu, aby byl co nejvíce ukončen proces dotvarování a smršťování železobetonových stropů.

U stropu s montážními podpěrami neuspěchat jejich odstranění (oproti nárůstu pevnosti betonu v tlaku je relativně pomalý nárůst modulu pružnosti betonu, který zásadně ovlivňuje velikost konečného průhybu stropní konstrukce).

Doporučujeme příčky omítat co nejpozději.



Vždy založit na těžký asfaltový pás min. tloušťky 3,5 mm.

Je třeba počítat, že do každé druhé ložné spáry se použijí 2 nerezové kotvy pro připevnění ke stávajícím stěnám.





V ostění se čerstvá omítka prořízne zednickou lžící, špachtlí, nožem až na minerální vlnu, podobně u stropu. Vznikne spára tl. cca 3-5 mm. Vzniklá spára se vyplní systémovým akrylovým tmelem!

Před začátkem prací je nutné si prostudovat stavební dokumentaci a typové konstrukční detaily. Vždy je nutné řídit se projektovou dokumentací nebo Technickou příručkou.



Postup zdění



Na podlahu se položí těžký asfaltový pás tl. min. 3,5 mm. Pás je širší než budoucí stěna o min. 50 mm na každou stranu od líce neomítnuté budoucí stěny proto, aby nedošlo k propojení omítky s podlahou.

Na asfaltový pás se nanese zakládací malta ve dvou pruzích cca 9 cm širokých. Mezi pruhy je mezera cca 3-4 cm, která odpovídá tloušťce minerální vlny v cihelných blocích HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená.

Je třeba počítat, že do každé druhé ložné spáry se použijí 2 nerezové kotvy podlepené pěnovou PE páskou pro připevnění ke stávajícím stěnám.





Při vkládání kotev do ložné spáry je třeba cihelné tvarovky mírně zbrousit – vytvořit drážku pro kotvu – aby nedošlo k rozevření ložné spáry.

Kotva se ke stávající stěně připevní pomocí hmoždinky (natloukací či univerzální např. UX) popř. samořezným šroubem.

Na ostění stávajících stěn se připevní minerální vlna tl. 20 mm a šířky cca 22 cm. Připevní se např. pomocí dodané PU pěny HELUZ.





Založí se první řada cihel do přerušeného maltového lože.

Založí se první řada cihel do přerušeného maltového lože.

Cihelné bloky AKU KOMPAKT 21 broušená se při zdění uchopují oboustranně (jedna ruka na jednu tvarovku).







Pokračuje se zděním pomocí HELUZ pěny (černá kartuše). Nanáší se celkem dva pruhy pěny. Přířezy a malé mezery ve styčných spárách se vyplňují PU pěnou, ale pouze na hloubku jedné cihelné tvarovky, nikoliv přes celou tloušťku stěny! Maximální mezera mezi přířezem a vatou na ostění stávající konstrukce je max. 10 mm.



Vazba rohu: je potřeba zajistit, aby vata byla průběžná i v místě rohu.

Stěna se dozdí až po stropní konstrukci.

Mezera mezi stropní konstrukcí a korunou stěny se celá vyplní pěnou Tytan B1 (červeno-černá kartuše). Tloušťka spáry muže být max. 20 mm.





Stěna se omítne. Před omítáním se odstraní přesahující materiály (ořeže se minerální vlna v ostění a PU pěna v koruně stěny).

Omítka stěny nesmí být ve styku s okolními konstrukcemi.

V patě stěny je přerušena asfaltovým pásem!

V ostění i v rovině stěny se čerstvá omítka prořízne zednickou lžící, špachtlí, nožem až na minerální vlnu či PU pěnu. Vznikne spára tl. cca 3-5 mm.

V ostění i v rovině stěny se čerstvá omítka prořízne zednickou lžící, špachtlí, nožem až na minerální vlnu či PU pěnu. Vznikne spára tl. cca 3-5 mm.

Vzniklá spára se vyplní akrylovým tmelem!









Postup začištění připojovací spáry akrylovým tmelem.



Výsledný povrch připojovací spáry na vymalované stěně. Spára je prakticky k nerozeznání.

Cihelné bloky HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená se při zdění uchopují oboustranně.

Omítka stěny nesmí být ve styku s okolními konstrukcemi.