Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Zdění z cihel HELUZ - Část 4: Zdění obvodového zdiva

Zdění zdiva z broušených cihel HELUZ začíná důležitým vyrovnáním zakládací malty a založením první řady zdiva. Malta se nanáší mezi vodící lišty přípravku vyrovnávací soupravy a stahuje se do roviny hliníkovou latí. Rovinnost malty v rámci půdorysu domu se kontroluje pomocí nivelačního přístroje. První řada zdiva z broušených cihel HELUZ se doporučuje zakládat do jeden den vyzrále malty. V případě zakládání do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože se první den doporučuje vyzdít max. 3 řady. Pata zdiva se chrání proti stojící vodě na podkladní betonové desce.