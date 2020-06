Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Zdění z cihel HELUZ - Část 5: Zdění obvodového zdiva – Stavba stěn

Jako první se ukládají cihly HELUZ do rohu stavby a do ostění stavebních otvorů. Podél napnuté šňůry, natažené mezi cihelnými bloky na koncích stěn. Cihly se ukládají těsně k sobě na sraz, posouváním per po drážkách. Pro zdění z broušených cihel HELUZ se používají systémové malty (SBC, SB, PU pěna, SIDI) a k tomu určené pomůcky.